U.23 và U.17 Việt Nam thăng hoa, nhưng bóng đá trẻ chưa trọn niềm vui vì...

U.20 Việt Nam phải thoát cảnh 'đi lùi'

Bóng đá trẻ Việt Nam trỗi dậy mạnh mẽ, với thành công ấn tượng của các đội U.23 và U.17 tại sân chơi Đông Nam Á, châu Á trong suốt 2 năm qua.

Dưới bàn tay huấn luyện của ông Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và đoạt HCĐ U.23 châu Á 2026.

Đội thiết lập chuỗi 15 trận thắng liên tục ở các giải chính thức. Trong đó, chiến thắng ở trận tranh hạng ba U.23 châu Á là lần hiếm hoi đội trẻ Việt Nam đánh bại Hàn Quốc ở giải chính thức.

U.19/U.20 Việt Nam chưa tạo được dấu ấn ẢNH: VFF

"Phù thủy" Cristiano Roland cũng giúp U.17 Việt Nam vô địch U.17 Đông Nam Á 2026, lọt vào tứ kết U.17 châu Á để lần đầu trong lịch sử bước đến sân chơi World Cup. Dưới thời Roland, U.17 Việt Nam có chuỗi 17 trận bất bại kéo dài gần 2 năm (kết thúc sau trận thua U.17 Hàn Quốc), từng thắng Nhật Bản, Úc, Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, UAE, Yemen... ở các giải chính thức và giao hữu.

Tuy nhiên, điểm trung chuyển giữa U.23 và U.17 lại đang chứng kiến nốt trầm kỳ lạ, khi U.19/U.20 Việt Nam "im tiếng" ở các giải Đông Nam Á và châu Á.

Dưới thời HLV Hứa Hiền Vinh, U.19 Việt Nam có màn trình diễn thảm họa ở giải U.19 Đông Nam Á 2024 khi bị loại ở vòng bảng. Nguyễn Bảo Long cùng đồng đội hòa Myanmar (1-1), thua Úc (2-6) và chỉ thắng được Lào.

Đến vòng loại U.20 châu Á 2025, U.20 Việt Nam lại gây thất vọng. Thầy trò ông Hứa Hiền Vinh thua 0-1 trước U.20 Syria ở trận hạ màn vòng loại trên sân nhà, do đó, không thể đoạt vé đến VCK lần đầu sau nhiều năm. HLV Hứa Hiền Vinh và đội ngũ ban huấn luyện phải ra đi, nhường lại cho ê-kíp của HLV Yutaka Ikeuchi.

Bước lùi của U.20 Việt Nam thực sự đáng tiếc, bởi đây từng là bệ phóng cho nhiều nhân tài đội tuyển quốc gia. U.19 Việt Nam trước đây của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn từng làm nức lòng người hâm mộ giai đoạn 2013 - 2014 với thứ bóng đá trong trẻo, đẹp mắt, vực dậy niềm tin công chúng khỏi cuộc khủng hoảng bởi thành tích kém của đội tuyển Việt Nam trước đó.

Ông Ikeuchi cùng học trò cần tạo dựng lối chơi hiện đại, có mảng miếng rõ ràng ẢNH: VFF

Lứa U.19 Việt Nam kế cận của HLV Hoàng Anh Tuấn dù không được chú ý nhiều, nhưng còn tiến xa hơn khi lọt vào bán kết U.19 châu Á 2016, qua đó đoạt vé đi World Cup. Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Tiến Linh... đã tận dụng bàn đạp này để lên tuyển và ghi dấu ấn.

Không quá khi nói, lứa U.23 tạo nên kỳ tích Thường Châu chính là phép cộng của hai lứa U.19 tài năng nhất lịch sử.

Lứa U.20 Việt Nam gần nhất gây tiếng vang, là thế hệ năm 2023 của HLV Hoàng Anh Tuấn. Dù bị loại ở vòng bảng châu Á, nhưng thế hệ 2003 - 2004 của Quốc Việt, Văn Khang, Văn Trường, Đình Bắc vẫn giành 6 điểm trước Úc và Qatar, đồng thời cung cấp nhiều nhân tố giỏi cho U.23 và đội tuyển quốc gia.

Kỳ vọng ở thầy Nhật

2 năm sau cú ngã, U.20 Việt Nam bước vào hành trình mới, với thế hệ 2007 - 2008. Ngồi ghế chỉ đạo là ông Yutaka Ikeuchi, cố vấn kỹ thuật được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ký hợp đồng năm 2025. Ban đầu, ông Ikeuchi được giao nắm đội U.17, sau đó chuyển thành U.20 Việt Nam.

Thầy trò ông Ikeuchi đang dốc sức tập luyện cho giải U.19 Đông Nam Á 2026, nơi tổng duyệt lực lượng và lối chơi để chuẩn bị vòng loại U.20 châu Á 2026.

Trong tay ông Ikeuchi là thế hệ U.17 Việt Nam năm 2025 vừa được đôn lên, như Hoàng Trọng Duy Khang, Hoa Xuân Tín, Đậu Hồng Phong, Nguyễn Thiên Phú, Nguyễn Văn Bách, Bạch Trọng Dương... cùng những tài năng được chọn lọc từ giải U.19/U.20 quốc gia.

U.19 Việt Nam cùng bảng Indonesia, Myanmar, Timor Leste ở giải Đông Nam Á ẢNH: VFF

Với HLV vốn đến từ nền bóng đá chú trọng sự chỉn chu, gắn kết, lối chơi kỹ thuật và bài bản trên nền tảng tư duy kiểm soát như Nhật Bản, U.20 Việt Nam đang được xây dựng lại. Khi bóng đá trẻ đã thành công ở lứa U.23 và U.17, khoảng trống U.20 không được phép tồn tại, bởi đây có thể trở thành "lỗ hổng" khiến nhiều tài năng không đạt tới ngưỡng tiềm năng vốn có.

Tại giải U.19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1.6 đến 14.6, U.19 Việt Nam nằm cùng bảng chủ nhà U.19 Indonesia, U.19 Myanmar và U.19 Timor Leste. Thầy trò ông Ikeuchi đang tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản (từ ngày 18.5 đến 26.5) nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và hoàn thiện lối chơi trước khi lên đường sang Indonesia tham dự giải đấu.