U.17 Việt Nam rơi bảng đấu khó ở World Cup, sếp lớn VFF tuyên bố đặc biệt

Bảng đấu thử thách cho U.17 Việt Nam

Tối 21.5, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tiến hành lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu FIFA U17 World Cup Qatar 2026 tại Zurich, Thụy Sĩ. U.17 Việt Nam nằm ở bảng G, cùng các đối thủ U.17 Mali, U.17 Bỉ và U.17 New Zealand.

Trong số các đối thủ cùng bảng, U.17 Bỉ được đánh giá là đại diện mạnh của bóng đá châu Âu với nền tảng kỹ thuật và tư duy chiến thuật hiện đại. Trong khi đó, U.17 Mali nằm ở nhóm hạt giống số một trước lễ bốc thăm và tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá trẻ châu Phi ở các giải đấu thế giới.

Bảng đấu của U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Giải U.17 châu Phi 2026 hiện vẫn đang diễn ra và U17 Mali đã giành 5 điểm sau vòng bảng để đứng nhì, qua đó giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp gặp U.17 Senegal. Đây cũng sẽ là cơ sở quan trọng để HLV Cristiano Roland cùng ban huấn luyện nghiên cứu, đánh giá chuyên môn đối thủ.

Đội bóng còn lại của bảng G là U.17 New Zealand, đương kim vô địch U.17 châu Đại Dương 2026, sau chiến thắng 2-0 trước U.17 New Caledonia trong trận chung kết khu vực.

Lãnh đạo VFF nhận định gì về bảng đấu của U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup?

Đánh giá về kết quả bốc thăm, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho rằng bảng đấu của U.17 Việt Nam có tính cạnh tranh rất cao với sự góp mặt của các đại diện đến từ châu Phi, châu Âu và châu Đại Dương, những khu vực sở hữu nền bóng đá giàu thể lực, chất lượng chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

"Tuy nhiên, việc góp mặt tại FIFA U.17 World Cup đã là cột mốc lịch sử rất đáng tự hào đối với bóng đá Việt Nam. Quan trọng hơn, đây sẽ là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tiếp tục trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản lĩnh ở sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U.17", Phó chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh.

U.17 Việt Nam sẽ tập huấn quốc tế

Theo Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú, việc tham dự FIFA U.17 World Cup 2026 không chỉ có ý nghĩa với riêng thế hệ cầu thủ hiện tại mà còn tạo động lực cho các lứa U.17 tiếp theo của bóng đá Việt Nam phấn đấu vươn tới sân chơi thế giới, từ đó hình thành nền tảng vững chắc cho lực lượng kế cận của đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Phó chủ tịch Trần Anh Tú đồng thời khẳng định VFF xác định công tác chuẩn bị cho U.17 Việt Nam trong thời gian tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

U.17 Việt Nam sẽ tập huấn nước ngoài ẢNH: VFF

Trên cơ sở kế hoạch chuyên môn đã xây dựng, VFF sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban huấn luyện để tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển tập huấn, thi đấu cọ xát quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn, thể lực cũng như bản lĩnh thi đấu trước khi bước vào giải.

"VFF tin tưởng U.17 Việt Nam với sự chuẩn bị tốt nhất sẽ thể hiện hình ảnh tích cực của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường U.17 thế giới", Phó chủ tịch Trần Anh Tú bày tỏ.

FIFA U17 World Cup Qatar 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19.11 đến 13.12 với sự tham dự của 48 đội tuyển, được chia vào 12 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. 24 đội đứng nhất, nhì các bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.



