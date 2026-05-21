Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bốc thăm U.17 World Cup 2026: U.17 Việt Nam có thể chung bảng Brazil, Argentina

Hồng Nam - Lĩnh Nam
21/05/2026 19:17 GMT+7

21 giờ hôm nay (21.5), lễ bốc thăm bảng đấu U.17 World Cup 2026 sẽ xác định các đối thủ mà U.17 Việt Nam phải đương đầu.

* Chờ bảng đấu của U.17 Việt Nam 

FIFA sẽ tổ chức bốc thăm U.17 World Cup 2026 vào tối nay (21.5), để xác định 12 bảng đấu tại sân chơi lớn nhất bóng đá trẻ cấp độ U.17. Trước thềm lễ bốc thăm, ban tổ chức đã công bố 4 nhóm hạt giống, trong đó, U.17 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số bốn. 

Nhóm một gồm chủ nhà Qatar, Brazil, Pháp, Mali, Argentina, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ, Mexico, Senegal, Hàn Quốc.

Nhóm hai gồm Ma Rốc, Uzbekistan, Venezuela, Croatia, Ecuador, Bỉ, CH Ireland, Colombia, Chile, Ai Cập, Úc, Ả Rập Xê Út.

Nhóm ba gồm New Zealand, Costa Rica, Tajikistan, Panama, New Cadelonia, Honduras, Haiti, Bờ Biển Ngà, Fiji, Cameroon, Đan Mạch.

Nhóm bốn gồm Montenegro, Serbia, Romania, Hy Lạp, Uruguay, Tazania, Việt Nam, Jamaica, Cuba, cùng hai đại diện chưa được xác định.

Việt Nam là 1 trong 9 nước châu Á có đội dự U.17 World Cup 2026, bên cạnh Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan, Úc và chủ nhà Qatar. Đây là lần đầu tiên, bóng đá trẻ Việt Nam bước đến U.17 World Cup.

Lần gần nhất bóng đá trẻ Việt Nam dự World Cup là cách đây 9 năm, khi U.20 Việt Nam bước tới VCK U.20 World Cup 2017 (nhờ U.19 Việt Nam lọt vào bán kết U.19 châu Á 2016). Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành điểm số lịch sử khi hòa 0-0 với U.20 New Zealand ở trận ra quân, sau đó thua 0-4 trước U.20 Pháp và 0-2 trước U.20 Honduras.

Tại VCK U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam thắng U.17 Yemen (1-0) và U.17 UAE (3-2), thua U.17 Hàn Quốc (1-4), dẫn đầu bảng C với 6 điểm. Tại tứ kết, thầy trò HLV Cristiano Roland thua 0-3 trước U.17 Úc.

Vòng chung kết U.17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19.11 đến 13.12. Giải đấu quy tụ 48 đội tuyển trẻ mạnh nhất thế giới. Đồng nghĩa, U.17 Việt Nam có cơ hội gặp những đối thủ rất mạnh đến từ châu Âu, châu Phi hay châu Mỹ.

48 đội bóng được chia thành 12 bảng đấu, chọn ra 32 đội (12 đội nhất, 12 đội nhì và 8 đội thứ ba có thành tích tốt nhất) bước vào vòng knock-out.

U.17 Bồ Đào Nha là nhà vô địch kỳ U.17 World Cup gần nhất (2025), nhờ đánh bại U.17 Áo trong trận chung kết. Đội châu Á tiến xa nhất ở giải năm ngoái là U.17 Nhật Bản, khi lọt tới tứ kết.

