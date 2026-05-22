Thể thao Bóng đá Việt Nam

Truyền thông Mali nói điều rất bất ngờ về U.17 Việt Nam, mong đội nhà hết sức thận trọng

Văn Trình
22/05/2026 11:23 GMT+7

Truyền thông Mali tỏ ra khá thận trọng sau lễ bốc thăm FIFA U.17 World Cup 2026 khi đánh giá bảng G là một trong những bảng đấu cân bằng nhất giải. Đáng chú ý, nhiều ý kiến từ nước này cho rằng U.17 Việt Nam không phải đối thủ dễ chơi và hoàn toàn có thể tạo bất ngờ tại sân chơi thế giới.

Sau lễ bốc thăm diễn ra ngày 21.5 tại trụ sở FIFA, U.17 Mali rơi vào bảng G cùng U.17 Bỉ, U.17 New Zealand và U.17 Việt Nam. Đây là bảng đấu được đánh giá không có đội bóng nào quá vượt trội, dù U.17 Mali và U.17 Bỉ vẫn được xem là hai ứng viên hàng đầu cho suất đi tiếp.

"U.17 Mali phải thận trọng"

Nhà báo Oumar Sangaré của Mali Actu nhận định “Đại bàng trẻ” Mali sẽ phải rất tập trung nếu muốn tiến sâu tại giải đấu năm nay. Bài viết nhấn mạnh U.17 Việt Nam và U.17 New Zealand đều là những đội bóng có khả năng gây khó khăn, trong khi U.17 Bỉ sở hữu nền đào tạo trẻ hàng đầu châu Âu.

Tờ Mali Actu viết. “Các trận đấu ở bảng G sẽ rất quan trọng và Mali cần nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ để tỏa sáng. Các cầu thủ trẻ Mali được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì vị thế của một trong những nền bóng đá trẻ mạnh nhất châu Phi”.

Trang chính thức của Liên đoàn Bóng đá Mali cũng đánh giá bảng G là thử thách không đơn giản, dù đội bóng Tây Phi có nhiều kinh nghiệm ở sân chơi U.17 World Cup. Trong thông báo sau lễ bốc thăm, Liên đoàn Bóng đá Mali cũng đặc biệt nhắc tới U.17 Việt Nam như một trong những đối thủ đáng chú ý của bảng đấu.

Không chỉ truyền thông, người hâm mộ Mali cũng tỏ ra thận trọng. CĐV Hamidou Konaté bình luận dưới bài đăng của Liên đoàn Bóng đá Mali: “Đây thực sự là bảng đấu cân bằng nhất giải. U.17 Bỉ có danh tiếng lớn, còn U.17 Việt Nam và U.17 New Zealand cũng không hề yếu. Vì vậy, U.17 Mali cần chuẩn bị tốt về tinh thần nếu muốn cạnh tranh điểm số”.

Một cổ động viên khác là Sisqo LE Binguiss thậm chí cảnh báo đội nhà phải “tôn trọng từng đối thủ” để tránh nguy cơ tạo ra cú sốc lớn ở vòng bảng. Sisqo LE Binguiss viết: “Chúng ta cần phải tôn trọng từng đối thủ, vì ở sân chơi trẻ mọi bất ngờ đều có thể xảy ra”.

Nhà báo Oumar Sangaré bình luận: “U.17 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống thấp nhất nhưng trước đó, họ đã liên tục tạo dấu ấn ở cấp độ châu lục, giúp hình ảnh của các đội tuyển trẻ được nhìn nhận tích cực hơn”.

U.17 Việt Nam có lần đầu dự World Cup và nhận được sự tôn trọng lớn từ các đối thủ

ẢNH: VFF

Xét về sức mạnh, U.17 Mali hiện vẫn được xem là một trong những thế lực lớn của bóng đá trẻ châu Phi. Đội bóng này từng 4 lần vào chung kết U.17 châu Phi và giành 2 chức vô địch. Ở đấu trường World Cup U.17, Mali cũng có thành tích rất ấn tượng khi từng giành ngôi á quân năm 2015 và hạng ba năm 2017, cho thấy kinh nghiệm cùng bản lĩnh của một đội bóng thường xuyên tiến sâu tại các giải trẻ quốc tế.

Theo lịch thi đấu, FIFA U.17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19.11 đến 13.12 với sự tham dự của 48 đội tuyển. Với thể thức mới, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out, mở ra thêm nhiều cơ hội cho các đội bóng bị đánh giá thấp hơn như U.17 Việt Nam.

CLB bóng đá Công an Hà Nội tối 22.5 đã chính thức ra mắt Trung tâm bóng đá cộng đồng CAHN – CAAC Football Academy tại sân Hàng Đẫy, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược phát triển bóng đá cộng đồng và đào tạo trẻ của đội bóng ngành công an.

