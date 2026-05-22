Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch JFA gửi thư chúc mừng U.17 Việt Nam giành vé World Cup, mong sớm gặp Chủ tịch VFF

Đồng Nguyên Khang
22/05/2026 09:06 GMT+7

Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản (JFA) Tsuneyasu Miyamoto đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và đội tuyển U.17 Việt Nam khi xuất sắc giành quyền tham dự Vòng chung kết FIFA U-17 World Cup Qatar 2026.

Trong thư, Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto bày tỏ lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chủ tịch VFF cùng đại gia đình bóng đá Việt Nam với cột mốc lịch sử khi đội tuyển U.17 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền góp mặt tại sân chơi World Cup dành cho lứa tuổi U.17. 

Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto nhấn mạnh, thành tích này là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của các cầu thủ, ban huấn luyện cùng tất cả những cá nhân đã đóng góp cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam.

 

Chủ tịch JFA gửi thư chúc mừng U.17 Việt Nam giành vé World Cup, mong sớm gặp Chủ tịch VFF- Ảnh 1.

U.17 Việt Nam lần đầu dự World Cup

ẢNH: VFF

Đồng thời, JFA cũng bày tỏ niềm vui khi cùng VFF đại diện cho bóng đá châu Á tham dự đấu trường thế giới và kỳ vọng giải đấu sẽ mang đến những trải nghiệm, dấu ấn tích cực cho cả hai đội tuyển. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto gửi lời chúc VFF tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong tương lai và bày tỏ mong muốn sớm được gặp trực tiếp Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn để chúc mừng thành tích ấn tượng của đội tuyển U.17 Việt Nam.

Tại VCK U.17 World Cup 2026, U.17 Việt Nam (VN) sẽ chạm trán các đối thủ là U.17 Mali, U.17 Bỉ và U.17 New Zealand.

