Chủ tịch JFA gửi thư chúc mừng U.17 Việt Nam giành vé World Cup, mong sớm gặp Chủ tịch VFF

Trong thư, Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto bày tỏ lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chủ tịch VFF cùng đại gia đình bóng đá Việt Nam với cột mốc lịch sử khi đội tuyển U.17 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền góp mặt tại sân chơi World Cup dành cho lứa tuổi U.17.



Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto nhấn mạnh, thành tích này là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của các cầu thủ, ban huấn luyện cùng tất cả những cá nhân đã đóng góp cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam.

U.17 Việt Nam lần đầu dự World Cup ẢNH: VFF

Đồng thời, JFA cũng bày tỏ niềm vui khi cùng VFF đại diện cho bóng đá châu Á tham dự đấu trường thế giới và kỳ vọng giải đấu sẽ mang đến những trải nghiệm, dấu ấn tích cực cho cả hai đội tuyển.

Bên cạnh đó, Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto gửi lời chúc VFF tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong tương lai và bày tỏ mong muốn sớm được gặp trực tiếp Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn để chúc mừng thành tích ấn tượng của đội tuyển U.17 Việt Nam.

