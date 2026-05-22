Lịch thi đấu V-League bất cân xứng hôm nay: PVF-CAND gặp khó ở trận cầu quan trọng, Thể Công Viettel quá mạnh

Thể Công Viettel vượt trội so với đối thủ

Với sự trở lại trên băng ghế huấn luyện sau án phạt của HLV trưởng Popov, CLB Thể Công Viettel có trận thắng hay trên sân Thiên Trường trước chủ nhà Nam Định ở vòng đấu 23.

Dù đội quân của ông Popov thắng trận này, nhưng các đối thủ của họ là CLB Ninh Bình và CLB Hà Nội cũng giành trọn 3 điểm nên Thể Công Viettel vẫn chưa thể đào sâu cách biệt. Hiện đội bóng áo lính đang đứng nhì bảng với 49 điểm, hơn Ninh Bình 5 điểm và hơn CLB Hà Nội 7 điểm. Vì thế để chắc ngôi nhì bảng, họ cần có thêm chiến thắng trước đội cuối bảng PVF-CAND. Tuy nhiên, Thể Công Viettel có chút bất lợi khi họ vắng 2 ngoại binh quan trọng là Martins và Vinicius do thẻ phạt.

PVF-CAND (phải) cần nỗ lực tối đa để có điểm trước Thể Công Viettel Ảnh: Minh Tú

CLB PVF-CAND dù rất nỗ lực trụ hạng nhưng ở các vòng cuối họ toàn gặp các đội mạnh. Ở vòng 23, họ thua CLB Hà Nội đến 4 bàn không gỡ, nên rất khó đứng vững ở trận đấu này. Nhiều khả năng HLV Trần Tiến Đại sẽ cho toàn đội chơi tử thủ với hy vọng có được 1 điểm quý giá và chờ đợi CLB Đà Nẵng thua trận.

Đà Nẵng quyết không thua

Ở vòng đấu này, CLB Đà Nẵng tiếp CLB Hải Phòng lúc 18 giờ ngày 23.5 trên sân Chi Lăng. Ở thế khó khăn, các cầu thủ Đà Nẵng chơi rất quyết tâm với khí thế hừng hực. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của họ thiếu chắc chắn nên thường xuyên bị thủng lưới. Để có điểm trước Hải Phòng, HLV Lê Đức Tuấn cần gia cố hàng phòng ngự. Ưu thế sân nhà sẽ là điểm tựa để Đà Nẵng hy vọng có điểm ở trận đấu quan trọng này nhằm tạo cách biệt với CLB PVF-CAND.

Đà Nẵng cũng đang ở vị trí rất nguy hiểm

Ở diễn biến khác, dù ngôi vô địch đã về tay CLB Công an Hà Nội, nhưng cuộc chiến nhóm trên vẫn rất hấp dẫn. Tân binh Ninh Bình không chấp nhận hạng ba mà họ quyết tâm đua với CLB Thể Công Viettel. Khoảng cách 5 điểm là khá lớn khi giải chỉ còn 3 vòng đấu, nhưng các cầu thủ Ninh Bình luôn quyết tâm chiến thắng từng trận, không cho Thể Công Viettel gia tăng khoảng cách.

Tiếp CLB Công an TP.HCM trên sân nhà, CLB Ninh Bình đủ sức lấy trọn 3 điểm khi Hoàng Đức đã trở lại và chơi khá hay. Với ưu thế sân nhà và lực lượng có phần nhỉnh hơn CLB Công an TP.HCM, Ninh Bình đủ sức thắng trận này để tiếp tục cuộc đua.

Trong khi đó, CLB Hà Nội cũng không bỏ cuộc khi họ vẫn muốn chen chân vào tốp 3. Hiện Văn Quyết cùng đồng đội thua Ninh Bình 2 điểm, nên chỉ cần 1 chiến thắng và chờ đợi đối phương sơ sẩy thì đội bóng của bầu Hiển có thể thay đổi thứ hạng của mình.

19 giờ 15 ngày 24.5, CLB Hà Nội sẽ tiếp Nam Định trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu này, Đỗ Hoàng Hên sẽ trở lại giúp CLB Hà Nội có lực lượng tốt nhất. Hai Long cũng góp mặt để giúp hàng công của đội bóng này mạnh hơn. Người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận cầu hay, bởi Nam Định cũng có hàng tấn công khá tốt, nên kỳ vọng đây sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng đẹp.

Ở các trận còn lại, Becamex TP.HCM cần thắng SLNA ở trận đấu lúc 18 giờ ngày 24.5 để chắc suất trụ hạng. CLB HAGL gặp khó khi làm khách tại Thanh Hóa lúc 18 giờ ngày 23.5. CLB Hà Tĩnh đặt mục tiêu có điểm trong trận tiếp đội tân vô địch Công an Hà Nội lúc 18 giờ ngày 24.5 trên sân nhà.