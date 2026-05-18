V-League 2025-2026: CLB Công an Hà Nội vô địch trước 3 vòng đấu

Niềm vui lớn của HLV Polking

Trước trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Thanh Hóa, CLB Thể Công Viettel đã giành chiến thắng 2-0 trên sân Nam Định, nên muốn sớm vô địch, đội bóng ngành công an phải giành điểm ở trận đấu này.

Đội quân của HLV Polking đã làm tất cả để đạt mục tiêu của mình, nhưng họ vấp phải sự chống trả kiên cường của CLB Thanh Hóa. Phải đến khi Ngọc Hà (Thanh Hóa) lãnh thẻ đỏ rời sân ở phút 60, CLB CAHN mới chiếm ưu thế với những pha uy hiếp khung thành liên tục. Nỗ lực của đội bóng xuất sắc nhất V-League mùa này được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng của Alan ở phút 88 từ chấm 11 m, sau khi Đình Bắc bị Văn Hưng phạm lỗi trong vòng 16 m 50. Ở phút bù giờ, Alves giúp trận thắng của CAHN thêm ấn tượng với bàn ấn định tỷ số 2-0. Trên khán đài, HLV Polking (bị cấm chỉ đạo ở khu kỹ thuật do lãnh 3 thẻ vàng) cũng xúc động rơm rớm nước mắt với chức vô địch V-League mà ông cùng các học trò giành được.

CLB Công an Hà Nội lên ngôi vô địch V-League 2025-2026 ẢNH: MINH TÚ

Thắng trận này, CLB CAHN được 58 điểm, hơn CLB Thể Công Viettel 10 điểm, trong khi giải chỉ còn 3 vòng đấu. Thể Công Viettel vẫn còn mục tiêu trước mắt là nỗ lực giữ ngôi nhì bảng khi đang hơn đội hạng ba là Ninh Bình 5 điểm.

PVF-CAND lại gặp khó khăn

Ở nhóm dưới, CLB PVF-CAND tiếp tục cầm đèn đỏ khi thua đậm CLB Hà Nội 0-4 ngay trên sân nhà. Trong trận đấu này, PVF-CAND rất nỗ lực, bởi đối thủ cạnh tranh của họ là CLB Đà Nẵng đã kiếm được 1 điểm qua trận hòa 2-2 với CLB Công an TP.HCM vào ngày 15.5. Đội quân do HLV Trần Tiến Đại dẫn dắt đẩy cao đội hình chơi tấn công từ đầu trận và có cơ hội ghi bàn, thế nhưng tình huống Thanh Nhàn đưa bóng vào lưới ở phút thứ 2 không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Trận này, CLB Hà Nội thiếu 2 cá nhân rất quan trọng trên hàng công là Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hai Long, nhưng các cầu thủ còn lại vẫn quá mạnh so với PVF-CAND. Lần lượt Văn Tùng, Văn Quyết, Tuấn Hải, Daniel Da Silva lập công giúp CLB Hà Nội có chiến thắng 4-0. Thua trận này, PVF-CAND cùng 17 điểm với CLB Đà Nẵng nhưng thua hiệu số bàn thắng bại. Ở vòng 24, CLB PVF-CAND tiếp tục gặp đội mạnh là Thể Công Viettel nên rất khó cải thiện điểm số.

Một trận đấu đáng chú ý khác là CLB HAGL thua CLB Hà Tĩnh 0-2 ngay trên sân Pleiku. Hà Tĩnh không mạnh, nhưng HAGL thiếu sức bật, yếu trong tấn công lẫn phòng ngự nên thất bại ngay trên sân nhà. Trận thua này khiến đội bóng phố núi vẫn chưa thể trụ hạng, dậm chân ở vị trí 11 với 22 điểm. Ở trận tiếp theo, HAGL làm khách trên sân Thanh Hóa nên sẽ rất khó kiếm điểm.