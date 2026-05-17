Thể thao Bóng đá Việt Nam

Vắng Hoàng Hên, Hà Nội vẫn thắng đậm PVF-CAND: Cuộc đua tốp 3 và trụ hạng nóng chưa từng thấy

Giang Lao
17/05/2026 20:04 GMT+7

Tối 17.5, CLB Hà Nội vắng hai trụ cột Hoàng Hên và Hai Long vì thẻ phạt, nhưng với bản lĩnh của mình, đội bóng thủ đô vẫn thắng đậm PVF-CAND với tỷ số 4-0. Qua đó trở lại cuộc đua tốp 3 V-League mùa 2025 - 2026, và đẩy đối thủ xuống chót bảng.

CLB Hà Nội chứng minh bản lĩnh

Thiếu vắng bộ đôi tấn công xuất sắc Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hai Long, CLB Hà Nội dựa vào đội trưởng Văn Quyết và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng ở tuyến đầu. Bên cạnh là sự hỗ trợ của các ngoại binh David Fisher và Daniel Floro Da Silva.

Vắng Hoàng Hên và Hai Long, nhưng CLB Hà Nội đã vượt khó thể hiện bản lĩnh để tìm lại niềm vui chiến thắng trước đội PVF-CAND

Tuy nhiên, những cầu thủ thay thế khác như Đậu Văn Toàn, cùng các cầu thủ kỳ cựu Hùng Dũng, Xuân Mạnh, Thành Chung đã chơi rất hay để giúp đội quân của HLV Harry Kewell kiểm soát cục diện trận đấu cực tốt, trước một đội PVF-CAND thể hiện quyết tâm lớn để ít nhất phải có 1 điểm thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Chính PVF-CAND là đội gây sốc ngay những phút đầu tiên trận đấu khi sớm mở tỷ số ngay phút thứ 2 do công tiền đạo Thanh Nhàn ghi. Tuy nhiên, may mắn cho CLB Hà Nội, VAR sau đó vào cuộc xác định Thanh Nhàn đã ở tư thế việt vị trước khi ghi bàn, giúp trọng tài Nguyễn Mạnh Hải ra quyết định hủy bàn thắng.

Hụt bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ PVF-CAND không mất tinh thần, họ liên tục gây sức ép lên hàng thủ CLB Hà Nội. Mặc dù vậy, bản lĩnh đã giúp CLB Hà Nội mới là đội vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 16, sau cú sút đẹp mắt của tiền đạo Văn Tùng hạ gục thủ môn Phí Minh Long của PVF-CAND.

Không dừng lại ở đó, với việc đã giành lại quyền kiểm soát trận đấu, phút 34 đội trưởng Văn Quyết tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Hà Nội sau cú sút cận thành từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm PVF-CAND. Ở pha ghi bàn này, VAR đã mất gần 5 phút kiểm tra mới công nhận bàn thắng, khiến bên ngoài sân HLV Harry Kewell hết sức bức xúc.

Tiền đạo kỳ cựu Văn Quyết góp 1 bàn thắng vào trận thắng đậm của CLB Hà Nội

Trong hiệp 2, các cầu thủ PVF-CAND không thể gượng dậy sau hai bàn thua dù có ưu thế sân nhà cùng sự cổ vũ lớn của các CĐV. 

Đội bóng của HLV Trần Tiến Đại dù tăng cường thêm chân sút nhập tịch kỳ cựu Hoàng Vũ Samson trên hàng công, cũng không tạo ra sự khác biệt nào. Trái lại, ở phút 65 họ còn nhận tiếp bàn thua khi tiền đạo Phạm Tuấn Hải vào sân từ ghế dự bị đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho CLB Hà Nội, sau quả tạt bóng chính xác của Fisher.

PVF-CAND (áo xanh) sẽ vất vả trong cuộc đua trụ hạng ở 3 vòng đấu còn lại với CLB Đà Nẵng

Bị dẫn với cách biệt tỷ số quá lớn, khiến mọi nỗ lực của đội PVF-CAND không thành, kể cả tìm bàn thắng an ủi để rút ngắn tỷ số. Ở cuối trận, đội chủ nhà còn nhận tiếp bàn thua thứ tư sau sai lầm ở hàng thủ, với cầu thủ Daniel Floro Da Silva là người ghi bàn ấn định chiến thắng đậm tỷ số 4-0 cho CLB Hà Nội ở phút 79.

Trận thua đậm khiến CLB PVF-CAND phải rơi xuống vị trí cuối bảng xếp hạng với 17 điểm bằng với CLB Đà Nẵng, nhưng họ xếp sau do kém hiệu số quá xa (-22 so với -12). Với 3 vòng đấu còn lại, cuộc đua trụ hạng V-League mùa 2025 - 2026 của PVF-CAND và CLB Đà Nẵng sẽ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, CLB Hà Nội sau trận thua đau CLB Thanh Hóa tỷ số 0-1 ở vòng trước, đã tìm lại niềm vui chiến thắng dù vắng Hoàng Hên và Hai Long, để trở lại đường đua tốp 3 khi chỉ còn kém đội xếp trên là Ninh Bình FC chỉ 2 điểm (42 so với 44).

