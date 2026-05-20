U.17 Nhật Bản giành vé vào chung kết U.17 châu Á 2026 theo cách đầy kịch tính khi thắng đương kim vô địch U.17 Uzbekistan 3-2 trên chấm luân lưu sau trận hòa 1-1 ở bán kết tối 19.5 tại Ả Rập Xê Út.

U.17 Uzbekistan mở tỷ số ở phút 26 nhờ công của Asilbek Aliev trên chấm phạt đền. Sang hiệp 2, U.17 Nhật Bản dồn ép mạnh mẽ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ kín kẽ của đối thủ.

Báo chí Nhật Bản ca ngợi đội nhà bị ‘cướp’ bàn thắng vẫn vào chung kết U.17 châu Á

Phút 79, Motosuna đánh đầu tung lưới U.17 Uzbekistan nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị gây tranh cãi. Dù vậy, đội bóng trẻ Nhật Bản vẫn không bỏ cuộc và gỡ hòa ở phút 90+8 nhờ pha dứt điểm cận thành của Chimezie Kai Ezemuokwe.

Trên loạt luân lưu, U.17 Uzbekistan sút hỏng 3 lượt đầu tiên trước khi Motosuna thực hiện thành công cú đá quyết định giúp U.17 Nhật Bản thắng 3-2 để vào chung kết gặp U.17 Trung Quốc.

Sau trận đấu, truyền thông và CĐV Nhật Bản đồng loạt ca ngợi tinh thần chiến đấu của đội nhà, đồng thời bày tỏ sự bức xúc với tình huống bàn thắng bị từ chối do giải đấu không áp dụng VAR.