Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
HLV Enzo Maresca chuẩn bị thay Pep Guardiola dẫn dắt Manchester City?
Video Thể thao

HLV Enzo Maresca chuẩn bị thay Pep Guardiola dẫn dắt Manchester City?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
19/05/2026 16:39 GMT+7

HLV Enzo Maresca được cho là đã đạt thỏa thuận trở thành HLV trưởng mới của Manchester City, trong bối cảnh Pep Guardiola chuẩn bị khép lại hành trình 10 năm huy hoàng tại Etihad.

Ngày 19.5, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Enzo Maresca đã đạt thỏa thuận miệng để trở thành HLV trưởng mới của Manchester City thay Pep Guardiola. Nhà cầm quân người Ý dự kiến ký hợp đồng 3 năm với đội chủ sân Etihad.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Guardiola được cho là sẽ chia tay Manchester City sau trận gặp Aston Villa cuối tuần này, dù hợp đồng vẫn còn tới năm 2027.

HLV Enzo Maresca chuẩn bị thay Pep Guardiola dẫn dắt Manchester City?

Maresca từng dẫn dắt đội U.21 và làm trợ lý cho Guardiola tại Manchester City trước khi chuyển sang Leicester City rồi Chelsea. Chiến lược gia 46 tuổi được đánh giá là người phù hợp để tiếp nối triết lý bóng đá mà Guardiola xây dựng tại Etihad.

HLV Enzo Maresca chuẩn bị thay Pep Guardiola dẫn dắt Manchester City? - Ảnh 1.

HLV Enzo Maresca đã có nhiều năm làm việc dưới trướng HLV Pep Guardiola

ẢNH: REUTERS

Trong gần 10 năm dẫn dắt Manchester City, Guardiola đã giúp đội bóng giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng cú ăn 3 lịch sử mùa giải 2022-2023. Nếu tiếp quản Manchester City, Maresca sẽ phải đối mặt áp lực lớn khi kế thừa 1 trong những triều đại thành công nhất lịch sử bóng đá Anh.

Tin liên quan

Nhìn lại 1 thập niên huy hoàng của Pep Guardiola tại Manchester City trước ngày chia tay

Nhìn lại 1 thập niên huy hoàng của Pep Guardiola tại Manchester City trước ngày chia tay

Sau 10 năm dẫn dắt Manchester City, Pep Guardiola được cho là sắp khép lại hành trình lịch sử với hàng loạt danh hiệu, kỷ lục và dấu ấn chiến thuật làm thay đổi bóng đá Anh.

U.17 Việt Nam về nước, HLV Cristiano Roland rơi nước mắt giữa vòng tay người hâm mộ

Đình Bắc lên tiếng về màn tranh cãi với Alan trên chấm phạt đền

Khám phá thêm chủ đề

HLV Enzo Maresca HLV Pep Guardiola Pep Guardiola RỜI MANCHESTER cITY Manchester City HLV MỚI CỦA MANCHESTER CITY
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận