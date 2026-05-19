Ngày 19.5, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Enzo Maresca đã đạt thỏa thuận miệng để trở thành HLV trưởng mới của Manchester City thay Pep Guardiola. Nhà cầm quân người Ý dự kiến ký hợp đồng 3 năm với đội chủ sân Etihad.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Guardiola được cho là sẽ chia tay Manchester City sau trận gặp Aston Villa cuối tuần này, dù hợp đồng vẫn còn tới năm 2027.

HLV Enzo Maresca chuẩn bị thay Pep Guardiola dẫn dắt Manchester City?

Maresca từng dẫn dắt đội U.21 và làm trợ lý cho Guardiola tại Manchester City trước khi chuyển sang Leicester City rồi Chelsea. Chiến lược gia 46 tuổi được đánh giá là người phù hợp để tiếp nối triết lý bóng đá mà Guardiola xây dựng tại Etihad.

HLV Enzo Maresca đã có nhiều năm làm việc dưới trướng HLV Pep Guardiola ẢNH: REUTERS

Trong gần 10 năm dẫn dắt Manchester City, Guardiola đã giúp đội bóng giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng cú ăn 3 lịch sử mùa giải 2022-2023. Nếu tiếp quản Manchester City, Maresca sẽ phải đối mặt áp lực lớn khi kế thừa 1 trong những triều đại thành công nhất lịch sử bóng đá Anh.