Nhìn lại 1 thập niên huy hoàng của Pep Guardiola tại Manchester City trước ngày chia tay
Video Thể thao

Quỳnh Phương
19/05/2026 09:32 GMT+7

Sau 10 năm dẫn dắt Manchester City, Pep Guardiola được cho là sắp khép lại hành trình lịch sử với hàng loạt danh hiệu, kỷ lục và dấu ấn chiến thuật làm thay đổi bóng đá Anh.

Pep Guardiola được cho là sẽ rời Manchester City sau mùa giải 2025-2026, khép lại 10 năm thành công cùng đội chủ sân Etihad. Nếu điều đó xảy ra, bóng đá Anh sẽ nói lời chia tay với 1 trong những triều đại vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

HLV Guardiola bắt đầu dẫn dắt Manchester City từ ngày 1.7.2016 sau khi rời Bayern Munich. Sau mùa giải đầu tiên chưa thành công, ông nhanh chóng biến Manchester City thành thế lực thống trị bóng đá Anh.

HLV Pep Guardiola và chiếc cúp vô địch Champions League năm 2023 cùng Manchester City

ảnh: reuters

Trong 10 năm, Guardiola giúp Manchester City giành 8 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 FA Cup, 5 League Cup và 1 Champions League. Đỉnh cao là cú ăn 3 lịch sử năm 2023.

Mùa giải 2017-2018, Manchester City trở thành đội đầu tiên đạt 100 điểm tại Ngoại hạng Anh. Guardiola dẫn dắt Manchester City ở 591 trận, thắng 416 trận với tỷ lệ thắng 75%.

Không chỉ mang về danh hiệu, Guardiola còn thay đổi hoàn toàn vị thế Manchester City bằng lối chơi kiểm soát bóng và pressing đặc trưng.

Nếu trận gặp Aston Villa cuối tuần này là lần cuối Guardiola dẫn dắt Manchester City tại Etihad, đó sẽ là dấu chấm hết cho 1 kỷ nguyên huy hoàng của bóng đá Anh.

