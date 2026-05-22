U.17 Việt Nam không rơi vào bảng tử thần

Đ ẠI DIỆN CHÂU P HI MẠNH NHẤT

Lễ bốc thăm chia bảng U.17 World Cup 2026 diễn ra tối qua 21.5 tại trụ sở FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ). Theo nguyên tắc bốc thăm, chủ nhà U.17 Qatar mặc định nằm ở nhóm hạt giống số 1 và được xếp vị trí A1. Trong khi đó, các đội còn lại được phân nhóm dựa trên thành tích tại 5 kỳ U.17 World Cup gần nhất vào các năm 2025, 2023, 2019, 2017 và 2015. Vì chưa từng góp mặt tại kỳ giải nào trước đây nên việc U.17 VN nằm ở nhóm hạt giống số 4, và rơi vào bảng đấu khó là điều được dự báo từ trước.

U.17 VN (phải) cố gắng vượt qua vòng bảng Ảnh: VFF

Theo đó, U.17 VN nằm bảng G với U.17 Mali, U.17 Bỉ và U.17 New Zealand. Bảng G được xem là dễ thở hơn so với các bảng còn lại. Tại bảng đấu này, đại diện đến từ châu Phi được đánh giá cao nhất. U.17 Mali từng có một lần về nhì ở giải đấu năm 2015. Trong khi đó, bóng đá Bỉ dù đứng tốp đầu thế giới nhưng không nổi bật ở cấp độ trẻ. U.17 Bỉ từng đoạt hạng ba chung cuộc vào năm 2015. U.17 New Zealand rất nhiều lần góp mặt tại U.17 World Cup nhưng chưa có thành tích nào đáng kể.

P HẢI TIẾP TỤC CẢI THIỆN

Ở thời điểm hiện tại, bóng đá trẻ VN đang sở hữu lứa cầu thủ U.17 rất tài năng. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Cristiano Roland, những Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Sỹ Bách, Nguyễn Văn Dương, thủ môn Lý Xuân Hòa… đã liên tiếp gặt hái thành công từ đấu trường khu vực đến châu lục. U.17 VN duy trì chuỗi trận bất bại đầy ấn tượng từ vòng loại U.17 châu Á 2026 cho đến giải U.17 Đông Nam Á 2026, trước khi đăng quang đầy thuyết phục tại sân chơi khu vực. Đến VCK U.17 châu Á 2026, thầy trò ông Roland đã để lại dấu ấn nhất định với những chiến thắng trước đối thủ có thể hình và thể lực tốt hơn như U.17 Yemen và U.17 UAE. Những màn trình diễn đậm chất chiến thuật và kỹ thuật của Nguyễn Lực cùng đồng đội đã giúp U.17 VN tiến vào tứ kết châu Á và giành tấm vé lịch sử dự World Cup trẻ.

Lãnh đạo VFF nhận định gì về bảng đấu của U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup?

Với những gì đã thể hiện thời gian qua, người hâm mộ có quyền đặt kỳ vọng vào các cầu thủ U.17 VN. Tuy nhiên, U.17 World Cup là giải đấu ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với sân chơi khu vực và châu lục. "World Cup ở cấp độ cao hơn rất nhiều. U.17 VN vẫn còn nhiều thứ phải làm và phải thay đổi để cải thiện trong thời gian tới. Tôi hy vọng sẽ có những sự chuẩn bị tốt nhất để các cầu thủ U.17 VN đến đó với sự tự tin", HLV Roland nhận định. Từ nay cho đến khi U.17 World Cup 2026 khởi tranh, U.17 VN còn gần 6 tháng để chuẩn bị. U.17 VN cần tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, thi đấu cọ xát thông qua những chuyến tập huấn và đấu giao hữu để cải thiện.