Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu Trường Tươi Đồng Nai cực hay hôm nay: Phải thắng CLB TP.HCM, Công Phượng lại ghi bàn?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
22/05/2026 00:00 GMT+7

Ở vòng 20 giải hạng nhất 2025-2026, Trường Tươi Đồng Nai sẽ có khát khao chiến thắng cực lớn khi làm khách trên sân Bà Rịa của CLB TP.HCM.

Động lực của Trường Tươi Đồng Nai

Trận đấu sớm nhất của vòng 20 cũng là trận đáng chú ý nhất khi CLB TP.HCM chạm trán Trường Tươi Đồng Nai lúc 16 giờ ngày hôm nay (22.5). Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đang hơn đội nhì là bảng Bắc Ninh 5 điểm khi giải đấu còn 3 vòng nữa là khép lại. Điều đó có nghĩa là đội bóng vùng Đông Nam bộ cần thêm 5 điểm nữa là chắc chắn vô địch mà không cần quan tâm đến thành tích của đối thủ.

Lịch thi đấu Trường Tươi Đồng Nai cực hay hôm nay: Phải thắng CLB TP.HCM, Công Phượng lại ghi bàn?- Ảnh 1.

Lịch thi đấu của Trường Tươi Đồng Nai hôm nay

Vì vậy, nếu thắng CLB TP.HCM, Trường Tươi Đồng Nai sẽ nâng cúp trên sân nhà Bình Phước ở vòng tiếp theo nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm. Đây là điều nhiều khả năng xảy ra bởi đối thủ chỉ là CLB Long An, đội bóng đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng.

Công Phượng cùng các đồng đội chắc chắn muốn chính thức giành chức vô địch trước sự chứng kiến của CĐV nhà và sẽ làm mọi cách để đánh bại CLB TP.HCM. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương cũng không dễ bắt nạt. Đội bóng này đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và cũng quyết tâm có điểm để giữ vững một vị trí trong nhóm giành huy chương. Do đó, cuộc đấu này sẽ khó lường và cực kỳ hấp dẫn.

Lịch thi đấu Trường Tươi Đồng Nai cực hay hôm nay: Phải thắng CLB TP.HCM, Công Phượng lại ghi bàn?- Ảnh 2.

Minh Vương và Công Phượng sẽ tiếp tục tỏa sáng?

ẢNH: TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Chiến thắng dễ cho CLB Bắc Ninh?

Trên sân Việt Yên, ở trận đấu diễn ra lúc 16 giờ ngày 24.5, CLB Bắc Ninh được đánh giá vượt trội so với Thanh Niên TP.HCM - đội đang đứng cuối bảng với chỉ 7 điểm. Dù mới lần đầu góp mặt ở giải hạng nhất, đội bóng vùng Kinh Bắc cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc nhờ nguồn đầu tư mạnh tay cùng lực lượng gồm nhiều cầu thủ từng chinh chiến ở sân chơi chuyên nghiệp. Càng về cuối mùa, CLB Bắc Ninh càng thể hiện sự ổn định trong lối chơi lẫn kết quả.

Mạch 4 chiến thắng liên tiếp của đội bóng này vừa bị chặn lại sau trận hòa 2-2 trên sân của Khánh Hòa ở vòng 19. Tuy nhiên, việc được trở về sân nhà hứa hẹn sẽ tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Paolo Foiani trong bối cảnh họ vẫn chưa từ bỏ hy vọng bám đuổi Trường Tươi Đồng Nai ở cuộc đua vô địch, dù khoảng cách hiện đã là 5 điểm khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu.

Lịch thi đấu Trường Tươi Đồng Nai cực hay hôm nay: Phải thắng CLB TP.HCM, Công Phượng lại ghi bàn?- Ảnh 3.

CLB Bắc Ninh có nhiệm vụ giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng vô địch dù rất mong manh

ẢNH: FPT PLAY

Ở chiều ngược lại, Thanh Niên TP.HCM đã ở rất gần suất xuống hạng. Nếu CLB Bắc Ninh giành trọn 3 điểm, đội bóng trẻ đến từ TP.HCM sẽ chính thức nói lời chia tay giải hạng nhất. Trong hoàn cảnh không còn nhiều đường lùi, điều người hâm mộ chờ đợi là các học trò của HLV Lương Trung Tuấn sẽ chiến đấu ra sao để giữ lại danh dự trong những vòng đấu cuối cùng.

Các cặp đấu còn lại của vòng 20 giải hạng nhất là CLB Phú Thọ - Đồng Tháp (18 giờ ngày 22.5), Long An - Khánh Hòa (16 giờ ngày 23.5), Quảng Ninh - Trẻ PVF-CAND (17 giờ ngày 23.5), Đại học Văn Hiến - Quy Nhơn (16 giờ ngày 24.5).

Lịch thi đấu Trường Tươi Đồng Nai cực hay hôm nay: Phải thắng CLB TP.HCM, Công Phượng lại ghi bàn?- Ảnh 4.

Lịch thi đấu chi tiết vòng 20 giải hạng nhất

ẢNH: FPT PLAY

Xem V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình chờ ngày chuyển giao

Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình chờ ngày chuyển giao

Gần 2 năm kể từ trận đấu chính thức gần nhất của đội tuyển VN tổ chức trên sân Mỹ Đình - một trong hai công trình lớn của Khu liên hợp thể thao quốc gia, cơ quan này đang bước vào giai đoạn chuyển giao lớn khi Bộ Quốc phòng chuẩn bị tiếp nhận quản lý.

Phạm Lý Đức: Tinh thần không từ bỏ của chàng trai dũng cảm

Thái Lan và Indonesia lập kế hoạch nóng cho AFF Cup, đội tuyển Việt Nam tuyệt đối không sợ hãi

Khám phá thêm chủ đề

Trường Tươi Đồng Nai Giải hạng nhất Nguyễn Việt Thắng nguyễn công phượng Trần Minh Vương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận