Lịch thi đấu Trường Tươi Đồng Nai cực hay hôm nay: Phải thắng CLB TP.HCM, Công Phượng lại ghi bàn?

Động lực của Trường Tươi Đồng Nai

Trận đấu sớm nhất của vòng 20 cũng là trận đáng chú ý nhất khi CLB TP.HCM chạm trán Trường Tươi Đồng Nai lúc 16 giờ ngày hôm nay (22.5). Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đang hơn đội nhì là bảng Bắc Ninh 5 điểm khi giải đấu còn 3 vòng nữa là khép lại. Điều đó có nghĩa là đội bóng vùng Đông Nam bộ cần thêm 5 điểm nữa là chắc chắn vô địch mà không cần quan tâm đến thành tích của đối thủ.

Lịch thi đấu của Trường Tươi Đồng Nai hôm nay

Vì vậy, nếu thắng CLB TP.HCM, Trường Tươi Đồng Nai sẽ nâng cúp trên sân nhà Bình Phước ở vòng tiếp theo nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm. Đây là điều nhiều khả năng xảy ra bởi đối thủ chỉ là CLB Long An, đội bóng đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng.

Công Phượng cùng các đồng đội chắc chắn muốn chính thức giành chức vô địch trước sự chứng kiến của CĐV nhà và sẽ làm mọi cách để đánh bại CLB TP.HCM. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương cũng không dễ bắt nạt. Đội bóng này đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và cũng quyết tâm có điểm để giữ vững một vị trí trong nhóm giành huy chương. Do đó, cuộc đấu này sẽ khó lường và cực kỳ hấp dẫn.

Minh Vương và Công Phượng sẽ tiếp tục tỏa sáng? ẢNH: TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Chiến thắng dễ cho CLB Bắc Ninh?

Trên sân Việt Yên, ở trận đấu diễn ra lúc 16 giờ ngày 24.5, CLB Bắc Ninh được đánh giá vượt trội so với Thanh Niên TP.HCM - đội đang đứng cuối bảng với chỉ 7 điểm. Dù mới lần đầu góp mặt ở giải hạng nhất, đội bóng vùng Kinh Bắc cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc nhờ nguồn đầu tư mạnh tay cùng lực lượng gồm nhiều cầu thủ từng chinh chiến ở sân chơi chuyên nghiệp. Càng về cuối mùa, CLB Bắc Ninh càng thể hiện sự ổn định trong lối chơi lẫn kết quả.

Mạch 4 chiến thắng liên tiếp của đội bóng này vừa bị chặn lại sau trận hòa 2-2 trên sân của Khánh Hòa ở vòng 19. Tuy nhiên, việc được trở về sân nhà hứa hẹn sẽ tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Paolo Foiani trong bối cảnh họ vẫn chưa từ bỏ hy vọng bám đuổi Trường Tươi Đồng Nai ở cuộc đua vô địch, dù khoảng cách hiện đã là 5 điểm khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu.

CLB Bắc Ninh có nhiệm vụ giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng vô địch dù rất mong manh ẢNH: FPT PLAY

Ở chiều ngược lại, Thanh Niên TP.HCM đã ở rất gần suất xuống hạng. Nếu CLB Bắc Ninh giành trọn 3 điểm, đội bóng trẻ đến từ TP.HCM sẽ chính thức nói lời chia tay giải hạng nhất. Trong hoàn cảnh không còn nhiều đường lùi, điều người hâm mộ chờ đợi là các học trò của HLV Lương Trung Tuấn sẽ chiến đấu ra sao để giữ lại danh dự trong những vòng đấu cuối cùng.

Các cặp đấu còn lại của vòng 20 giải hạng nhất là CLB Phú Thọ - Đồng Tháp (18 giờ ngày 22.5), Long An - Khánh Hòa (16 giờ ngày 23.5), Quảng Ninh - Trẻ PVF-CAND (17 giờ ngày 23.5), Đại học Văn Hiến - Quy Nhơn (16 giờ ngày 24.5).

Lịch thi đấu chi tiết vòng 20 giải hạng nhất ẢNH: FPT PLAY