Thể thao Bóng đá Việt Nam

Công Phượng cùng Minh Vương tạo 2 siêu phẩm đá phạt: Trường Tươi Đồng Nai thắng đậm

Đồng Nguyên Khang
16/05/2026 19:57 GMT+7

Tối 16.5, rất nhiều tin vui đến với người hâm mộ Trường Tươi Đồng Nai khi đội bóng 'con cưng' giành chiến thắng 3-0 trước Đại học Văn Hiến và ngôi sao sáng nhất Nguyễn Công Phượng trở lại ấn tượng.

Minh Vương lại tỏa sáng

Ngay ở phút thứ 2, Trần Minh Vương đã mở tỷ số cho Trường Tươi Đồng Nai với cú đá phạt trực tiếp đẹp mắt ở cự ly khoảng 20 m. Sau bàn thua, đội Đại học Văn Hiến chơi tập trung, kỷ luật hơn. Họ sẵn sàng phạm lỗi ở khu vực giữa sân để ngăn Trường Tươi Đồng Nai tổ chức tấn công.

Phải đến phút 32, các học trò HLV Nguyễn Việt Thắng mới có cơ hội nguy hiểm tiếp theo. Sau đường rót bóng thông minh của Lưu Tự Nhân, Alex Sandro băng lên tốc độ rồi dứt điểm chéo góc bằng chân trái. Bóng đi khá hiểm hóc, nhưng Nguyễn Thanh Tuấn đã đổ người rất nhanh để cản phá thành công. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng trong hiệp 1. Sau 45 phút, Trường Tươi Đồng Nai tạm dẫn trước 1-0. 

Minh Vương và Văn Khoa giúp Trường Tươi Đồng Nai có lợi thế lớn

Và Công Phượng đáp lời

Sang hiệp 2, Xuân Trường và các đồng đội tiếp tục tạo ra một thế trận kiểm soát vượt trội. Phút 58, cách biệt được nhân đôi sau cú dứt điểm của hậu vệ Dương Văn Khoa. Đây đã là pha lập công thứ 4 của cựu cầu thủ CLB Quy Nhơn ở mùa giải này. 

Khoảng cách an toàn giúp HLV Nguyễn Việt Thắng thoải mái hơn trong các quyết định thay người. Phút 78, ông tung Nguyễn Công Phượng, cầu thủ trải qua quãng nghỉ dài vì chấn thương, vào sân thay Lê Thanh Bình. Ngay lập tức, tiền đạo quê Nghệ An thể hiện đẳng cấp bằng cú đá phạt hàng rào hiểm hóc, đưa bóng đi về phía góc cao khung thành, không cho thủ môn Thanh Tuấn bất cứ cơ hội cản phá nào. 

Chung cuộc, Trường Tươi Đồng Nai giành chiến thắng 3-0, tiếp tục dẫn đầu bảng với 44 điểm. Khoảng cách của đội bóng miền Đông Nam bộ với đội nhì bảng Bắc Ninh giờ đã là 5 điểm. Trước đó, thầy trò HLV Paolo Foiani bị CLB Khánh Hòa cầm hòa 2-2 trên sân 19.8 Nha Trang. 


