Thái Lan và Indonesia lập kế hoạch nóng cho AFF Cup, đội tuyển Việt Nam tuyệt đối không sợ hãi

Thái Lan có tăng cường, nhưng không còn là "ngáo ộp"

Điều đáng chú ý trong danh sách đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Kuwait ngày 5.6 và gặp đội tuyển Trung Quốc ngày 9.6, là sự trở lại của chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda (38 tuổi), cùng 2 cầu thủ Thái kiều Erawan Garnier (cao 1,82 m, chơi cho CLB Lens, Pháp) và Jude Soonsup-Bell (1,86 m, CLB Gimsby Town, Anh).

Thái Lan gọi lại lão tướng đã 38 tuổi Teerasil Dangda Ảnh chụp màn hình FAT

Cả 3 cầu thủ này đều thi đấu trên hàng tấn công, với Erawan Garnier có thể sắm vai tiền vệ và tiền đạo cánh, còn Teerasil Dangda và Jude Soonsup-Bell là những trung phong. Chi tiết này phản ánh đội tuyển Thái Lan đau đầu với hàng tấn công của họ như thế nào trong khoảng thời gian vừa qua.

Các chân sút từng được kỳ vọng như Supachok Sarachat, Supachai Jaidet khi tỏ khi mờ, buộc đội bóng xứ sở chùa vàng phải gọi lại lão tướng năm nay đã 38 tuổi Teerasil Dangda. Do đây là danh sách hướng về AFF Cup 2026, nên đội tuyển Thái Lan rất quan tâm đến cái duyên ghi bàn của Teerasil Dangda ở các kỳ AFF Cup (cầu thủ này giữ kỷ lục 5 lần giành danh hiệu vua phá lưới giải vô địch Đông Nam Á, vào các năm 2008, 2012, 2016, 2020 và 2022).

Trong khi đó, việc bổ sung 2 cầu thủ Thái kiều Erawan Garnier và và Jude Soonsup-Bell nằm trong chính sách của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, được Madam Pang ủng hộ, đó là tìm kiếm cầu thủ ở nước ngoài mang dòng máu Thái Lan, đem về nước tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia.

Đội bóng xứ sở chùa vàng không mạnh hơn đội tuyển Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Dù vậy, những cầu thủ này chưa chắc hay hơn các cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam, gồm những Xuân Son, Hoàng Hên, Cao Pendant Quang Vinh, thủ môn Nguyễn Filip, sau này có thể có thêm thủ môn Lê Giang Patrik…vốn đang rất thiện chiến.

Phần còn lại, dàn nội binh của đội tuyển Thái Lan hiện nay cũng không vượt trội hơn so với dàn nội binh của đội tuyển Việt Nam. Trong số các cầu thủ nội của đội bóng xứ sở chùa vàng, chỉ có mỗi mình tiền vệ Teerapat Pruetong đang thi đấu ở nước ngoài (CLB Hokkaido Consadole Sapporo, Nhật Bản).

Qua rồi cái thời nhiều cầu thủ Thái Lan thi đấu ở các CLB hàng đầu Nhật Bản, như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, hay Teerasil Dangda trong quá khứ. Thời đó, đội tuyển Thái Lan khác biệt với phần còn lại của Đông Nam Á nhờ dàn cầu thủ vừa nêu. Còn hiện giờ, họ suy yếu so với chính họ, trong khi đội tuyển Việt Nam mạnh lên, nhờ công tác đào tạo trẻ rất chất lượng.

Indonesia vẫn có cầu thủ nhập tịch, nhưng chỉ thi đấu giải trong nước

Tương tự như đội tuyển Thái Lan là trường hợp của đội tuyển Indonesia. Trong danh sách 23 cầu thủ Indonesia, được Liên đoàn Bóng đá nước này khẳng định là dùng để chuẩn bị cho AFF Cup 2026, chỉ có 1 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, đó là tiền vệ tổ chức Marselino Ferdinan (CLB AS Trencin, Slovakia).

Vắng nhiều cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu, Indonesia sẽ lép vế trước đội tuyển Việt Nam? Ảnh: Ngọc Linh

Dù vậy, đây không phải là đội bóng lớn tại quốc gia Đông Âu. Với đội tuyển Việt Nam, chúng ta cũng có thủ môn Nguyễn Filip từng thi đấu tại giải vô địch CH Séc, nền bóng đá vốn có trình độ nhỉnh hơn bóng đá Slovakia một chút. Ngoài ra, nếu thủ môn Lê Giang Patrik được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2026, Lê Giang Patrik cũng là thủ thành có kinh nghiệm khoác áo các đội bóng tại CH Séc và Slovakia.

Nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan của Indonesia như hậu vệ Shayne Pattynama, tiền vệ Marc Klok, Thom Haye, tiền đạo Jens Raven, giờ đây họ đã khoác áo các CLB ở xứ sở vạn đảo, trình độ không hơn cầu thủ Việt Nam. Khác biệt của họ so với cầu thủ Đông Nam Á chỉ là thể hình. Dù vậy, hiện tại, thể hình của các cầu thủ Việt Nam cũng đã được cải thiện đáng kể, nên đây không còn là vấn đề của chúng ta, giống như dưới thời HLV Troussier cách đây vài năm.

Nhóm các cầu thủ nhập tịch Indonesia, đang thi đấu tại châu Âu như thủ môn Maarten Paes (CLB Ajax, Hà Lan), Emil Audero (Cremonese, Ý), hậu vệ Justin Hubner (Fortuna Sittard, Hà Lan), Jay Idzes (Sassuolo, Ý), Calvin Verdonk (Lille, Pháp), Kevin Diks (Monchengladbach, Đức), tiền vệ Nathan Tjoe-A-On (Willem II, Hà Lan), Joey Pelupessy (Lommel, Bỉ), tiền đạo Ragnar Oratmangoen (Dender, Bỉ), Miliano Jonathans (Excelsior, Hà Lan)… sẽ không tham dự AFF Cup 2026, vì vướng lịch thi đấu của CLB. Không có những cầu thủ này, Indonesia có thể lép vế so với đội tuyển Việt Nam.