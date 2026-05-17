Bị chỉ trích vì gọi ‘ông già’ tranh vô địch AFF Cup với Việt Nam, HLV Thái Lan nói gì?

Đội tuyển Thái Lan đã hết nhân tài rồi sao?

Câu hỏi này một lần nữa lại vang lên, sau khi HLV Anthony Hudson gọi Dangda trở lại đội tuyển Thái Lan sau 1 năm và 11 tháng vắng mặt.

Người hâm mộ Thái Lan bày tỏ sự không hài lòng, cũng vì gần đây các đội trẻ của nước này liên tiếp thất bại ở các giải khu vực và châu Á. Do đó, việc "Voi chiến" đặt mục tiêu giành lại ngôi vô địch AFF Cup từ tay đội tuyển Việt Nam, nhưng phải trông đợi vào các cựu binh như Dangda (sẽ 38 tuổi vào ngày 6.6 tới đây) hay Sarach Yooyen (33 tuổi), khiến nhiều người không mấy lạc quan.

Đội tuyển Thái Lan gọi lại chân sút Dangda sau 1 năm và 11 tháng vắng mặt, gây nhiều tranh cãi ngay trước AFF Cup Ảnh: Chụp màn hình FAT

Theo Siamsport, HLV Anthony Hudson đã phải lên tiếng giải thích lý do triệu tập Dangda. Nhà cầm quân này cho rằng, việc gọi Dangda là dựa trên "phẩm chất của anh", bất chấp tuổi tác. Ông cũng khẳng định, Dangda là mảnh ghép không thể thiếu đối với đội tuyển Thái Lan.

"Chúng tôi đã muốn triệu tập Dangda trong hai lần tập trung trước, nhưng vì các lý do khách quan cũng như chấn thương, cậu ấy không thể góp mặt. Lần này, chúng tôi quyết tâm gọi lại Dangda.

Cậu ấy sẽ là tấm gương cho các cầu thủ trẻ, và cũng vì sự điềm tĩnh, tinh thần thi đấu, Dangda sẽ thể hiện những phẩm chất tốt đẹp nhất của mình để giúp đội tuyển Thái Lan tiến lên, cũng như thiết lập các tiêu chuẩn cho các cầu thủ trẻ", HLV Anthony Hudson bày tỏ.

Dangda là cầu thủ kỳ cựu của đội tuyển Thái Lan lâu nay, anh ghi đến 64 bàn thắng và có 128 lần khoác áo đội tuyển, chỉ xếp sau cựu danh thủ Kiatisuk Senamuang ghi 71 bàn và có 134 lần khoác áo đội tuyển. Dangda cũng có 3 lần cùng "Voi chiến" vô địch AFF Cup các năm 2016, 2020 và 2022.

Đội tuyển Thái Lan với chân sút 38 tuổi Dangda, được cho là khó lòng cạnh tranh ngôi vô địch với đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup hay FIFA ASEAN Cup, theo Siamsport Ảnh: Minh Tú

Việc gọi lại chân sút kỳ cựu này chuẩn bị cho hai trận giao hữu FIFA Days tháng 6 tới đây gặp đội Kuwait ngày 5.6, và đội Trung Quốc ngày 9.6, cũng là nằm trong kế hoạch của HLV Anthony Hudson với đội tuyển Thái Lan hướng đến AFF Cup diễn ra vào giữa tháng 7. Đây là giải đấu mà "Voi chiến" đặt mục tiêu giành lại ngôi vô địch từ tay đội tuyển Việt Nam, sau khi thua cả 2 trận chung kết đầu năm 2025 với tỷ số 1-2 và 2-3.

Tại AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng ở trận play-off giữa Brunei hoặc Timor Leste. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 24.7, và kết thúc vào ngày 26.8. Sau giải vô địch khu vực Đông Nam Á này, các đội còn thi đấu giải FIFA ASEAN Cup trong tháng 9 và 10.

Việc đội tuyển Thái Lan cho đến nay vẫn còn sử dụng các cựu binh như Dangda, cho thấy bóng đá nước này rõ ràng là đang thiếu hụt lực lượng kế thừa nghiêm trọng. HLV Anthony Hudson cũng phải tìm kiếm và bổ sung nguồn cầu thủ có gốc gác Thái Lan, như vừa gọi cầu thủ gốc Pháp, Erawan Garnier và thử nghiệm cầu thủ trẻ Teerapat Pruetong từ Nhật Bản trở về, cũng như kỳ vọng vào tiền đạo gốc Anh Jude Soonsup-Bell…