Ronaldo vẫn còn cơ hội rất lớn đoạt ngôi vô địch, nếu làm được điều này

Các hình ảnh Ronaldo sau trận Al Nassr thua sốc đối thủ Gamba Osaka (Nhật Bản) với tỷ số 0-1 ngay sân nhà ở trận chung kết AFC Champions League Two là rất đáng báo động.

"Ronaldo xúc động, bàng hoàng và không thể che giấu sự đau khổ, anh rời sân trong tình trạng vô cùng suy sụp ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu", báo Tây Ban Nha, Diario AS cho biết.

Ronaldo phải vượt qua sự thất vọng để vực dậy và giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League Ảnh: Reuters

Đây là điều hết sức đáng tiếc cho Ronaldo và đồng đội, vì trước khi trận đấu diễn ra, mọi thứ dường như đều thuận lợi và được thiết lập để anh và các đồng đội đăng quang hai chức vô địch trong cùng ngày, AFC Champions League Two và Saudi Pro League, cũng theo Diario AS.

Al Nassr ra sân với đội hình đầy đủ nhất, lợi thế tinh thần khi được đấu ngay sân nhà. Thế nhưng, lối chơi thiếu quyết liệt của đội quân HLV Jorge Jesus, cùng một ngày kém may mắn của Ronaldo ở các pha dứt điểm đã làm mọi thứ sụp đổ.

Gamba Osaka ghi bàn duy nhất trận đấu do công cầu thủ Deniz Hummet ghi phút 29 cùng lối chơi chặt chẽ và đầy kỷ luật, đã đủ để dập tắt hy vọng chinh phục ngôi vô địch của Ronaldo một lần nữa.

Cú sốc này khiến Ronaldo vẫn chưa có chức vô địch chính thức nào kể từ khi đến Ả Rập Xê Út thi đấu, với con số bỏ lỡ cơ hội vô địch lên đến 14 lần cùng Al Nassr kể từ năm 2023.

Ronaldo phải vượt qua sự thất vọng

Mặc dù vậy, mọi thứ vẫn chưa kết thúc với Ronaldo ở mùa giải hiện nay, anh và đồng đội vẫn còn cơ hội rất lớn để tự quyết ngôi vô địch quan trọng nhất là danh hiệu Saudi Pro League 2025 - 2026.

Cùng ngày với trận thua của Al Nassr trước Gamba Osaka, đối thủ cạnh tranh chức vô địch Saudi Pro League với Ronaldo và đồng đội là Al Hilal thắng NEOM SC tỷ số 2-0. Qua đó, đã rút ngắn cách biệt giữa hai đội hiện là 2 điểm (83 so với 81) sau cùng 33 trận.

Ronaldo vẫn còn cơ hội rất lớn vô địch Saudi Pro League Ảnh: Reuters

Giải Saudi Pro League chỉ còn 1 vòng đấu, đó là ngày "chung kết" 22.5 tới đây, khi Al Nassr tiếp đối thủ xếp hạng 15 là Damac trên sân nhà, còn Al Hilal đến làm khách trước đối thủ xếp hạng 10 là Al Feiha. Cả 2 trận này đều diễn ra cùng giờ (1 giờ, ngày 22.5, giờ Việt Nam).

Với 83 điểm, Al Nassr chỉ cần thắng đội Damac dưới cơ là vô địch và không cần quan tâm kết quả trận đấu của Al Hilal (81 điểm). Nhưng nếu Al Nassr hòa hoặc thua, và Al Hilal thắng, Al Hilal sẽ là đội đăng quang ngôi vô địch, nhờ lợi thế hơn đối đầu trực tiếp.

Giải Saudi Pro League xác định đội vô địch trong trường hợp bằng điểm, sẽ tính kết quả đối đầu trực tiếp trước. Ở tiêu chí này, đội của Ronaldo thua tỷ số 1-3 lượt đi và hòa 1-1 lượt về.

Vì vậy, thay vì thể hiện sự thất vọng và hoàn toàn sụp đổ, Ronaldo cần phải là người đầu tiên vực dậy toàn đội Al Nassr để hướng đến trận "chung kết" của mùa giải gặp và thắng đối thủ Damac trên sân nhà vào ngày 22.5 tới, để đăng quang ngôi vô địch Saudi Pro League.

Nếu tiếp tục bất mãn, Ronaldo rất dễ mang đến điều tiêu cực và khiến Al Nassr tiếp tục trắng tay mùa giải, giữa lúc HLV Jorge Jesus cũng xác nhận sẽ chia tay đội bóng sau mùa giải hiện nay khép lại.