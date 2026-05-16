Luật sư Ấn Độ khởi kiện để được xem World Cup, Trung Quốc đã có bản quyền

Trung Quốc đã có bản quyền World Cup

AFP cho biết, bản quyền truyền hình World Cup 2026 đã trở nên nóng bỏng, đặc biệt là tại Ấn Độ khi thời gian đến ngày khai mạc ngày hội bóng đá thế giới ở Mỹ, Mexico và Canada đã cận kề, nhưng rất có khả năng 1,4 tỉ người dân nước này sẽ không thể xem được các trận đấu.

FIFA đã công bố các nghệ sĩ biểu diễn giữa giờ ở trận chung kết World Cup 2026 gồm những tên tuổi hàng đầu như Madonna, Shakira và BTS (Hàn Quốc)... Ảnh: Reuters

FIFA đòi hỏi mức giá khoảng 100 triệu USD cho thị trường Ấn Độ, nhưng cho đến nay lời đề nghị tốt nhất - chỉ 20 triệu USD - đến từ JioStar, khiến nguy cơ nước này không thể sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2026, theo AFP.

Trong khi đó, tại thị trường Trung Quốc, FIFA từng đề nghị mức giá từ 250 triệu USD đến 300 triệu USD, sau đó giảm xuống còn 125 triệu USD đến 150 triệu USD, gây bế tắc các cuộc đàm phán. Do Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) đề nghị mức giá tối đa chỉ là 80 triệu USD.

Phải đến gần đây, sau khi các quan chức hàng đầu của FIFA đến Trung Quốc làm việc, các cuộc đàm phán mới được tháo gỡ và nước này đã chính thức được sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2026.

Ngày 16.5, FIFA thông báo: "FIFA đã đạt được thỏa thuận với Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG) - công ty mẹ của CCTV - về việc phát sóng tại Trung Quốc tất cả các trận đấu tại World Cup 2026 và 2030, cũng như World Cup nữ 2027 và 2031".

Tuy nhiên, FIFA và CCTV không tiết lộ giá trị thực tế của thỏa thuận. Báo Trung Quốc, The Paper đưa tin rằng, giá trị của thỏa thuận ước tính đạt khoảng 60 triệu USD dựa trên các nguồn tin thân cận với vấn đề này.

Ấn Độ và Thái Lan còn chờ

Nếu Trung Quốc sở hữu bản quyền truyền hình World Cup với mức phí như trên, hoàn toàn có thể giúp Ấn Độ hy vọng sắp tới sẽ được FIFA giảm giá chi phí bán bản quyền truyền hình cho nước này.

World Cup 2026 chỉ còn khoảng 4 tuần nữa là khai mạc Ảnh: Reuters

Trong khi đó, vào ngày 13.5 Tòa án tối cao Delhi đã ra thông báo yêu cầu Chính phủ Ấn Độ và đài truyền hình công cộng Prasar Bharti trả lời đơn kiện do một luật sư đệ trình, yêu cầu được phát sóng trực tiếp World Cup 2026.

Đơn kiện gửi lên Tòa án Delhi lập luận rằng, việc thiếu thỏa thuận phát sóng đã tước đoạt "quyền cơ bản được tiếp nhận thông tin" của công dân Ấn Độ. "Ấn Độ là một trong số ít thị trường lớn không có bản quyền truyền hình," đơn kiện nêu rõ, lưu ý rằng chưa có thỏa thuận xem nào được ký kết mặc dù World Cup được chỉ định là "sự kiện thể thao quốc gia quan trọng".

"Nếu không có sự can thiệp kịp thời của tòa án, người khởi kiện và hàng triệu công dân Ấn Độ sẽ bị tước đoạt vĩnh viễn các quyền cơ bản của họ, mà không có biện pháp khắc phục thay thế thích đáng nào", đơn kiện mà AFP đã xem được, cho biết. Phiên điều trần tiếp theo về vụ việc này dự kiến diễn ra vào ngày 20.5, cũng theo AFP.

Hiện ở khu vực châu Á, sau khi Trung Quốc đã sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2026, chỉ còn Ấn Độ và Thái Lan là các thị trường quan trọng vẫn đang đàm phán với FIFA.

Tại Thái Lan, nội các nước này đã đồng ý khoản chi phí ước tính 1,3 tỉ baht (khoảng 40 triệu USD) để mua bản quyền World Cup, nhưng không nêu rõ liệu đây là tiền thuế của người dân hay các nhà tài trợ sẽ phải gánh chịu khoản chi phí này, theo Bangkok Post.