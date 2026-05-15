Đội tuyển Nhật Bản gây sốc bỏ rơi Mitoma, HLV Moriyasu ra quyết định khó khăn nhất

Đội tuyển Nhật Bản đặt mục tiêu ít nhất vào tứ kết

Sự chờ đợi công bố danh sách đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2026 đã có kết quả, với sự vắng mặt hết sức đáng tiếc của ngôi sao xuất sắc nhất, tiền vệ tấn công Kaoru Mitoma. Cầu thủ 28 tuổi của CLB Brighton này bị chấn thương gân kheo trong trận thắng Wolverhampton tỷ số 3-0 mới tuần trước tại Ngoại hạng Anh.

Mitoma (7, giữa) vắng mặt đáng tiếc trong thành phần đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Sự cố chấn thương của Mitoma khiến giới CĐV Nhật Bản đầy lo lắng, họ hy vọng anh vẫn sẽ được HLV Moriyasu chọn vào danh sách thi đấu ở World Cup 2026, ít nhất là ở các trận từ vòng knock-out, vì khả năng các "Samurai Blue" (biệt danh đội tuyển Nhật Bản) vượt qua vòng bảng rất cao.

Mặc dù vậy, cuối cùng HLV Moriyasu đã ra quyết định mà ông mô tả là khó khăn nhất, khi quyết định loại Mitoma khỏi danh sách chính thức 26 cầu thủ đến Mỹ, Mexico và Canada cho ngày hội bóng đá thế giới.

Tại World Cup 2022, Mitoma là một trong số các cầu thủ Nhật Bản thi đấu xuất sắc nhất đưa đội nhà tiến vào vòng 16 đội khi đứng đầu bảng E có hai "ông lớn" châu Âu là đội tuyển Tây Ban Nha và Đức.

Mitoma cũng trở thành ngôi sao Nhật Bản xuất sắc nhất ở giải Ngoại hạng Anh trong các mùa gần đây, nhưng ở mùa giải đang diễn ra sắp đến chặng cuối, cầu thủ này liên tục bị chấn thương hành hạ và bỏ dở nhiều trận đấu quan trọng suốt mùa giải.

Danh sách chính thức đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2026 Ảnh: Chụp màn hình jfa_samuraiblue/X

Bên cạnh Mitoma, đội tuyển Nhật Bản cũng loại tiền đạo Takumi Minamino. Trong khi hậu vệ Yuto Nagatomo (39 tuổi) có tên và sẽ dự kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp trong sự nghiệp. Các cầu thủ bị nghi ngờ chấn thương như thủ môn Zion Suzuki, hay các tiền vệ Wataru Endo và Yuito Suzuki đều có tên. Trung vệ Takehiro Tomiyasu cũng góp mặt.

Đây cũng là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp, đội tuyển Nhật Bản dưới thời HLV Moriyasu sử dụng đội hình "cực dị" thi đấu, đó là không có bất cứ cầu thủ trung phong đích thực nào. Hàng công "Samurai Blue" dự World Cup 2026 sẽ bao gồm những cái tên tiền vệ/tiền đạo đáng chú ý như Wataru Endo, Daichi Kamada, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ao Tanaka, Takefusa Kubo...

Trong khi hàng thủ bên cạnh hậu vệ kỳ cựu Yuto Nagatomo và Tomiyasu, còn có Shogo Taniguchi, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara và Junosuke Suzuki. Còn 3 thủ môn là Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako và Zion Suzuki.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Nhật Bản nằm ở bảng F, ra quân gặp Hà Lan lúc 3 giờ ngày 15.6 tại Dallas (Mỹ), gặp Tunisia lúc 11 giờ ngày 21.6 tại Monterrey (Mexico), và quay lại TP. Dallas gặp Thụy Điển lúc 6 giờ ngày 26.6 (đều giờ Việt Nam).

Cùng bảng đấu này, HLV Graham Potter của đội tuyển Thụy Điển trước đó cũng công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026, có đủ mặt các ngôi sao tấn công hàng đầu như Alexander Isak (Liverpool), Viktor Gyokeres (Arsenal) và Anthony Elanga (Newcastle).