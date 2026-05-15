Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Đội tuyển Nhật Bản gây sốc bỏ rơi Mitoma, HLV Moriyasu ra quyết định khó khăn nhất

Giang Lao
Giang Lao
15/05/2026 13:06 GMT+7

Trưa 15.5, niềm hy vọng số 1 của bóng đá châu Á, đội tuyển Nhật Bản công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ dự World Cup 2026, đáng tiếc nhất ngôi sao Kaoru Mitoma vắng mặt, HLV Hajime Moriyasu thừa nhận quyết định đầy khó khăn.

Đội tuyển Nhật Bản đặt mục tiêu ít nhất vào tứ kết

Sự chờ đợi công bố danh sách đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2026 đã có kết quả, với sự vắng mặt hết sức đáng tiếc của ngôi sao xuất sắc nhất, tiền vệ tấn công Kaoru Mitoma. Cầu thủ 28 tuổi của CLB Brighton này bị chấn thương gân kheo trong trận thắng Wolverhampton tỷ số 3-0 mới tuần trước tại Ngoại hạng Anh.

Đội tuyển Nhật Bản gây sốc bỏ rơi Mitoma, HLV Moriyasu ra quyết định khó khăn nhất- Ảnh 1.

Mitoma (7, giữa) vắng mặt đáng tiếc trong thành phần đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2026

Ảnh: Reuters

Sự cố chấn thương của Mitoma khiến giới CĐV Nhật Bản đầy lo lắng, họ hy vọng anh vẫn sẽ được HLV Moriyasu chọn vào danh sách thi đấu ở World Cup 2026, ít nhất là ở các trận từ vòng knock-out, vì khả năng các "Samurai Blue" (biệt danh đội tuyển Nhật Bản) vượt qua vòng bảng rất cao. 

Mặc dù vậy, cuối cùng HLV Moriyasu đã ra quyết định mà ông mô tả là khó khăn nhất, khi quyết định loại Mitoma khỏi danh sách chính thức 26 cầu thủ đến Mỹ, Mexico và Canada cho ngày hội bóng đá thế giới.

Tại World Cup 2022, Mitoma là một trong số các cầu thủ Nhật Bản thi đấu xuất sắc nhất đưa đội nhà tiến vào vòng 16 đội khi đứng đầu bảng E có hai "ông lớn" châu Âu là đội tuyển Tây Ban Nha và Đức. 

Mitoma cũng trở thành ngôi sao Nhật Bản xuất sắc nhất ở giải Ngoại hạng Anh trong các mùa gần đây, nhưng ở mùa giải đang diễn ra sắp đến chặng cuối, cầu thủ này liên tục bị chấn thương hành hạ và bỏ dở nhiều trận đấu quan trọng suốt mùa giải.

Đội tuyển Nhật Bản gây sốc bỏ rơi Mitoma, HLV Moriyasu ra quyết định khó khăn nhất- Ảnh 2.

Danh sách chính thức đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2026

Ảnh: Chụp màn hình jfa_samuraiblue/X

Bên cạnh Mitoma, đội tuyển Nhật Bản cũng loại tiền đạo Takumi Minamino. Trong khi hậu vệ Yuto Nagatomo (39 tuổi) có tên và sẽ dự kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp trong sự nghiệp. Các cầu thủ bị nghi ngờ chấn thương như thủ môn Zion Suzuki, hay các tiền vệ Wataru Endo và Yuito Suzuki đều có tên. Trung vệ Takehiro Tomiyasu cũng góp mặt.

Đây cũng là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp, đội tuyển Nhật Bản dưới thời HLV Moriyasu sử dụng đội hình "cực dị" thi đấu, đó là không có bất cứ cầu thủ trung phong đích thực nào. Hàng công "Samurai Blue" dự World Cup 2026 sẽ bao gồm những cái tên tiền vệ/tiền đạo đáng chú ý như Wataru Endo, Daichi Kamada, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ao Tanaka, Takefusa Kubo...

Trong khi hàng thủ bên cạnh hậu vệ kỳ cựu Yuto Nagatomo và Tomiyasu, còn có Shogo Taniguchi, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara và Junosuke Suzuki. Còn 3 thủ môn là Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako và Zion Suzuki.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Nhật Bản nằm ở bảng F, ra quân gặp Hà Lan lúc 3 giờ ngày 15.6 tại Dallas (Mỹ), gặp Tunisia lúc 11 giờ ngày 21.6 tại Monterrey (Mexico), và quay lại TP. Dallas gặp Thụy Điển lúc 6 giờ ngày 26.6 (đều giờ Việt Nam).

Cùng bảng đấu này, HLV Graham Potter của đội tuyển Thụy Điển trước đó cũng công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026, có đủ mặt các ngôi sao tấn công hàng đầu như Alexander Isak (Liverpool), Viktor Gyokeres (Arsenal) và Anthony Elanga (Newcastle).

Tin liên quan

Tranh cãi Messi bị ‘cướp’ bàn thắng trong cuộc đua với Ronaldo đến World Cup

Tranh cãi Messi bị ‘cướp’ bàn thắng trong cuộc đua với Ronaldo đến World Cup

Theo MARCA, Messi đã bị MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) 'cướp' mất một bàn thắng, trong trận Inter Miami thắng FC Cincinnati với tỷ số 5-3 ngày 14.5, khiến danh thủ này chưa đạt mốc 910 bàn và không lập hat-trick.

HLV Deschamps lý giải nhân sự đội tuyển Pháp dự World Cup, Brazil gia hạn HLV Ancelotti đến năm 2030

Messi phong độ rực sáng trước thềm World Cup, liên tiếp ghi bàn và kiến tạo

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển Nhật bản World Cup 2026 Tomiyasu Lịch thi đấu World Cup World Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận