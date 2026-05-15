HLV Deschamps lý giải nhân sự đội tuyển Pháp dự World Cup, Brazil gia hạn HLV Ancelotti đến năm 2030

Đội tuyển Pháp ưu tiên sự cân bằng

"Đây là một đội hình. Không nhất thiết phải là 26 cầu thủ xuất sắc nhất. Quan trọng là sự cân bằng và cách đội bóng gắn kết với nhau", HLV Deschamps chia sẻ trên kênh TF1 sau khi công bố danh sách đội tuyển Pháp dự World Cup.

HLV Deschamps mang đến sự tự tin lớn cho "Les Bleus" (biệt danh đội tuyển Pháp), sau khi ông dẫn dắt đoàn quân áo lam vô địch World Cup 2018, á quân năm 2022 và nay, hướng đến World Cup 2026 với mục tiêu không có gì khác là đăng quang lại ngôi vô địch.

HLV Deschamps trong lần cuối cùng đội tuyển Pháp dự World Cup trước khi nhường chỗ cho Zidane Ảnh: Reuters

Thành phần đội tuyển Pháp được HLV Deschamps lựa chọn được đánh giá là không có nhiều bất ngờ. Cầu thủ bị loại đáng tiếc nhất là tiền vệ Eduardo Camavinga của Real Madrid.

Ông Deschamps lý giải: "Tôi có thể tưởng tượng Camavinga thất vọng như thế nào. Cậu ấy vừa trải qua một mùa giải khó khăn, không được ra sân nhiều và bị chấn thương. Nhưng tôi phải đưa ra quyết định và lập đội hình của mình". Tương tự Camavinga, tiền đạo Ekitike của Liverpool cũng vắng mặt vì chấn thương.

"Đó là một phần cuộc sống của tôi trong 14 năm qua. Nhưng nếu mọi người lo lắng, tôi sẽ không giải nghệ. Tôi sẽ có cuộc sống riêng của mình. World Cup là điều quan trọng nhất", HLV Deschamps chia sẻ thêm. Qua đó, ông gần như xác nhận kỳ World Cup sắp tới là giải đấu lớn cuối cùng trong nghiệp của mình, sau đó chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Pháp sẽ được chuyển giao lại cho cựu danh thủ Zidane.

Theo AFP, đội hình đội tuyển Pháp chinh phục cúp vàng World Cup 2026 vẫn trông đợi vào ngôi sao Kylian Mbappe (của Real Madrid) và bộ đôi tài năng Ousmane Dembele và Desire Doue của PSG. Cũng như tiền vệ cánh Michael Olise của Bayern Munich. Trong khi Rayan Cherki của Man City sẽ có lần đầu đến World Cup. Hàng thủ của Les Bleus sẽ dựa nhiều vào Saliba của Arsenal, Dayot Upamecano (Bayern Munich), bên cạnh là Ibrahima Konate của Liverpool và Maxence Lacroix của Crystal Palace cũng có mặt.

Danh sách chính thức đội tuyển Pháp dự World Cup 2026 Ảnh: Chụp màn hình Fabrizio Romano/X

Các cầu thủ kỳ cựu nhất đội tuyển Pháp vẫn có mặt là tiền vệ N'Golo Kante và Lucas Hernandez, cùng với Mbappe và Dembele, là những người duy nhất còn lại từ đội hình vô địch World Cup 2018 tại Nga.

Đội tuyển Pháp sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup bằng hai trận giao hữu trên sân nhà gặp Bờ Biển Ngà ngày 4.6, và Bắc Ireland ngày 8.6. Sau đó, họ sẽ hướng đến New Jersey chuẩn bị cho trận ra quân ở bảng I gặp Senegal vào lúc 2 giờ ngày 17.6, trước khi chạm trán với Iraq lúc 4 giờ ngày 23.6 và gặp Na Uy lúc 2 giờ ngày 27.6 (đều giờ Việt Nam).

Cùng diễn biến, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) vừa chính thức công bố quyết định gia hạn hợp đồng với HLV Carlo Ancelotti đến năm 2030, với mục tiêu giữ chặt nhà cầm quân lão luyện người Ý, người đã giúp đội tuyển vàng xanh trở lại "đẳng cấp cao nhất của bóng đá thế giới".

HLV Ancelotti sẽ đối mặt với quyết định khó khăn vào đầu tuần tới (dự kiến ngày 18.5), công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ đội tuyển Brazil dự World Cup, có ngôi sao Neymar hay không. Neymar không thi đấu cho Brazil kể từ năm 2023 do chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Đội tuyển Brazil sẽ đóng quân tại New Jersey trong suốt World Cup và sẽ đối đầu với Ma Rốc, Scotland và Haiti ở bảng C.