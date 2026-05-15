Tranh cãi Messi bị ‘cướp’ bàn thắng trong cuộc đua với Ronaldo đến World Cup

Lý do Messi bị tước đi 1 bàn thắng?

Messi ghi bàn thắng thứ ba trong trận ở phút 88 với pha đệm bóng trong vòng cấm từ đường chuyền của Silvetti, nhưng bóng bật cột dọc khẽ sượt qua thủ môn Celentano của FC Cincinnati đi vào lưới. Ban đầu, MLS và các nền tảng thống kê Opta và Sofascore đều tính bàn thắng cho Messi, công nhận anh ghi hat-trick và đạt mốc chẵn 910 bàn thắng trong sự nghiệp.

Messi bị tước 1 bàn thắng, hiện ghi 909 bàn thắng trong sự nghiệp sau 1.153 trận đấu chính thức Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, vài giờ sau đó, sau khi xem lại mọi tình huống của bàn thắng, MLS xác định bóng đã chạm thủ môn Celentano trước khi đi vào lưới và tính đó là bàn đá phản lưới nhà, không công nhận bàn thắng cho Messi.

Vì vậy, các nền tảng này đều tính Messi hiện ghi 909 bàn thắng, cũng như tại MLS là 11 bàn, nên vẫn chưa vượt qua cầu thủ Hugo Cuypers của Chicago Fire FC (ghi 12 bàn) trong danh sách vua phá lưới.

"Cuộc tranh luận về việc Messi đã bị "cướp" bàn thắng này vẫn tiếp diễn, điều mà nhiều người hâm mộ của anh tin rằng, nó phải nên được tính, vì các hình ảnh xem lại hoàn toàn không xác định cụ thể bóng đá chạm vào người thủ môn hay chưa, hoặc chỉ là khẽ sượt qua mà thôi. Nhưng bất chấp điều đó, Messi vẫn thu hẹp khoảng cách với Ronaldo trong cuộc đua 1.000 bàn thắng", theo MARCA, báo hàng đầu tại Tây Ban Nha.

Messi sau khi bị trừ 1 bàn thắng được cho là "bị cướp đi", hiện đã có 909 bàn thắng trong sự nghiệp sau 1.153 trận đấu chính thức. Ronaldo vẫn dẫn đầu với 973 bàn thắng sau 1.321 trận, tạo ra khoảng cách 62 bàn giữa hai người, MARCA cho biết thêm.

Ronaldo vừa cùng Al Nassr bỏ lỡ cơ hội sớm vô địch giải Saudi Pro League Ảnh: Reuters

Cũng theo MARCA: "Dù khoảng cách bàn thắng giữa Messi và Ronaldo hiện nay khá lớn, nhưng việc danh thủ người Argentina vẫn thể hiện phong độ ghi bàn và kiến tạo đều đặn như hiện nay, sẽ chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Messi đã ghi bàn và kiến tạo trong 3 trận liên tiếp gần đây cho Inter Miami, và là linh hồn trong lối chơi của toàn đội. Tính từ đầu năm đến nay, ở mọi giải đấu, Messi ghi tổng cộng 12 bàn (đã trừ đi bàn thắng không công nhận) và có 4 kiến tạo cho Inter Miami chỉ sau 14 trận. Trong khi Ronaldo phải trông đợi nhiều vào các đồng đội ở CLB Al Nassr mang lại cơ hội ghi bàn cho mình, cũng như phải tận dụng triệt để các pha ghi bàn từ chấm 11 m".

Giữa Messi và Ronaldo, cuộc đối đầu cuối cùng của họ vẫn tiếp tục, sau hơn một thập kỷ liên tục thúc đẩy nhau vượt qua những rào cản về danh hiệu, kỷ lục, những đêm Champions League rực lửa và các cuộc đua giành Quả bóng vàng. Giờ đây, khi cả hai đều thi đấu bên ngoài châu Âu, cuộc chiến trở nên mang tính thống kê hơn nhưng không kém phần hấp dẫn, MARCA bày tỏ.

Một trong những cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ trực tiếp sắp tới đây giữa Messi và Ronaldo, đó là tại World Cup 2026, khi cả hai có thể lần lượt cùng đội tuyển Argentina và Bồ Đào Nha gặp nhau ở tứ kết.

Messi đã có một thành tựu đỉnh cao khi dẫn dắt Argentina vô địch World Cup 2022, trong khi Ronaldo dù chiếm mọi ưu thế thống kê ghi bàn, nhưng vẫn chưa cùng đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch World Cup.

Đây sẽ là cuộc đối đầu lần cuối của cả hai, để khép lại một cuộc tranh luận đã theo bóng đá gần hai thập kỷ và không có dấu hiệu biến mất, MARCA nhấn mạnh.