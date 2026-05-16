Đội tuyển Hàn Quốc chốt danh sách dự World Cup 2026: HLV Park Hang-seo giữ vai trò gì?

Trang Yonhap đã công bố danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ của đội tuyển Hàn Quốc tham dự VCK World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Trong đợt tập trung lần này, ban huấn luyện đội tuyển xứ sở kim chi tiếp tục đặt niềm tin vào những trụ cột giàu kinh nghiệm đang thi đấu ở các giải hàng đầu thế giới, bên cạnh các nhân tố nổi bật từ sân chơi quốc nội.

Trong đó, những gương mặt nổi tiếng đang chơi bóng ở nước ngoài có thể kể đến như chân sút Son Heung-min (Los Angeles FC, giải nhà nghề Mỹ), Lee Kang-in (PSG, Ligue 1) và Kim Min-jae (Bayern Munich, Bundesliga).

Son Heung-min hiện thi đấu trong màu áo Los Angeles FC - Mỹ ẢNH: REUTERS

Danh sách đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2026

Thủ môn: Jo Hyeon-woo (Ulsan HD FC), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors).

Hậu vệ: Kim Min-jae (Bayern Munich), Cho Yu-min (Sharjah FC), Lee Han-beom (FC Midtjylland), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang FC), Lee Gi-hyuk (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Wien), Seol Young-woo (FK Crvena zvezda), Jens Castrop (Borussia Monchenladbach), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen FC).

Tiền vệ: Yang Hyun-jun (Celtic FC), Paik Seung-ho (Birmingham City FC), Hwang In-beom (Feyenoord Rotterdam), Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Bae Jun-ho (Stoke City FC), Eom Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD FC), Lee Jae-sung (Mainz 05), Lee Kang-in (PSG).

Tiền đạo: Oh Hyeon-gyu (Besiktas), Son Heung-min (Los Angeles FC), Cho Gue-sung (FC Midtjylland).

World Cup 2026: Những điểm mới và kỳ vọng trong kỳ giải khổng lồ

HLV Park Hang-seo từng có quãng thời gian rất thành công khi gắn bó với bóng đá Việt Nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Đặc biệt, thành phần đội tuyển Hàn Quốc tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh còn có cái tên rất quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam, đó là HLV Park Hang-seo. Theo đó, ông Park hiện là Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) và đang phụ trách các công việc liên quan đến đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trong hành trình chuẩn bị tham dự World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada. Vị thuyền trưởng sinh năm 1957 giữ vai trò điều phối, hỗ trợ ban huấn luyện và quản lý các vấn đề hậu cần, vận hành. Công việc này đòi hỏi sự kết nối giữa nhiều bộ phận nhằm đảm bảo cho tuyển Hàn Quốc duy trì trạng thái ổn định cả về chuyên môn lẫn tâm lý trước giải đấu.



Trước đó, vai trò của HLV Park Hang-seo cũng được thể hiện trong đợt tập trung FIFA Days hồi tháng 3, khi ông đảm nhận vị trí Trưởng đoàn đội tuyển Hàn Quốc trong các trận giao hữu quốc tế. Kinh nghiệm của ông Park được đánh giá cao khi từng là trợ lý cho HLV Guus Hiddink tại World Cup 2002 - giải đấu mà đội tuyển Hàn Quốc vào đến bán kết.

Tại World Cup 2026, tuyển Hàn Quốc nằm ở bảng A cùng tuyển CH Czech, Nam Phi và chủ nhà Mexico. Mục tiêu của đội bóng xứ kim chi là tiến sâu hơn so với các kỳ trước đây, hướng đến tứ kết.