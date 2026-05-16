Thể thao World Cup 2026

De Paul tiết lộ ‘Messi đã bật chế độ World Cup’, Argentina khi nào hội quân?

Giang Lao
16/05/2026 11:14 GMT+7

Theo tiền vệ Rodrigo De Paul, người bạn thân của anh, danh thủ Messi 'đã bật chế độ World Cup' tự tập luyện gấp đôi khối lượng từ cách đây 3 tháng, để chuẩn bị cho 'điệu nhảy cuối cùng' trong sự nghiệp ở đấu trường thế giới.

"Tôi và Messi đã tự đặt ra lịch tập luyện kép, tách biệt với lịch tập của CLB. Chúng tôi muốn đạt được phong độ tốt nhất có thể tại World Cup. Tôi cũng ghi hình lại toàn bộ quá trình này như một động lực cho cả hai chúng tôi", De Paul tiết lộ trong cuộc phỏng vấn mới đây với nhà báo, người dẫn chương trình truyền hình Pollo Alvarez.

Messi đã âm thầm 'bật chế độ World Cup' từ cách đây 3 tháng, tự tập luyện riêng cùng De Paul

"Với Messi, chúng tôi đã tập luyện với khối lượng gấp đôi, vì để đạt được phong độ đỉnh cao tại World Cup, bạn cần phải có sự chuẩn bị một cách tốt nhất và thật sự cẩn thận. Tôi ghi lại mọi thứ, để nó trông giống như một bộ phim ngắn. 

Messi thực sự không thích điều đó, nhưng tôi luôn nói với anh ấy: "Này anh bạn, biết đâu điều đó lại có ích, nếu chúng ta lại vô địch World Cup một lần nữa, có khi chúng ta sẽ làm một bộ phim tài liệu ngắn và đem đi tranh giải có khi lại chiến thắng".

Tôi liên tục động viên, cổ vũ Messi không ngừng. Chúng tôi tự ép mình tập luyện thể lực rất chăm chỉ, để đạt được phong độ tốt nhất có thể. Chúng tôi tự đặt ra những buổi tập luyện kép đó, ngoài việc tập luyện với CLB", De Paul chia sẻ thêm.

Trong các cuộc phỏng vấn trước và gần đây, Messi chưa chính thức xác nhận tham dự World Cup, nhưng anh thừa nhận việc đang duy trì phong độ, thể lực sung mãn và sự hưng phấn 100%, sẽ giúp anh có thể giúp sức cho đội tuyển Argentina trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Messi có tên trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ của đội tuyển Argentina dự World Cup 2026. Theo HLV Scaloni: "Việc Messi có tham dự World Cup hay không, là do chính quyết định của cậu ấy. Tôi luôn muốn Messi có mặt ở World Cup. Hãy chờ xem quyết định của cậu ấy ra sao".

Messi và De Paul luôn sát cánh bên nhau từ đội tuyển đến CLB Inter Miami

Cho đến nay, Messi đang ở tình trạng hoàn hảo, "khi World Cup sắp diễn ra, người ta lại thấy một Messi của World Cup đã đến", nhà báo, chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano bày tỏ, sau khi chứng kiến Messi liên tiếp ghi bàn và kiến tạo trong các trận đấu gần đây của CLB Inter Miami.

"Phong độ của Messi được đánh giá không chỉ qua các bàn thắng hay kiến tạo, mà là cách anh ấy tạo ra các tác động trực tiếp đến trận đấu, cho thấy một "siêu nhân" của World Cup như cách đây 4 năm ở Qatar đã trở lại và đang hiện diện rực rỡ ở Messi", Fabrizio Romano nhấn mạnh trong chương trình bình luận trên kênh Youtube của mình.

Messi đã ghi tổng cộng 13 bàn và có 4 kiến tạo cho Inter Miami sau 14 trận ở mùa này trên mọi mặt trận. Riêng tại MLS, Messi đã nâng số bàn lên con số 12 và 4 kiến tạo. Nhưng có 1 bàn thắng ở trận Inter Miami thắng FC Cincinnati với tỷ số 5-3 ngày 14.5 bị hủy bỏ, khi giải MLS tính bàn thắng lập hat-trick của Messi ở trận này là bàn phản lưới nhà.

Bất kể như vậy, người ta đang thấy một Messi cực kỳ hứng khởi đến trước World Cup đã cận kề ngày khai diễn, người hâm mộ đội tuyển Argentina và HLV Scaloni, chính là những người đang hạnh phúc nhất. Việc Messi ở phong độ cao, thể lực sung mãn, tình trạng thể chất hoàn hảo, sẽ giúp Albiceleste luôn là ứng cử viên vô địch, báo Tây Ban Nha, MARCA khẳng định.

Theo nhà báo Gaston Edul, đội tuyển Argentina sẽ bắt đầu hội quân và tập luyện cho World Cup từ ngày 26.5 tại Trung tâm huấn luyện Ezeiza. Danh sách ban đầu có thể bao gồm hơn 26 cầu thủ trước khi có những điều chỉnh cuối cùng. Tuy nhiên, HLV Scaloni cũng có thể công bố trước danh sách chính thức 26 cầu thủ đội tuyển Argentina dự World Cup, nhằm tránh cho các cầu thủ đến tập trung rồi ra về.

Từ ngày 1.6, toàn đội tuyển Argentina sẽ đến Mỹ và có mặt tại trại huấn luyện của họ tại TP.Kansas. Albiceleste sẽ có hai trận giao hữu trước khi bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch của mình, gồm gặp đội tuyển Honduras ngày 7.6 và Iceland ngày 10.6. Họ sẽ thi đấu trận mở màn ở bảng J gặp Algeria lúc 8 giờ ngày 17.6, gặp đội tuyển Áo lúc 0 giờ ngày 23.6, và gặp Jordan lúc 9 giờ ngày 28.6 (đều giờ Việt Nam).

Theo AFP, một luật sư ở Ấn Độ đã gửi đơn kiện lên Tòa án tối cao Delhi, yêu cầu được phát sóng trực tiếp World Cup 2026 và cho rằng 'đây là quyền cơ bản được tiếp nhận thông tin' của người dân Ấn Độ.

