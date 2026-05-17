Đội Ronaldo thua sốc chung kết, nhìn Chủ tịch VFF trao cúp cho đại diện Nhật Bản

Kể từ khi chuyển đến Ả Rập Xê Út khoác áo Al Nassr (năm 2023), Ronaldo vẫn thể hiện phong độ cao, ghi bàn đều đặn. Dù vậy, Al Nassr lại không có thành tích tốt ở giải quốc nội cũng như châu lục khi trắng tay trong 2 mùa giải gần nhất. Vì thế, màn chạm trán chạm trán với Gamba Osaka (Nhật Bản) trong trận chung kết AFC Champions League Two được xem là cơ hội không thể tốt hơn để Ronaldo cùng Al Nassr giải cơn khát danh hiệu.

Đáng chú ý, trận chung kết AFC Champions League Two diễn ra trên sân Al Awwal Park với gần 25.000 chỗ ngồi đã được CĐV Al Nassr lấp đầy. Đặc biệt, trên hàng ghế đại biểu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - ông Trần Quốc Tuấn hiện đang giữ chức Trưởng ban Thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đến dự khán và được Chủ tịch AFC, ông Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa ủy quyền, trao cúp cho đội vô địch.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao cúp vô địch cho đội trưởng Shinnosuke Nakatani của Gamba Osaka Ảnh: Reuters

Ông Trần Quốc Tuấn (bìa phải) trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải cho Issam Jebali của Gamba Osaka Ảnh: Reuters

Ronaldo cùng các đồng đội đang khát khao danh hiệu vô địch ẢNH: REUTERS

Dù được đánh giá cao hơn và có sự cổ vũ của CĐV nhà nhưng Al Nassr lại thi đấu thất vọng trong hiệp 1. Đại diện của Ả Rập Xê Út áp đảo ở khu vực trung tuyến, cầm bóng gần 75% và có đến 12 cú sút. Dù vậy, các chân sút của Al Nassr chỉ có 3 lần sút trúng đích và không lần nào đánh bại được thủ thành của Gamba Osaka.

Như thường lệ, Ronaldo vẫn là người đeo băng đội trưởng của Al Nassr và thi đấu cao nhất trên hàng công. Tuy nhiên, danh thủ người Bồ Đào Nha thi đấu mờ nhạt, có số lần chạm bóng ít nhất trên sân. Tình huống nguy hiểm nhất mà Ronaldo có được ở hiệp đấu này là cú đánh đầu ở phút 45+1, đưa bóng đi sát cột dọc của Gamba Osaka.

Hàng công kém duyên, hàng thủ của Al Nassr cũng thi đấu không tốt ở hiệp 1. Ở phút 29, các học trò của HLV Jorge Jesus để Deniz Hümmet thoải mái thoát xuống, mở tỷ số trận đấu. Đáng nói hơn, đây cũng là cú dứt điểm trúng đích duy nhất mà Gamba Osaka có ở hiệp đấu này.

CLB của Nhật Bản ăn mừng chiến thắng Ảnh: Reuters

Al Nassr (áo vàng) có màn thể hiện thất vọng trong hiệp 1 dù được đánh giá cao hơn ẢNH: REUTERS

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn diễn ra một chiều, nghiêng hẳn về phía Al Nassr. Nhưng cũng giống hiệp 1, Ronaldo cùng các đồng đội gặp rất nhiều khó khăn khi Gamba Osaka chủ động lùi sâu đội hình, co cụm để bảo vệ thành quả. Dù thử rất nhiều phương án, có đến 12 lần dứt điểm nhưng không lần nào Al Nassr làm rung lưới của đại diện đến từ Nhật Bản, phải bại trận 0-1.

Thua sốc Gamba Osaka, Al Nassr tiếp tục kéo dài chuỗi ngày trắng tay. Đây được xem là kết quả thất vọng của Ronaldo cùng các đồng đội khi ở sân chơi Champions League Two họ được đánh giá vượt trội. Giờ đây, Al Nassr phải tập trung toàn lực giành 3 điểm ở trận đấu cuối giải Saudi Pro League gặp Damac (ngày 22.5) để lên ngôi vô địch.

Ronaldo vẫn chưa có danh hiệu chính thức nào cùng Al Nassr ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Gamba Osaka trở thành nhà vô địch của Champions League Two mùa giải 2025 - 2026 và nhận chiếc cúp từ tay Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn.

Trong lịch sử, đây là lần thứ 2 Gamba Osaka giành danh hiệu cao quý ở cấp độ châu lục. Trước đó, vào năm 2008, Gamba Osaka đã thi đấu xuất sắc, lên ngôi ở AFC Champions League.