Chung kết cúp FA: Chờ đợi ‘cơn địa chấn’ tại Wembley

M C F ARLANE LÀ AI?

Nếu so sánh hai nhà cầm quân Calum McFarlane (Chelsea) và Pep Guardiola (Man.City) trước trận chung kết cúp FA tối nay (21 giờ ngày 16.5), thì đấy hẳn nhiên là chuyện khập khiễng. Guardiola được xem là HLV nổi tiếng nhất thế giới. Ở phía bên kia, thật khó giới thiệu HLV McFarlane, đơn giản vì ông chưa bao giờ là HLV trưởng trong bóng đá đỉnh cao. Người ta sẽ hỏi "McFarlane là ai", thay vì hỏi HLV này đã làm được điều gì đáng kể. Đây là lần thứ hai trong mùa bóng này, Calum McFarlane dẫn dắt Chelsea trong tư cách HLV tạm thời. Lần đầu diễn ra chỉ trong 1 tuần, sau khi Chelsea sa thải HLV Enzo Maresca. Lần này là từ cuối tháng 4, sau khi Chelsea sa thải HLV Liam Rosenior.

Ở tuổi 40, McFarlane chưa bao giờ chơi bóng đỉnh cao, cũng chưa bao giờ làm HLV trưởng. Ông chỉ là HLV phó ở vài CLB nghiệp dư và làm việc ở các đội trẻ Man.City, Southampton. Bây giờ, McFarlane lại dẫn dắt Chelsea tranh cúp FA với Man.City - đội đang quyết tâm vô địch tuyệt đối ở cả 3 giải trong nước của Anh (cúp FA, giải Ngoại hạng, cúp Liên đoàn). Nếu thắng Chelsea trong trận đấu này, HLV Guardiola sẽ có danh hiệu vô địch thứ 17 với Man.City (không tính những lần vô địch Community Shield), đồng thời sẽ lại tiếp tục tranh chức vô địch giải Ngoại hạng với Arsenal.

Chelsea (trái) khao khát đoạt cúp FA để cứu vãn mùa bóng đáng thất vọng ẢNH: AFP

Dù sao đi nữa, ông McFarlane đã có kinh nghiệm cụ thể về việc phải làm sao để đối phó với Man.City. Ngay trong lần đầu tiên làm HLV tạm quyền, ông đã dẫn dắt Chelsea thủ hòa 1-1 trên sân Man.City ở giải Ngoại hạng. Trận đấu gần đây nhất của McFarlane xem ra cũng không đến nỗi thất vọng (thủ hòa 1-1 trên sân Liverpool ở giải Ngoại hạng). Ở vòng bán kết, Chelsea thắng Leeds 1-0, và đấy chính là trận đấu đầu tiên của McFarlane trong đợt "chữa cháy" thứ hai này. Giới hâm mộ Chelsea có thể yên tâm vì ít ra thầy trò HLV McFarlane cũng đã vượt qua một đối thủ ở đẳng cấp Ngoại hạng. Toàn bộ các đối thủ trước đó của Chelsea ở cúp FA năm nay đều chỉ là các đội ở đẳng cấp thấp.

C HAMPIONS L EAGUE CÒN THẮNG, HUỐNG HỒ LÀ CÚP FA

Suốt 8 mùa bóng gần đây, trận chung kết cúp FA luôn có mặt Chelsea hoặc Man.City. Lạ thay, họ không hề gặp nhau trong 8 trận ấy. Có 2 kỷ lục trái ngược: Chelsea là đội đầu tiên trong lịch sử thua 3 trận chung kết cúp FA liên tiếp (2020, 2021, 2022). Man.City là đội đầu tiên trong lịch sử xuất hiện 4 lần liên tiếp ở trận chung kết cúp FA (gồm cả trận chung kết mùa này). Nhưng ở 2 trận chung kết gần đây, Man.City đều thua một cách bất ngờ (trước M.U và Crystal Palace).

Chelsea từng 2 lần lên ngôi vô địch ở giải đấu danh giá nhất thế giới tầm CLB - Champions League. Cả hai lần vô địch ấy đều có những chi tiết đặc biệt để giới hâm mộ Chelsea kết nối với trận chung kết cúp FA đêm nay (và hy vọng thành công). Ở mùa bóng 2011-2012, Chelsea sa thải HLV trưởng Andre Villas-Boas. Roberto Di Matteo cầm quân với tư cách HLV tạm thời. Và ông đã bất ngờ đem về cho Chelsea cả chức vô địch Champions League lẫn cúp FA. Còn trong mùa bóng 2020-2021, Chelsea của Thomas Tuchel liên tục thắng Man.City 3 lần chỉ trong 6 tuần cuối cùng của mùa bóng, ở 3 giải đấu khác nhau. Quan trọng nhất dĩ nhiên là trận thắng Man.City ở chung kết Champions League. Tuchel khi ấy cũng chỉ vừa xuất hiện vào giữa mùa. Khác biệt chỉ là khi ấy ông đã có ngay chức danh HLV trưởng.

Man.City đá hay hơn, có lực lượng tốt hơn. Vấn đề là họ có thể đang chịu ảnh hưởng từ cuộc đua vô địch Ngoại hạng với Arsenal, phải đá 6 trận trong 21 ngày, không dễ có sự tập trung tốt nhất, cả về tinh thần lẫn phong độ, lực lượng. Chỉ 3 ngày sau trận chung kết cúp FA, Man.City sẽ phải quyết chiến với Bournemouth - đội đang cố tranh suất dự Champions League. Chelsea thì quá rõ ràng: đây là trận quan trọng cuối cùng, quyết định toàn bộ mùa bóng. Họ đã coi như thất bại, nếu không muốn nói là suy sụp, khủng hoảng. Nhưng, tất cả sẽ được cứu vãn nếu Chelsea thắng và đoạt cúp FA.