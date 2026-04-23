Thể thao Bóng đá Quốc tế

Chelsea 'gây sốc' khi sa thải HLV Rosenior sau 107 ngày, đền bù hơn 853 tỉ đồng

Văn Trình
23/04/2026 00:10 GMT+7

Quyết định gây chấn động vừa được Chelsea đưa ra vào đêm 22.4 khi đội bóng thành London chính thức sa thải HLV Liam Rosenior chỉ sau hơn 3 tháng cầm quân.

Hành trình chóng vánh của HLV Rosenior

HLV Rosenior được bổ nhiệm vào đầu tháng 1, thay thế người tiền nhiệm HLV Enzo Maresca và nhanh chóng tạo ra làn gió mới. Khởi đầu của nhà cầm quân 41 tuổi thậm chí rất ấn tượng khi Chelsea thắng 6 trong 7 trận đầu tiên, bao gồm cả những chiến thắng đáng chú ý tại Champions League. Khi đó, nhiều người tin rằng Chelsea cuối cùng đã tìm được một hướng đi rõ ràng sau chuỗi ngày bất ổn.

Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng đảo chiều. Thất bại 0-3 trước Brighton & Hove Albion (rạng sáng 22.4) trở thành dấu chấm hết cho triều đại ngắn ngủi của HLV Rosenior. Đây đã là trận thua thứ 5 liên tiếp của Chelsea tại Ngoại hạng Anh 2025 - 2026 mà không ghi nổi bàn thắng nào – một thống kê thất vọng chưa từng xảy ra kể từ năm 1912. Chuỗi phong độ đáng báo động này khiến đội bóng rơi khỏi cuộc đua tốp 5, gần như dập tắt hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới.

The Guardian nhấn mạnh: “Trước đó, Chelsea còn trải qua thất bại nặng nề 2-8 trước PSG tại vòng 16 đội Champions League. Những kết quả liên tiếp gây thất vọng khiến bầu không khí tại Stamford Bridge trở nên căng thẳng. Người hâm mộ quay lưng, thậm chí hô vang yêu cầu HLV trưởng ra đi ngay trên khán đài”.

Theo truyền thông Anh, áp lực dành cho HLV Rosenior không chỉ đến từ bên ngoài. Theo nhiều nguồn tin, phòng thay đồ Chelsea đã xuất hiện những rạn nứt khi một số cầu thủ không còn tin tưởng vào các quyết định chiến thuật của HLV Rosenior. Sau trận thua Brighton, chính nhà cầm quân người Anh cũng không giữ được bình tĩnh khi công khai chỉ trích các học trò, gọi màn trình diễn là “không thể chấp nhận” và yêu cầu toàn đội phải thay đổi ngay lập tức.

Kênh Sky Sports bình luận: "Nhưng sự thay đổi đến nhanh hơn ông nghĩ – và lại nhắm thẳng vào vị trí của chính mình. Chỉ sau 107 ngày tại vị và 23 trận dẫn dắt, HLV Rosenior buộc phải rời ghế nóng". 

Theo The Sun, Chelsea sẽ phải trả tới 24 triệu bảng Anh (hơn 853 tỉ đồng) khi sa thải HLV Rosenior, do chiến lược gia 41 tuổi vẫn còn 6 năm hợp đồng với mức lương khoảng 4 triệu bảng/năm.

Ngay sau khi sa thải HLV Rosenior, Chelsea bổ nhiệm Calum McFarlane làm HLV tạm quyền đến hết mùa. Nhiệm vụ trước mắt của ông là chuẩn bị cho trận bán kết FA Cup với Leeds United, trong khi ban lãnh đạo gấp rút tìm kiếm một phương án dài hạn. Tiêu chí được đặt ra là ứng viên phải có kinh nghiệm đỉnh cao – điều mà HLV Rosenior rõ ràng còn thiếu.

Đáng chú ý, kể từ khi HLV Antonio Conte rời đi năm 2018, Chelsea chưa có HLV nào trụ lại quá 2 năm. Trường hợp của HLV Rosenior thậm chí còn chóng vánh hơn khi mọi thứ kết thúc chỉ sau hơn 3 tháng.

Tin liên quan

HLV đội tuyển Thái Lan tiết lộ yếu tố tranh ngôi vô địch AFF Cup của Việt Nam

HLV đội tuyển Thái Lan tiết lộ yếu tố tranh ngôi vô địch AFF Cup của Việt Nam

HLV Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan trong cuộc phỏng vấn riêng với Thairath Sport mới đây, tiết lộ 'Voi chiến' sẽ bổ sung ít nhất 4 cầu thủ có gốc gác hoặc gốc ngoại, để tăng khả năng đòi lại ngôi vô địch AFF Cup từ tay đội tuyển Việt Nam.

AFC làm rõ thông tin phân bổ suất dự các cúp châu Á có CLB Việt Nam

Tottenham trước thảm họa lịch sử

Khám phá thêm chủ đề

Chelsea Ngoại hạng Anh M.U sa thải london Man City PSG
