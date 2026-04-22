Tottenham trước thảm họa lịch sử

S Ự SỤP ĐỔ KỲ LẠ

Kể từ khi kỷ nguyên Ngoại hạng Anh bắt đầu, chỉ có vài đội luôn góp mặt ở giải đấu này là Liverpool, M.U, Arsenal, Everton, Chelsea, Tottenham. Ngay cả Newcastle vào loại giàu nhất thế giới, Man.City vĩ đại trong khoảng chục năm gần đây; hoặc các cựu vô địch Cúp C1 châu Âu như Nottingham Forest, Aston Villa, đều không có vinh dự ấy.

Bấy nhiêu vẫn chưa đủ để nói rằng Tottenham rớt hạng sẽ là bất ngờ lớn nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Ngay mùa này, Tottenham vẫn được xem là một đội bóng lớn. Họ liên tục đứng trong tốp 4 suốt 7 vòng đấu đầu và dễ dàng vượt qua vòng bảng Champions League với vị trí số 4 - đứng trên hàng loạt siêu CLB như Real Madrid, Barcelona, Man.City, PSG… Ngay trong vòng đấu khai mạc Ngoại hạng Anh, người ta đã vội đề cử danh hiệu cho cả mùa bóng: Richarlison (Tottenham) là tác giả của bàn thắng đẹp nhất giải. Và đến vòng đấu kế tiếp thì Tottenham thắng Man.City 2-0, buộc giới quan sát phải bàn về khả năng Tottenham tranh ngôi vô địch.

Hình ảnh bất lực của Xavi Simons (phải) phản ánh thực trạng buồn của Tottenhem Ảnh: AFP

Quay nhanh thời gian cho đến hiện tại, đã không còn bao nhiêu nhà quan sát bàn về khả năng trụ hạng của Tottenham nữa. Đề tài chính trong suốt vài tuần gần đây chỉ là hậu quả sẽ lớn đến mức độ nào nếu Tottenham rớt hạng. Một trong những sân vận động đẹp nhất thế giới sẽ chỉ được dùng ở giải hạng nhì. Thu nhập của đội trong cả mùa bóng (gần 11 triệu bảng) chỉ đủ để trả lương một năm cho đúng một cầu thủ, như Xavi Simons hoặc Cristian Romero. Khi một đội bóng lớn rớt hạng, người ta lập tức nghĩ ngay tới nguy cơ tiếp tục khủng hoảng, thậm chí phá sản, vì cách biệt thu/chi không như các đội bình thường.

Từ ngôi nhì bảng, Tottenham rơi dần, xuống tận vị trí thứ 18 như hiện nay. Chỉ tính trong năm 2026, Tottenham chưa thắng trận nào ở giải Ngoại hạng, chỉ lấy được 6 điểm, từ tổng điểm 45. Có lúc 70% danh sách đội một của Tottenham không thể ra sân, vì chấn thương hoặc bị treo giò. Mathys Tel là cầu thủ duy nhất chưa từng chấn thương trong mùa bóng này (tiếc thay tiền đạo 20 tuổi này lại không phải là trụ cột). Đấy là nguyên nhân lớn nhất, bên cạnh đó còn là phong độ, tinh thần, chiến thuật… Tóm lại, Tottenham liệu có khả năng thoát cơn đại nạn?

Đ Ã KHỞI SẮC, NHƯNG LIỆU CÒN KỊP?

Sau Thomas Frank và Igor Tudor, đến lượt Roberto De Zerbi trở thành HLV trưởng thứ 3 của Tottenham trong mùa bóng này. De Zerbi không xoàng cả về tên tuổi lẫn khả năng thực tế. Chỉ có điều ông xuất hiện quá muộn, khi bắt đầu cầm quân từ ngày 12.4.

Ngay trong trận ra mắt của HLV De Zerbi, Tottenham đã thua 0-1 trên sân Sunderland, rơi luôn xuống vị trí thứ 18 trong bảng xếp hạng, tức là đứng dưới lằn ranh được trụ hạng (lần đầu tiên kể từ năm 1977, Tottenham đứng thấp như thế trong bảng xếp hạng giải vô địch Anh). Đến vòng vừa qua thì Tottenham giậm chân tại chỗ khi hòa 2-2 với Brighton.

Trong khi Tottenham chỉ hòa trên sân nhà, thì đối thủ đứng ngay trên họ là West Ham lại hòa trên sân Crystal Palace. Thế là West Ham giữ vững khoảng cách trong khi cuộc đua đã tiến thêm một vòng gần đến đích. Hai đối thủ khác trong cuộc đua trụ hạng là Nottingham Forest và Leeds đều thắng ở vòng đấu cuối tuần qua, gần như là đã an toàn. Câu chuyện trở nên rõ ràng khi Tottenham và West Ham sẽ tranh nhau suất trụ hạng cuối cùng, mỗi đội đều còn 5 trận. Tottenham hiện thua 2 điểm. Opta công bố xác suất Tottenham rớt hạng là 57,17%.

Có chi tiết tích cực là rất lâu rồi Tottenham mới tỏ ra khởi sắc như trong trận hòa Brighton cuối tuần qua. Họ đã 2 lần vươn lên dẫn điểm, nhưng lại bị gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ thứ 5. Chỉ có một trận khác trong mùa bóng này Tottenham 2 lần vươn lên dẫn điểm, đấy chính là lúc đội này còn đang nằm trong nhóm đầu bảng. Có vẻ như HLV De Zerbi đã thay đổi được Tottenham theo chiều hướng tích cực, nhưng liệu có kịp khi giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa?