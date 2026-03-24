Vực thẳm đang đợi Tottenham

P HONG ĐỘ CHẠM ĐÁY

Tại Ngoại hạng Anh, Tottenham đứng thứ 5 mùa 2023 - 2024 lao thẳng xuống vị trí thứ 17 với chỉ 38 điểm sau 38 trận (trung bình 1 điểm/trận). Mùa này, Tottenham còn tệ hơn khi mới có 30 điểm sau 31 trận (trung bình 0,96 điểm/trận). Thầy trò HLV Igor Tudor đứng thứ 17, hơn nhóm "cầm đèn đỏ" đúng 1 điểm.

Ngoại hạng Anh còn 7 vòng đấu nữa là khép lại, nhưng Tottenham chỉ có đúng 1 trận đấu gặp đội có thứ hạng thấp hơn mình là Wolves (thứ 20, 17 điểm). Tất cả đối thủ còn lại đều được đánh giá cao hơn "Gà trống": Sunderland (thứ 11, 43 điểm), Brighton (thứ 10, 43 điểm), Aston Villa (thứ 4, 54 điểm), Leeds United (thứ 15, 33 điểm), Chelsea (thứ 6, 48 điểm) và Everton (thứ 8, 46 điểm). Phong độ của Tottenham đang chạm đáy. Ở Ngoại hạng Anh, lần gần nhất đội bóng này giành trọn 3 điểm đã diễn ra cách đây hơn 3 tháng khi họ đánh bại Brentford 2-0 vào tháng 12.2025. Rõ ràng, khả năng xuống hạng của Tottenham cao hơn so với trụ hạng.

Tottenham thường rời sân với nỗi thất vọng ẢNH: AFP

Tờ Guardian đã miêu tả màn trình diễn của Tottenham là "sự pha trộn kỳ lạ giữa hoảng loạn và chịu đựng". Các cầu thủ nỗ lực vùng vẫy, nhưng không tạo ra được sự khác biệt và sau đó chỉ còn biết chấp nhận thực tại tàn khốc rằng toàn đội đang tụt dốc. Trận thua 0-3 bạc nhược trước Nottingham Forest ở vòng 31 là minh chứng rõ ràng. Tottenham khởi đầu đầy năng lượng, chơi thứ bóng đá có tốc độ, quyết tâm và tạo ra hàng loạt cơ hội. Họ hoàn toàn có thể dẫn trước từ sớm. Nhưng bóng không đi vào lưới. Và rồi, chỉ cần một khoảnh khắc phòng ngự lỏng lẻo, họ bị trừng phạt.

Bàn thua đến từ một tình huống cố định tưởng chừng vô hại, nhưng lại mở ra chuỗi sụp đổ quen thuộc. Từ đó, nỗi lo lắng dần chiếm lấy đội bóng. Những đường chuyền thiếu chính xác, những pha xử lý trở nên chậm chạp, và sự tự tin biến mất gần như ngay lập tức. Hiệp 2 chứng kiến một Tottenham yếu ớt, để rồi nhận thêm bàn thua và gục ngã. Điều đáng nói là đây không phải trận họ chơi tệ. Ngược lại, đó có thể là một trong những hiệp đấu tốt nhất của họ trong nhiều tuần. Nhưng ngay cả khi chơi tốt, Tottenham vẫn thua. Đó mới là dấu hiệu đáng báo động nhất.

H Y VỌNG MONG MANH

Dù vậy, không phải là không có những tia sáng le lói. Trước đó, Tottenham đã có trận hòa tại Anfield trước Liverpool, chấm dứt chuỗi 6 trận thua liên tiếp. Họ cũng giành chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid ở lượt về vòng 16 đội Cúp C1 châu Âu. Kết quả này không giúp họ đi tiếp, nhưng phần nào lấy lại niềm tin và lòng tự trọng.

Những cái tên trẻ như Archie Gray hay Mathys Tel mang đến năng lượng mới. Lối chơi dưới thời Igor Tudor cũng bắt đầu có những dấu hiệu rõ ràng hơn về cường độ và tính tổ chức. Nhưng thực tế cay đắng là Tottenham vẫn chưa thắng trận nào trong năm nay. Những nỗ lực, dù đáng ghi nhận, vẫn chưa đủ để chuyển hóa thành điểm số.

Điều khiến tình hình trở nên nguy hiểm là cảm giác "bất lực có hệ thống". Tottenham không phải không cố gắng, nhưng càng cố, họ dường như càng tiến gần hơn tới thất bại. Đây là trạng thái mà nhiều đội bóng xuống hạng từng trải qua: khi mọi thứ bạn làm đều không đủ tốt, và niềm tin dần bị bào mòn theo từng vòng đấu. Hiện tại, Tottenham vẫn chưa rơi vào nhóm cầm đèn đỏ. Nhưng khoảng cách là vô cùng mong manh. Và quan trọng hơn, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy họ có thể tự cứu mình.



