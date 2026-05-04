Cầu thủ 18 tuổi chấn thương kinh hoàng trận ra mắt, Chelsea 'thua thảm' trên sân nhà

Tình huống chấn thương của Jesse Derry đến ở phút 45+2 sau pha va chạm cực mạnh với Abbott phía Nottingham Forest. Trong pha bóng này, Chelsea được hưởng quả đá phạt góc bên cánh phải và bóng đến vị trí của Jesse Derry. Cầu thủ 18 tuổi của Chelsea bật cao đánh đầu, nhưng không may lại va vào Zach Abbott. Ngay sau đó, Jesse Derry ngã xuống sân và nằm bất động. Sau khoảng 10 phút được tổ y tế chăm sóc, Jesse Derry phải rời sân.

Trong bài tường thuật trực tiếp trận đấu, nhà báo Kieran Gill của trang Daily Mail bình luận: “Tình hình của Jesse Derry thật đáng lo ngại. Đó là một pha va chạm đầu kinh hoàng, đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng va chạm vang vọng khắp SVĐ. Đầu anh và Zach Abbott chạm trực tiếp vào nhau. Derry bị thương nặng hơn, nằm bất động trên sân, cảnh tượng thật khủng khiếp. Đây là chấn thương kinh hoàng nhất tôi từng thấy và bạn có thể hiểu tại sao các đài truyền hình lại quyết định không chiếu lại cảnh đó. Jesse Derry sau đó vẫn cử động tay trên cáng khi được khiêng xuống đường hầm, mặc dù khuôn mặt anh dường như đã bị nhân viên y tế che lại”.

Jesse Derry phải rời sân sớm sau pha bóng va chạm ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, trang Guardian cập nhật: “Trận ra mắt chính thức của Jesse Derry ở đội một kết thúc bằng việc anh phải rời sân bằng cáng. Zach Abbott không cố ý mà đó chỉ là một pha đánh đầu không đúng thời điểm. Jesse Derry đã được đưa đến bệnh viện còn Zach Abbott cũng được các bác sĩ vật lý trị liệu của Nottingham Forest khuyên không thể thi đấu tiếp vì anh đã bị chấn động não. Ngay sau đó, Neco Williams đã được vào sân thay cho Zach Abbott”.

Trận đấu thất vọng của Chelsea

Chấn thương nặng của Jesse Derry càng khiến CĐV Chelsea có mặt tại Stamford Bridge thêm thất vọng. Dù có lợi thế sân nhà và chỉ phải gặp đội đang đua trụ hạng là Nottingham Forest nhưng “The Blues” chơi bế tắc ở mặt trận tấn công. Không những vậy, ở các phút thứ 2 và 15, lần lượt Taiwo Awoniyi, Igor Jesus lập công, giúp Nottingham Forest dẫn 2-0 chỉ sau hiệp 1. Thậm chí, sau tình huống va chạm giữa Jesse Derry và Zach Abbott, Chelsea được hưởng phạt đền nhưng Cole Palmer vẫn thực hiện không thành công.

Sau giờ nghỉ, Chelsea vẫn thi đấu thất vọng. Các đợt tấn công của đội chủ nhà tỏ ra thiếu gắn kết, dễ dàng bị hàng thủ Notting Forest hóa giải. Không những vậy, ở phút 52, lưới Chelsea còn phải rung lên lần thứ 3 sau pha đệm bóng dễ dàng của Taiwo Awoniyi. Mãi đến phút 90+3, João Pedro mới ghi siêu phẩm, giúp Chelsea có bàn danh dự.

Chelsea thua trận thất vọng ngay trên sân nhà ẢNH: REUTERS

Thua đậm 1-3 ngay trên sân nhà, Chelsea ngày càng xa vời tấm vé dự Champions League mùa sau. Đội bóng thành London hiện có 48 điểm, rơi xuống thứ 9 và cách vị trí thứ 5 của Bournemouth 4 điểm. Phía đối diện, Nottingham Forest có 42 điểm, xếp thứ 16 và bỏ xa nhóm có nguy cơ xuống hạng 6 điểm.