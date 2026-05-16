Báo Trung Quốc khen U.17 vì 'đá văng' chủ nhà Ả Rập Xê Út, vào bán kết gặp Úc hoặc Việt Nam

Màn ngược dòng gây sốc của U.17 Trung Quốc

Theo Tân Hoa Xã, đội U.17 Trung Quốc đã tạo nên “cú sốc lớn nhất giải đấu” khi đánh bại chủ nhà U.17 Ả Rập Xê Út với tỷ số 3-1 để giành vé vào bán kết lần đầu tiên sau 22 năm. Truyền thông nước này đặc biệt ca ngợi tinh thần thi đấu của các học trò HLV Toshiyuki Ukijima, khi họ lội ngược dòng ngay trên sân King Abdullah ở Jeddah sau khi bị dẫn trước.

Các bàn thắng của Wan Xiang, Zhao Songyuan và He Sifan giúp đội trẻ Trung Quốc viết lại lịch sử. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2004, bóng đá trẻ Trung Quốc trở lại nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á ở cấp độ U.17.

Tân Hoa Xã nhấn mạnh: “Một đêm thực sự huy hoàng”. Hãng thông tấn này cho rằng việc giành vé dự U.17 World Cup đã giúp các cầu thủ Trung Quốc giải tỏa hoàn toàn áp lực, qua đó chơi thứ bóng đá tự tin và giàu năng lượng hơn trước chủ nhà Ả Rập Xê Út.

U.17 Trung Quốc vào bán kết sau khi loại chủ nhà Ả Rập Xê Út ẢNH: THE-AFC

Không chỉ ca ngợi kết quả, báo chí Trung Quốc còn dành sự tán dương lớn cho lứa cầu thủ hiện tại. Phóng viên Xiao Nan nhận xét: “Đội U.17 này có những cầu thủ ngôi sao và đã giành chiến thắng nhờ trí tuệ tập thể lẫn khả năng cá nhân. Đội tuyển trẻ quốc gia này có một tương lai tươi sáng”.

Trong khi đó, nhà báo nổi tiếng Ma Dexing gọi Ả Rập Xê Út là “vùng đất may mắn mới của bóng đá Trung Quốc”, đồng thời tin rằng đội U.17 nước này đủ khả năng tiến thẳng đến trận chung kết.

Theo Sina Sports, chiến thắng trước Ả Rập Xê Út không đơn thuần là cú sốc, mà phản ánh bước tiến rõ rệt của công tác đào tạo trẻ Trung Quốc. Tờ báo này đánh giá cao dấu ấn chiến thuật của HLV người Nhật Bản Toshiyuki Ukijima, đặc biệt là lối chơi pressing tầm cao cùng khả năng chuyển trạng thái rất nhanh của đội bóng trẻ Trung Quốc.

Sina Sports cũng dành nhiều lời khen cho He Sifan, cầu thủ ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo ở trận đấu này. Sina Sports bình luận: “Bàn thắng solo ở phút 90+2 của He Sifan tuyệt đẹp, là khoảnh khắc khiến cả cộng đồng bóng đá Trung Quốc vỡ òa”.

Bình luận viên nổi tiếng Huang Jianxiang cũng đánh giá chiến thắng của U.17 Trung Quốc đã “phá vỡ lời nguyền tâm lý” của bóng đá Trung Quốc trước các đội Tây Á. Ông cho rằng lứa U.17 hiện tại thể hiện năng lực kỹ thuật, khả năng đối kháng và bản lĩnh tốt hơn nhiều thế hệ trước.

U.17 Trung Quốc vào bán kết giải châu Á sau 22 năm ẢNH: THE-AFC

Trong khi đó, Sohu Sports gọi đây là “một đêm điên rồ”, đồng thời khẳng định đội U.17 Trung Quốc đã phục hận thành công thất bại trước chính Ả Rập Xê Út ở giải đấu năm ngoái – trận thua khiến họ lỡ vé dự World Cup trẻ.

Sohu Sports nhận xét: “Thế hệ U.17 này của chúng ta thật sự quá tài năng. Bộ khung gồm Wan Xiang, Kuang Zhaolei, Zhao Songyuan và He Sifan được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong tương lai và thế hệ này có thể trở thành nền tảng cho quá trình phục hưng bóng đá Trung Quốc”.

Sau khi loại chủ nhà Ả Rập Xê Út, U.17 Trung Quốc sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa U.17 Việt Nam và Úc diễn ra lúc 0 giờ ngày 17.5. Truyền thông nước này đánh giá dù gặp bất kỳ đối thủ nào U.17 Trung Quốc vẫn đủ sức tạo ra khác biệt để giành chiến thắng nhờ lợi thế về thể hình, sức mạnh tinh thần cũng như lối pressing tốc độ cao mà HLV Ukijima đang xây dựng,





