U.17 Nhật Bản mạnh vượt trội, thắng cực đậm Tajikistan: Dễ dàng vào bán kết U.17 châu Á

U.17 Nhật Bản tiếp tục chứng minh vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch khi có màn trình diễn thuyết phục trước U.17 Tajikistan ở trận tứ kết đầu tiên của U.17 châu Á 2026 vào tối 15.5 (kéo dài đến rạng sáng 16.5). Đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian và giành chiến thắng với tỷ số 5-0 để ghi tên vào bán kết.

U.17 Nhật Bản thể hiện đẳng cấp vượt trội

Ngay từ đầu trận, U.17 Nhật Bản đã cho thấy sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng cũng như tổ chức tấn công. Các học trò của HLV Nhật Bản triển khai bóng mạch lạc, di chuyển linh hoạt và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương bằng những pha phối hợp tốc độ ở hai biên lẫn trung lộ.

Trong khi đó, U.17 Tajikistan chủ động chơi phòng ngự phản công và cố gắng tận dụng nền tảng thể lực cùng những pha bóng dài. Tuy nhiên, đại diện Trung Á gặp nhiều khó khăn trước khả năng pressing và cự ly đội hình rất tốt của Nhật Bản.

Đội bóng Đông Á tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1. Thủ môn Abubakr Rahmonqulov của Tajikistan phải hoạt động rất vất vả với nhiều tình huống cứu thua liên tiếp sau các pha dứt điểm của Kazato Kimura, Kakeru Saito hay Tafuku Satomi.

Cuối hiệp 1, U.17 Nhật Bản tìm được bàn mở tỷ số ẢNH: AFC

Sau nhiều sức ép, U.17 Nhật Bản cuối cùng cũng tìm được bàn mở tỷ số ở phút 42. Từ pha phối hợp ăn ý ở trung lộ, Sora Iwatsuchi kiến tạo để Maki Kitahara dứt điểm chuẩn xác, đưa Nhật Bản dẫn trước 1-0.

Bàn thắng giúp U.17 Nhật Bản thi đấu càng tự tin hơn sau giờ nghỉ. Tajikistan nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng các đợt lên bóng của họ thiếu sự sắc bén trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đối thủ.

U.17 Tajikistan sụp đổ sau tấm thẻ đỏ

Bước ngoặt lớn của trận đấu đến ở phút 54 khi Hikmatullo Kabirov nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Sosuke Hoshi. Chơi thiếu người trước đối thủ mạnh hơn về mọi mặt khiến Tajikistan gần như không còn khả năng chống đỡ.

Tận dụng lợi thế hơn người, U.17 Nhật Bản liên tiếp tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm. Đến phút 60, Maki Kitahara hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm lạnh lùng sau tình huống phản công nhanh cùng đường kiến tạo của Kakeru Saito.

Không dừng lại ở đó, đội bóng trẻ Nhật Bản tiếp tục duy trì áp lực lớn và khiến hàng thủ Tajikistan rơi vào trạng thái chống đỡ vất vả. Phút 69, Kakeru Saito ghi tên mình lên bảng tỷ số với cú dứt điểm cận thành sau quả tạt thuận lợi của Rekuto Shiraogawa.

Thủ môn Tajikistan đã chơi thiếu tập trung trong tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai cho U.17 Nhật Bản ẢNH: AFC

Trong thế trận áp đảo hoàn toàn, Nhật Bản còn có thêm bàn thắng ở phút 79. Rekuto Shiraogawa tiếp tục để lại dấu ấn với đường căng ngang thuận lợi để Tafuku Satomi băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 4-0 cho đội bóng Đông Á.

Những phút còn lại, U.17 Nhật Bản vẫn duy trì sức ép lớn và tạo thêm một số cơ hội nguy hiểm. Tajikistan gần như chỉ còn biết co cụm chống đỡ trước sự vượt trội toàn diện của đối thủ.

Phút 90, đội bóng Đông Á hoàn tất chiến thắng bằng bàn thắng thứ 5 sau một pha phối hợp ban bật rất đẳng cấp trước khung thành Tajikistan khiến Islomdzhon Khodzhiev phản lưới nhà.

Chiến thắng này cho thấy sức mạnh đồng đều và sự ổn định của U.17 Nhật Bản tại giải đấu năm nay. Đội bóng này không chỉ sở hữu khả năng kiểm soát trận đấu tốt mà còn rất đa dạng trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương.

U.17 Nhật Bản chứng minh vì sao họ là ứng viên số 1 cho chức vô địch ẢNH: AFC

Maki Kitahara tiếp tục là điểm sáng lớn nhất trên hàng công khi duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng. Bên cạnh đó, khả năng phối hợp nhóm, tốc độ luân chuyển bóng và tính tổ chức cao giúp U.17 Nhật Bản trở thành đối thủ rất khó bị đánh bại.

Về phía Tajikistan, đại diện Trung Á đã có hành trình đáng khen khi góp mặt ở tứ kết. Tuy nhiên, trước một đội bóng đẳng cấp hơn hẳn như Nhật Bản, những hạn chế về kỹ thuật, khả năng kiểm soát thế trận và chiều sâu đội hình của Tajikistan đã bộc lộ rõ. U.17 Nhật Bản xứng đáng giành vé vào bán kết sau màn trình diễn toàn diện và đầy thuyết phục.