AFC đánh giá cao U.17 Việt Nam trước màn tái đấu U.17 Úc ở tứ kết châu Á
AFC đánh giá cao U.17 Việt Nam trước màn tái đấu U.17 Úc ở tứ kết châu Á

Quỳnh Phương
15/05/2026 20:33 GMT+7

U.17 Việt Nam sẽ gặp lại U.17 Úc ở tứ kết VCK U.17 châu Á 2026 sau chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc tại giải Đông Nam Á. Khi áp lực đã được giải tỏa bằng tấm vé dự World Cup, thầy trò HLV Cristiano Roland có quyền mơ xa hơn.

Trong khuôn khổ vòng tứ kết VCK U.17 châu Á 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ đối đầu U.17 Úc - đối thủ không còn xa lạ với thầy trò HLV Cristiano Roland sau cuộc chạm trán tại bán kết giải U.17 Đông Nam Á hồi cuối tháng 4.

Cuộc so tài diễn ra lúc 0 giờ ngày 17.5 theo giờ Việt Nam trên sân King Abdullah Sports City tại Jeddah (Ả Rập Xê Út). Đây cũng là trận đấu muộn nhất của vòng tứ kết. Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên TV360 và kênh YouTube AFC Asian Cup.

U.17 Việt Nam bước vào vòng knock-out với vị thế đầy khác biệt. Không chỉ giành vé vào tứ kết, đội bóng trẻ Việt Nam còn tạo dấu mốc lịch sử khi lần đầu đoạt suất dự FIFA U.17 World Cup sau khi đứng đầu bảng C, xếp trên cả U.17 Hàn Quốc.

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá cao hành trình của thầy trò HLV Cristiano Roland. AFC nhận định U.17 Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu đầy nỗ lực để giành vé đi tiếp, đặc biệt là chiến thắng 3-2 trước U.17 UAE ở lượt cuối vòng bảng.

Theo AFC, đại diện Đông Nam Á chắc chắn không muốn dừng lại khi đã tiến rất gần tới tấm vé bán kết châu lục.

Trong khi đó, U.17 Úc bước vào trận đấu này sau thất bại 0-2 trước U.17 Uzbekistan. AFC cho rằng đội bóng xứ chuột túi vẫn sở hữu thực lực rất mạnh và sẽ tìm cách khẳng định lại vị thế ở màn tái đấu với U.17 Việt Nam.

Hai đội từng gặp nhau tại bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026. Khi đó, U.17 Úc sớm vượt lên dẫn trước nhưng U.17 Việt Nam đã chơi đầy bản lĩnh để ngược dòng thắng 2-1.

Xem ĐỘC QUYỀN giải vô địch U.17 nam châu Á, từ 5.5 đến 23.5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

U.17 Việt Nam U.17 Úc AFC Liên đoàn bóng đá châu á Tứ kết U.17 châu Á
