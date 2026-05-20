Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội Bắc Ninh của cố vấn Park Hang-seo vào thế khó: Thăng hạng V-League bằng cách nào?

Đồng Nguyên Khang
20/05/2026 15:59 GMT+7

Trận hòa trước CLB Khánh Hòa khiến Bắc Ninh bị Trường Tươi Đồng Nai bỏ xa 5 điểm trong cuộc đua vô địch giải hạng nhất 2025-2026. Khi cơ hội giành vé thăng hạng trực tiếp ngày càng mong manh, đội bóng của cố vấn Park Hang-seo buộc phải tính đến kịch bản đá play-off để tranh suất dự V-League mùa tới.

Trường Tươi Đồng Nai chiếm ưu thế

Cuộc đua vô địch giải hạng nhất đang dần nghiêng về phía Trường Tươi Đồng Nai. Đội bóng của Công Phượng duy trì phong độ ổn định đúng vào giai đoạn quyết định, trong khi CLB Bắc Ninh lại đánh rơi những điểm số quan trọng.

Trận hòa trước Khánh Hòa khiến đội bóng vùng Kinh Bắc bị đối thủ bỏ xa tới 5 điểm. Đây là khoảng cách rất khó san lấp khi mùa giải chỉ còn lại 3 vòng đấu. Không chỉ thua về điểm số, Bắc Ninh còn lép vế ở sự ổn định và khả năng tạo đột biến trong những trận cầu then chốt. Ở nhiều thời điểm, đội bóng này không thể "kết liễu" đối thủ, dẫn đến việc hụt hơi trong cuộc đua với Trường Tươi Đồng Nai.

Trung vệ U.23 Việt Nam Lê Văn Hà và các đồng đội phải nỗ lực rất nhiều

Dù sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Hải Huy, Nguyễn Thanh Khôi hay Ngân Văn Đại, CLB Bắc Ninh vẫn chưa tạo được cảm giác của một ứng viên đủ sức bứt tốc ở thời điểm quyết định. Trong khi đó, Trường Tươi Đồng Nai đang cho thấy sự hưng phấn, đặc biệt sau sự trở lại rực rỡ của Công Phượng. Mùa này, đội bóng vùng Đông Nam bộ mới chỉ thua đúng 1 trận trên sân của CLB Bắc Ninh. Và chỉ cần giành 5 điểm trong 3 trận còn lại, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ lên ngôi vô địch mà không cần quan tâm đến kết quả của CLB Bắc Ninh.

Vì lẽ đó, mục tiêu thực tế hơn với đội bóng của cố vấn Park Hang-seo không còn là ngôi vô địch, mà là chuẩn bị cho trận play-off tranh vé lên V-League mùa 2026-2027.

Mối nguy ở play-off với CLB Bắc Ninh


Nếu giữ được vị trí nhì bảng, CLB Bắc Ninh sẽ phải đá trận play-off với đội xếp thứ 13 V-League. Đây mới là thử thách thực sự với đội bóng vùng Kinh Bắc, bởi các đối thủ tiềm năng đều được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng lực lượng.

Hiện tại, PVF-CAND và CLB Đà Nẵng là những cái tên có nguy cơ phải đá play-off ở V-League. Dù là đội nào, CLB Bắc Ninh cũng sẽ đối mặt áp lực rất lớn. PVF-CAND sở hữu dàn cầu thủ trẻ chất lượng, là tuyển thủ U.23 Việt Nam như Phạm Lý Đức, Nguyễn Thanh Nhàn hay Nguyễn Xuân Bắc. Đây đều là những gương mặt có năng lực tốt so với mặt bằng chung của giải hạng nhất và đã được tích lũy rất nhiều kinh nghiệm trong thời gian qua.

HLV Park Hang-seo liệu có đưa ra lời khuyên giá trị nào cho CLB Bắc Ninh?

Tương tự, CLB Đà Nẵng lại có lợi thế về kinh nghiệm với những cầu thủ từng chinh chiến nhiều năm ở V-League như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Phi Hoàng hay Phạm Đình Duy... Bản lĩnh thi đấu của đội bóng sông Hàn cũng được kiểm chứng ở mùa trước khi họ đã đánh bại Trường Tươi Đồng Nai trong trận play-off tranh vé dự V-League 2025-2026.

Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ. Nếu CLB Bắc Ninh xác định rõ mục tiêu, nghiên cứu kỹ đối thủ và xây dựng chiến thuật phù hợp, họ vẫn còn cơ hội tạo nên bất ngờ. Vai trò của ông Park Hang-seo cũng sẽ rất quan trọng trong giai đoạn này. Dù không trực tiếp cầm quân, kinh nghiệm của chiến lược gia người Hàn Quốc ở những trận đấu áp lực cao có thể giúp đội bóng vùng Kinh Bắc chuẩn bị tốt hơn về tâm lý lẫn chiến thuật. CLB Bắc Ninh đang ở thế khó, nhưng cánh cửa lên V-League vẫn chưa khép lại. Điều quan trọng là họ phải sớm chấp nhận thực tế và chuẩn bị cho trận chiến lớn nhất mùa giải.

