Công Phượng tái xuất rực rỡ, Trường Tươi Đồng Nai lên thẳng V-League nhờ 'bệ phóng' HAGL?

Phẩm chất ngôi sao của Công Phượng

Trước trận gặp Đại học Văn Hiến tối 16.5, Công Phượng gần như "mất tích" ở mùa giải năm nay vì chấn thương. Từ đầu mùa, anh mới chỉ thi đấu 2 trận và lần gần nhất ra sân đã từ cuối tháng 1. Quãng nghỉ kéo dài khiến nhiều người hoài nghi về khả năng tạo ảnh hưởng của chân sút từng là biểu tượng của HAGL.

Nhưng Công Phượng cho thấy vì sao anh vẫn là cái tên đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam. Ngay trong trận tái xuất, anh lập tức để lại dấu ấn bằng một pha sút phạt đẹp mắt. Đó không chỉ là bàn thắng đơn thuần, mà còn giống lời khẳng định rằng anh vẫn là cầu thủ có khả năng tạo khác biệt, ngay cả khi chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Quan trọng hơn, sự trở lại của Công Phượng giúp hàng công Trường Tươi Đồng Nai có thêm phương án chất lượng đúng vào giai đoạn then chốt nhất mùa giải. Đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng vốn đã sở hữu lối chơi khá ổn định, nhưng đôi lúc vẫn thiếu một cá nhân đủ khả năng giải quyết trận đấu bằng khoảnh khắc xuất thần. Công Phượng chính là mẫu cầu thủ như vậy.

Công Phượng vẫn rất đẳng cấp ẢNH: TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Sự xuất hiện của anh còn tạo ra một câu chuyện thú vị khác: "dàn sao HAGL" tái hợp để chinh phục mục tiêu thăng hạng trực tiếp. Trong đội hình Trường Tươi Đồng Nai hiện nay có tới 4 cầu thủ trưởng thành từ học viện HAGL gồm Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Lê Văn Sơn và Nguyễn Công Phượng. Ngoài ra, họ còn có Nguyễn Hữu Tuấn, trụ cột của đội bóng phố núi dưới thời HLV Kiatisuk Senamuang. Thời điểm đó, HAGL chơi thăng hoa, dẫn đầu V-League 2021 nhưng chỉ tiếc là mùa giải bị hủy bỏ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Giờ đây, Trường Tươi Đồng Nai có Xuân Trường giữ nhịp ở tuyến giữa, Minh Vương hỗ trợ sáng tạo, Văn Sơn đảm bảo năng lượng ở biên còn Công Phượng mang tới đột biến ở tuyến đầu. Nếu bộ khung này đạt trạng thái tốt nhất trong 3 vòng còn lại, Trường Tươi Đồng Nai thực sự rất khó bị ngăn cản.

Bắc Ninh tự làm khó mình, khó cản Trường Tươi Đồng Nai

Điều đáng nói là trong lúc Trường Tươi Đồng Nai đón "viện binh" quan trọng nhất, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là CLB Bắc Ninh lại sẩy chân. Sau chiến thắng trước chính Trường Tươi Đồng Nai ở vòng 18 để rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm, đội bóng của cố vấn Park Hang-seo từng khiến cuộc đua vô địch nóng. Khi đó, nhiều người tin rằng giải hạng nhất sẽ có màn cạnh tranh nghẹt thở cho tới vòng cuối cùng.

Nhưng rồi ở vòng 19, CLB Bắc Ninh bất ngờ bị Khánh Hòa cầm hòa 2-2 trong trận đấu họ được đánh giá cao hơn. Kết quả ấy khiến mọi lợi thế tinh thần gần như tan biến. Từ khoảng cách chỉ 3 điểm, giờ đây Trường Tươi Đồng Nai đã tái lập cách biệt 5 điểm khi mùa giải chỉ còn lại 3 vòng đấu. Đây là khoảng cách rất lớn trong bối cảnh đội đầu bảng đang có phong độ ổn định (thua duy nhất 1 trận từ đầu mùa) và vừa đón sự trở lại của ngôi sao quan trọng nhất.

Những cầu thủ trẻ khỏe như Lưu Tự Nhân (thứ 3 từ trái sang) hay Hồ Thanh Minh (thứ 2 từ phải sang) sẽ giúp Trường Tươi Đồng Nai có thêm sự cân bằng ẢNH: TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Chỉ cần giành thêm 5 điểm trong 3 trận còn lại, Trường Tươi Đồng Nai chắc chắn vô địch mà không cần quan tâm đến CLB Bắc Ninh. Nhiệm vụ này nằm trong khả năng của Công Phượng và các đồng đội khi các đối thủ còn lại là CLB TP.HCM (hạng 3), Long An (hạng 11) và Phú Thọ (hạng 5). Trong đó, Long An là đối thủ bị đánh giá thấp hơn đáng kể. Nếu chơi đúng sức, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng hoàn toàn có thể giành ít nhất 7 điểm trong 3 trận cuối.

Trong khi đó, Bắc Ninh dù gặp Thanh Niên TP.HCM (cuối bảng) ở vòng tới nhưng sau đó phải chạm trán Quy Nhơn và Trẻ PVF-CAND, hai đội không dễ chịu chút nào. Đặc biệt, Trẻ PVF-CAND luôn nổi tiếng khó chơi nhờ nền tảng thể lực và tổ chức chiến thuật tốt. Quan trọng hơn, áp lực giờ đây đang nằm hoàn toàn phía Bắc Ninh. Họ không còn quyền tự quyết tuyệt đối và buộc phải chờ Trường Tươi Đồng Nai thất bại.

Ngược lại, đội bóng miền Đông Nam bộ đang quá thuận lợi. Họ có lợi thế về điểm số, chiều sâu lực lượng và giờ còn có thêm Công Phượng. Đó là lý do nhiều người bắt đầu tin rằng chức vô địch giải hạng nhất mùa này gần như đã nằm trong tay Trường Tươi Đồng Nai.



