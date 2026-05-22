Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB CAHN có bước đi quan trọng, Quang Hải cùng Nguyễn Filip rạng rỡ có mặt

Văn Trình
Văn Trình
22/05/2026 09:29 GMT+7

CLB bóng đá Công an Hà Nội tối 22.5 đã chính thức ra mắt Trung tâm bóng đá cộng đồng CAHN – CAAC Football Academy tại sân Hàng Đẫy, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược phát triển bóng đá cộng đồng và đào tạo trẻ của đội bóng ngành công an.

Trong không khí sôi động với sự góp mặt của lãnh đạo CLB, các cầu thủ, đối tác, phụ huynh cùng đông đảo học viên nhí, sự kiện được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng hệ thống đào tạo kế cận cho bóng đá thủ đô dưới sự đồng hành chuyên môn từ CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Bước đi được mong chờ của CLB CAHN

Mang thông điệp “Kỷ luật – Phát triển – Bản lĩnh”, CAAC Football Academy hướng tới xây dựng môi trường đào tạo bóng đá cộng đồng bài bản, hiện đại dành cho các em nhỏ từ lứa tuổi U.6 trở lên. Không chỉ chú trọng kỹ năng chơi bóng, học viện còn đặt mục tiêu phát triển thể chất, tư duy thi đấu, tinh thần tập thể và bản lĩnh cho học viên.

CLB CAHN có bước đi quan trọng, Quang Hải cùng Nguyễn Filip rạng rỡ có mặt- Ảnh 1.
CLB CAHN có bước đi quan trọng, Quang Hải cùng Nguyễn Filip rạng rỡ có mặt- Ảnh 2.
CLB CAHN có bước đi quan trọng, Quang Hải cùng Nguyễn Filip rạng rỡ có mặt- Ảnh 3.

Buổi ra mắt có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật của bóng đá Việt Nam

ẢNH: CLB CAHN

CLB CAHN có bước đi quan trọng, Quang Hải cùng Nguyễn Filip rạng rỡ có mặt- Ảnh 4.
CLB CAHN có bước đi quan trọng, Quang Hải cùng Nguyễn Filip rạng rỡ có mặt- Ảnh 5.
CLB CAHN có bước đi quan trọng, Quang Hải cùng Nguyễn Filip rạng rỡ có mặt- Ảnh 6.
CLB CAHN có bước đi quan trọng, Quang Hải cùng Nguyễn Filip rạng rỡ có mặt- Ảnh 7.
CLB CAHN có bước đi quan trọng, Quang Hải cùng Nguyễn Filip rạng rỡ có mặt- Ảnh 8.

Cựu tuyển thủ Việt Nam Thành Lương cùng các cầu thủ CLB CAHN cũng có mặt

ẢNH: CLB CAHN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Hùng, Phó chủ tịch CLB CAHN, cho biết việc thành lập Trung tâm bóng đá cộng đồng CAHN – CAAC là dự án mang nhiều tâm huyết trong chiến lược phát triển bóng đá bền vững.

Ông nhấn mạnh học viện sẽ hướng đến môi trường đào tạo chuyên nghiệp, hiện đại và giàu cảm hứng, nơi các em nhỏ được phát triển toàn diện cả về chuyên môn lẫn nhân cách. Đồng thời, đây cũng là cầu nối giúp lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao đến cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn của buổi lễ là sự xuất hiện và giao lưu của các cầu thủ nổi bật bên phía CLB CAHN như Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Filip.

Thay mặt đội bóng, đội trưởng Quang Hải bày tỏ niềm vui khi đồng hành cùng dự án đào tạo cộng đồng của CLB. Tiền vệ sinh năm 1997 kỳ vọng CAAC Football Academy sẽ trở thành nơi giúp các em nhỏ nuôi dưỡng đam mê bóng đá trong môi trường tích cực và chuyên nghiệp.

Quang Hải cũng tin rằng từ nền tảng đào tạo cộng đồng này, học viện có thể phát hiện và phát triển những lứa cầu thủ trẻ kế cận, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho CLB CAHN cũng như bóng đá Việt Nam trong tương lai.

V-League nóng rực trước vòng 24: Cuộc đua trụ hạng căng như dây đàn

Tại sự kiện, đội ngũ HLV của CAAC Football Academy cũng chính thức ra mắt. Học viện quy tụ nhiều HLV có nền tảng chuyên môn bài bản cùng các chứng chỉ từ FIFA, AFC và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Đáng chú ý, tiến sĩ Nguyễn Đức Anh, Trưởng bộ môn bóng đá Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, sẽ đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật của trung tâm. Theo ban tổ chức, chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với từng độ tuổi và năng lực phát triển của học viên.

CLB CAHN có bước đi quan trọng, Quang Hải cùng Nguyễn Filip rạng rỡ có mặt- Ảnh 9.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Anh, trưởng bộ môn Bóng đá trường ĐH TDTT Bắc Ninh, Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm bóng đá Cộng đồng CAHN phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: CLB CAHN

CLB CAHN có bước đi quan trọng, Quang Hải cùng Nguyễn Filip rạng rỡ có mặt- Ảnh 10.

Nghi thức cắt băng ra mắt Trung tâm bóng đá cộng đồng CAHN – CAAC

ẢNH: CLB CAHN

Nghi thức cắt băng ra mắt CAHN – CAAC Football Academy đã khép lại buổi lễ trong bầu không khí hào hứng. Những học viên đầu tiên của học viện cũng nhận áo đấu và quà lưu niệm từ đại diện CLB, ban huấn luyện cùng các cầu thủ đội một.

Theo định hướng phát triển, CAAC Football Academy sẽ xây dựng hệ thống sân tập hiện đại, thuận tiện di chuyển cùng môi trường tập luyện chuyên nghiệp, an toàn và thân thiện cho học viên. Bên cạnh công tác đào tạo chuyên môn, học viện cũng dự kiến tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, giải đấu nội bộ và chương trình phát triển kỹ năng toàn diện.

Sự ra mắt của Trung tâm bóng đá cộng đồng CAHN – CAAC được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá trẻ tại Hà Nội, đồng thời tạo nền tảng cho việc phát hiện và đào tạo những thế hệ cầu thủ kế cận cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Chủ tịch JFA gửi thư chúc mừng U.17 Việt Nam giành vé World Cup, mong sớm gặp Chủ tịch VFF

Chủ tịch JFA gửi thư chúc mừng U.17 Việt Nam giành vé World Cup, mong sớm gặp Chủ tịch VFF

Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản (JFA) Tsuneyasu Miyamoto đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và đội tuyển U.17 Việt Nam khi xuất sắc giành quyền tham dự Vòng chung kết FIFA U.17 World Cup Qatar 2026.

U.17 Việt Nam không rơi vào bảng tử thần

Lịch thi đấu Trường Tươi Đồng Nai cực hay hôm nay: Phải thắng CLB TP.HCM, Công Phượng lại ghi bàn?

Khám phá thêm chủ đề

CAHN V-League Quang Hải Bóng đá cộng đồng đội tuyển Việt Nam hlv mai đức chung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận