CLB CAHN có bước đi quan trọng, Quang Hải cùng Nguyễn Filip rạng rỡ có mặt

Trong không khí sôi động với sự góp mặt của lãnh đạo CLB, các cầu thủ, đối tác, phụ huynh cùng đông đảo học viên nhí, sự kiện được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng hệ thống đào tạo kế cận cho bóng đá thủ đô dưới sự đồng hành chuyên môn từ CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Bước đi được mong chờ của CLB CAHN

Mang thông điệp “Kỷ luật – Phát triển – Bản lĩnh”, CAAC Football Academy hướng tới xây dựng môi trường đào tạo bóng đá cộng đồng bài bản, hiện đại dành cho các em nhỏ từ lứa tuổi U.6 trở lên. Không chỉ chú trọng kỹ năng chơi bóng, học viện còn đặt mục tiêu phát triển thể chất, tư duy thi đấu, tinh thần tập thể và bản lĩnh cho học viên.

Buổi ra mắt có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật của bóng đá Việt Nam ẢNH: CLB CAHN

Cựu tuyển thủ Việt Nam Thành Lương cùng các cầu thủ CLB CAHN cũng có mặt ẢNH: CLB CAHN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Hùng, Phó chủ tịch CLB CAHN, cho biết việc thành lập Trung tâm bóng đá cộng đồng CAHN – CAAC là dự án mang nhiều tâm huyết trong chiến lược phát triển bóng đá bền vững.

Ông nhấn mạnh học viện sẽ hướng đến môi trường đào tạo chuyên nghiệp, hiện đại và giàu cảm hứng, nơi các em nhỏ được phát triển toàn diện cả về chuyên môn lẫn nhân cách. Đồng thời, đây cũng là cầu nối giúp lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao đến cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn của buổi lễ là sự xuất hiện và giao lưu của các cầu thủ nổi bật bên phía CLB CAHN như Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Filip.

Thay mặt đội bóng, đội trưởng Quang Hải bày tỏ niềm vui khi đồng hành cùng dự án đào tạo cộng đồng của CLB. Tiền vệ sinh năm 1997 kỳ vọng CAAC Football Academy sẽ trở thành nơi giúp các em nhỏ nuôi dưỡng đam mê bóng đá trong môi trường tích cực và chuyên nghiệp.

Quang Hải cũng tin rằng từ nền tảng đào tạo cộng đồng này, học viện có thể phát hiện và phát triển những lứa cầu thủ trẻ kế cận, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho CLB CAHN cũng như bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Tại sự kiện, đội ngũ HLV của CAAC Football Academy cũng chính thức ra mắt. Học viện quy tụ nhiều HLV có nền tảng chuyên môn bài bản cùng các chứng chỉ từ FIFA, AFC và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Đáng chú ý, tiến sĩ Nguyễn Đức Anh, Trưởng bộ môn bóng đá Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, sẽ đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật của trung tâm. Theo ban tổ chức, chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với từng độ tuổi và năng lực phát triển của học viên.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Anh, trưởng bộ môn Bóng đá trường ĐH TDTT Bắc Ninh, Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm bóng đá Cộng đồng CAHN phát biểu tại buổi lễ ẢNH: CLB CAHN

Nghi thức cắt băng ra mắt Trung tâm bóng đá cộng đồng CAHN – CAAC ẢNH: CLB CAHN

Nghi thức cắt băng ra mắt CAHN – CAAC Football Academy đã khép lại buổi lễ trong bầu không khí hào hứng. Những học viên đầu tiên của học viện cũng nhận áo đấu và quà lưu niệm từ đại diện CLB, ban huấn luyện cùng các cầu thủ đội một.

Theo định hướng phát triển, CAAC Football Academy sẽ xây dựng hệ thống sân tập hiện đại, thuận tiện di chuyển cùng môi trường tập luyện chuyên nghiệp, an toàn và thân thiện cho học viên. Bên cạnh công tác đào tạo chuyên môn, học viện cũng dự kiến tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, giải đấu nội bộ và chương trình phát triển kỹ năng toàn diện.

Sự ra mắt của Trung tâm bóng đá cộng đồng CAHN – CAAC được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá trẻ tại Hà Nội, đồng thời tạo nền tảng cho việc phát hiện và đào tạo những thế hệ cầu thủ kế cận cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.