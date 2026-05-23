Đội tuyển Việt Nam quyết tâm chinh phục châu lục: Làm sao 'vượt núi' Hàn Quốc, UAE?

Hành trình vượt núi cao của đội tuyển Việt Nam

Nhìn một cách tổng thể, đây là một bảng đấu "thượng sơn" vô cùng gian nan, nhưng đồng thời cũng là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để HLV Kim Sang-sik cùng các học trò chứng minh bản lĩnh vững vàng trên sân chơi châu lục. Người hâm mộ chắc cũng đã hiểu, đội tuyển Hàn Quốc chính là thử thách lớn nhất của Việt Nam tại bảng đấu này. Sở hữu đội hình với hàng loạt siêu sao đang chinh chiến đỉnh cao tại châu Âu như Son Heung-min, Lee Kang-in hay Hwang Hee-chan, "Chiến binh Taegeuk" luôn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở mọi giải đấu châu lục.

Bước vào giải đấu, sự vượt trội của đội bóng xứ kim chi là điều không phải bàn cãi, từ thể hình, tư duy chiến thuật cho đến khả năng áp đặt lối chơi. Trận đấu này sẽ mang lại cảm xúc đặc biệt cho cá nhân HLV Kim Sang-sik khi ông phải đối đầu với chính đội tuyển quê hương. Hiểu rõ triết lý và con người của bóng đá Hàn Quốc vừa là lợi thế, nhưng cũng là áp lực đè nặng lên vai chiến lược gia 50 tuổi trong việc làm sao để khắc chế tối đa sức mạnh của những cầu thủ mang đẳng cấp thế giới. Để đối đầu với đội bóng xứ kim chi, phương án khả thi nhất với "Những chiến binh sao vàng" là tập trung cho mặt trận phòng ngự và chờ cơ hội phản công bởi việc chơi đôi công với Hàn Quốc chẳng khác nào tự làm khó mình.

Đội tuyển Hàn Quốc vẫn là đối thủ đáng gờm nhất bảng đấu ẢNH: REUTERS

Ở bảng đấu này, UAE có lẽ là đối thủ trực tiếp của chúng ta trong việc cạnh tranh tấm vé trực tiếp vào vòng 16 đội. UAE không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong những năm gần đây, chúng ta đã có không ít lần chạm trán đại diện đến từ vùng Vịnh ở nhiều cấp độ đội tuyển và thậm chí đã có những thời điểm đánh bại được họ, tiêu biểu là chiến thắng 1-0 ngay tại Mỹ Đình với siêu phẩm của Tiến Linh tại vòng loại World Cup 2022. Để có kết quả khả quan trước một UAE sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân cực tốt kết hợp với lối đá giàu thể lực và tốc độ hiện đại, nếu đội tuyển Việt Nam thiết lập được một hệ thống phòng ngự kín kẽ, kỷ luật và chớp thời cơ tốt như những gì chúng ta từng làm ở chiến dịch vòng loại World Cup trước đây, một kết quả hòa, thậm chí là một chiến thắng tối thiểu trước UAE, hoàn toàn nằm trong tầm tay và hướng tới tấm vé trực tiếp vào vòng 16 đội.

Đối thủ cuối cùng ở nhóm hạt giống số 4 sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Li Băng và Yemen. Dù là cái tên nào đi chăng nữa, đây đều là những đội bóng được đánh giá thấp hơn Việt Nam về mặt lý thuyết lẫn thứ hạng FIFA. Để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng (với tư cách nhì bảng hoặc một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất), 3 điểm trọn vẹn trước đối thủ này là mệnh lệnh bắt buộc. Đội tuyển Việt Nam cần phải chủ động áp đặt lối chơi, tấn công áp đảo và giải quyết trận đấu một cách gọn gàng để tích lũy cả về điểm số lẫn hiệu số bàn thắng bại.

Hành trình của đội tuyển Việt Nam sẽ không hề dễ dàng ẢNH: MINH TÚ

Và cơ sở để người hâm mộ tin vào điều kỳ diệu

Dù rơi vào một bảng đấu khó khăn, đội tuyển Việt Nam bước vào Asian Cup 2027 với một tâm thế hoàn toàn tự tin nhờ những hành trang vững chắc. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã tiến vào VCK với thành tích cực kỳ thuyết phục tại vòng loại cuối khi giành 6 trận thắng tuyệt đối, bỏ túi 18 điểm. Sự thăng hoa này mang lại sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ.

Bên cạnh đó, đội hình hiện tại là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm của những cựu binh dày dặn chiến trường và khát khao của các tài năng trẻ đang ở độ chín sự nghiệp như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Lý Đức, Trung Kiên và cả dàn nhập tịch chất lượng được kỳ vọng sẽ tạo nên những điều bất ngờ tại sân chơi châu lục như năm 2019 và một yếu tố khác đó là lịch sử đã chứng minh Việt Nam luôn chơi rất hay khi sắm vai "cửa dưới". Chúng ta từng lọt vào tới tận tứ kết vào các năm 2007 và 2019 nhờ lối đá phòng ngự phản công khoa học và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhận được kỳ vọng sẽ thi đấu tốt ở Asian Cup 2027 ẢNH: NGỌC LINH

Bảng E tại Asian Cup 2027 chắc chắn không phải là một con đường trải đầy hoa hồng cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, muốn vươn tầm ra biển lớn, chúng ta phải học cách đối đầu và vượt qua những ngọn sóng dữ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tài thao lược của HLV Kim Sang-sik cùng tinh thần "Những chiến binh sao vàng", người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một giải đấu bùng nổ, nơi đội tuyển Việt Nam sẽ lại một lần nữa viết nên trang sử mới tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục.