Bản lĩnh trước vực thẳm: PVF-CAND cầm chân Thể Công Viettel trong trận cầu kịch tính

Thế trận một chiều và những bất ngờ

Bước vào trận đấu với vị thế đội đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, CLB Thể Công Viettel được kỳ vọng sẽ có một chiến thắng nhẹ nhàng để bảo vệ ngôi á quân trước sự bám đuổi quyết liệt từ Ninh Bình FC. HLV Popov tung ra sân đội hình với quyết tâm giành trọn 3 điểm, dù đội bóng áo lính gặp tổn thất về nhân sự khi vắng mặt tiền đạo chủ lực Lucao và hậu vệ Đinh Viết Tú do các vấn đề về thể lực và án treo giò.

Cuộc đua trụ hạng V-League vẫn còn rất khó lường ảnh: minh tú

Ngay từ những phút đầu tiên, Thể Công Viettel đã nhanh chóng nắm quyền kiểm soát thế trận. Những pha lên bóng từ hai biên của Phan Tuấn Tài hay sự cơ động của Nhâm Mạnh Dũng liên tục đặt khung thành của thủ môn Đỗ Sỹ Huy vào tình trạng báo động. Ngay phút thứ 5, cơ hội mười mươi đã đến với Nhâm Mạnh Dũng sau đường chuyền đầy khó chịu của Văn Tú, tuy nhiên pha dứt điểm cận thành của anh lại chưa đủ gây ra khó khăn.

Thế nhưng, bóng đá luôn chứa đựng những nghịch lý. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đoàn quân của HLV Popov đã phải trả giá. Phút 23, trong một tình huống phản công nhanh, hàng thủ đội chủ nhà lúng túng khiến Đào Văn Nam phạm lỗi với Hà Văn Việt trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Alastair Reynolds - tân binh đầy hứa hẹn của PVF-CAND - đã thực hiện cú đá lạnh lùng, đánh lừa thủ môn Văn Việt để mở tỷ số cho đội khách.

Sự kiên cường của "tân binh" trong cuộc đua trụ hạng

Bị dẫn trước, Thể Công Viettel không còn cách nào khác phải đẩy cao đội hình. Những phút sau đó, sân Hàng Đẫy trở thành "sân khấu" cho các bài phối hợp tấn công của đội bóng áo lính. Phút 32, Pedro suýt chút nữa đã san bằng cách biệt với một cú sút phạt kỹ thuật, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Ở phía đối diện, PVF-CAND dù đang đứng áp chót bảng xếp hạng nhưng đã thể hiện một tinh thần thép. Dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Tiến Đại, đội khách chủ động co cụm phòng ngự số đông, chơi rình rập và tận dụng những đường chuyền dài phản công. Thậm chí ở phút 36, tiền vệ Turci còn khiến cả sân vận động phải thót tim với cú sút xa từ khoảng cách gần 40 m, buộc thủ môn Văn Việt phải vất vả cản phá trước khi Lý Đức lao vào đá bồi nhưng không thành công.

Bước sang hiệp hai, sức ép mà Thể Công Viettel tạo ra ngày một lớn hơn. Họ buộc đối thủ phải lùi sâu về phần sân nhà để bảo toàn tỷ số. Sự kiên trì của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 76. Từ quả tạt chuẩn xác của Phan Tuấn Tài, Đinh Xuân Tiến đã lùi lại một nhịp làm xô lệch hệ thống phòng ngự của PVF-CAND trước khi tung cú sút hiểm hóc về góc xa. Thủ thành Sỹ Huy dù đã chơi xuất sắc trước đó nhưng cũng chẳng thể cứu nổi PVF-CAND trong tình huống này.

Khó chủ mà vui khách

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Với Thể Công Viettel, đây là một kết quả đáng tiếc khi họ bỏ lỡ cơ hội tích lũy điểm số quan trọng để gia cố vị trí á quân. Dù vẫn duy trì được vị thế trong top đầu, nhưng việc đánh rơi 2 điểm trước đội bóng cuối bảng sẽ khiến thầy trò HLV Popov gặp áp lực lớn hơn trong 2 vòng đấu cuối cùng đầy khó khăn trước Công an TP.HCM và Công an Hà Nội.

Ngược lại, với PVF-CAND, 1 điểm có được tại Hàng Đẫy là "liều thuốc tinh thần" vô giá. Trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng đang bước vào giai đoạn sống còn, việc cầm chân một "ông lớn" như Thể Công Viettel cho thấy đội bóng này vẫn chưa hề buông xuôi. Kết quả này không chỉ giúp đội bóng của HLV Trần Tiến Đại níu kéo hy vọng trụ hạng mà còn khiến các đối thủ trực tiếp như SHB Đà Nẵng phải hết sức dè chừng trong những vòng đấu tới.

PVF-CAND đã có trận đấu kiên cường trước Thể Công Viettel ảnh: minh tú

Trận đấu khép lại với hình ảnh nỗ lực của cả hai phía. Thể Công Viettel vẫn là một thế lực đáng gờm nhưng cần sự sắc bén hơn trong những tình huống cuối cùng, trong khi PVF-CAND đã chứng minh rằng, với bản lĩnh và kỷ luật, không gì là không thể trong cuộc chiến trụ hạng đầy nghiệt ngã của V-League 2025-2026.