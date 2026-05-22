HLV Vũ Tiến Thành chia tay Ninh Bình, tái hợp HAGL khi V-League còn rất nóng

Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành đã rời đội bóng cố đô Ninh Bình để quay lại HAGL. Tại Pleiku, ông Thành được biết sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc học viện.

Tuy nhiên, nhiệm vụ cấp bách và quan trọng nhất của HLV này trong giai đoạn hiện tại chính là phối hợp, hỗ trợ chuyên môn trực tiếp cho ban huấn luyện đội một, trong cuộc đua trụ hạng lại V-League.

HLV Vũ Tiến Thành trở lại HAGL

Đây được coi là phương án bổ sung nhân sự khẩn cấp của ban lãnh đạo đội bóng phố núi. Hiện tại, HAGL đang phải vùng vẫy trong cuộc chiến trụ hạng đầy khốc liệt ở tốp cuối của mùa giải V-League 2025-2026.

Với kinh nghiệm trận mạc dày dạn cùng sự am hiểu sâu sắc về bóng đá Việt Nam, ông Vũ Tiến Thành được kỳ vọng sẽ là "liều doping" đúng lúc để ổn định lại tâm lý chiến đấu cho các cầu thủ.

Trong bối cảnh áp lực đè nặng qua từng vòng đấu, sự hiện diện của một vị HLV đầy cá tính, giỏi liệu pháp tâm lý và thực dụng như ông Vũ Tiến Thành có thể mang lại cú hích tinh thần cần thiết để HAGL vượt qua khe cửa hẹp.