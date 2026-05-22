Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL vẫn ở vị trí nguy hiểm, Đà Nẵng run bần bật vì…

PVF-CAND đẩy CLB Đà Nẵng xuống đáy bảng

Trận đấu sớm nhất của vòng 24 V-League diễn ra trong ngày 22.5 là màn chạm trán giữa CLB Thể Công Viettel và CLB PVF-CAND. Đội bóng ngành công an đã chơi rất nỗ lực và có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ công của David Reynolds. Phải đến cuối trận, Thể Công Viettel mới có bàn thắng gỡ hòa, với bàn thắng của Đinh Xuân Tiến.

Với kết quả hòa, Thể Công Viettel hiện có 50 điểm và đứng vững ở vị trí tốp 2 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, PVF-CAND tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng. Đội chủ sân Hưng Yên lúc này có 18 điểm, đứng ở vị trí áp chót.

PVF-CAND tạm vươn lên vị trí thứ 13, đồng nghĩa với việc CLB Đà Nẵng rơi xuống đứng chót bảng. Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn vẫn chưa ra sân thi đấu vòng 24.

HAGL hiện đứng ở vị trí thứ 11 với 22 điểm, trong khi CLB Becamex TP.HCM có 21 điểm và xếp hạng 12. Cả hai đội này vẫn chưa ra sân ở vòng 24.

Lúc này, CLB Công an Hà Nội đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 60 điểm và đã sớm đăng quang chức vô địch mùa giải 2025-2026. Hạng ba tạm thuộc về CLB Ninh Bình với 44 điểm. CLB Hà Nội có 42 điểm và tạm ở tốp 4.

CLB TP.HCM (33 điểm), CLB Hải Phòng (31 điểm), CLB Nam Định (31 điểm) lần lượt xếp hạng 5, 6 và 7.

