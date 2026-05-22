Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: HLV Roland sắp hết hợp đồng, ảnh hưởng lộ trình U.17 Việt Nam dự World Cup?

Tiểu Bảo
22/05/2026 16:04 GMT+7

Liệu việc HLV Cristiano Roland sắp hết hợp đồng có ảnh hưởng đến quá trình U.17 Việt Nam chuẩn bị cho lần đầu dự FIFA U.17 World Cup 2026?

HLV Cristiano Roland đi vào lịch sử khi giúp U.17 Việt Nam dự FIFA U.17 World Cup 2026

HLV trưởng U.17 Việt Nam Cristiano Roland sẽ đi đâu, về đâu?

Ngày 18.5, đội tuyển U.17 Việt Nam đã chính thức về nước trong sự chào mừng khi thầy trò HLV Cristiano Roland đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên đoạt vé dự FIFA U.17 World Cup 2026.

VFF đang tích cực phân tích và lên kế hoạch chuẩn bị tốt nhất để U.17 Việt Nam có thể được mài giũa, chuẩn bị hiệu quả - kể cả tập huấn ở nước ngoài - để tham dự FIFA U.17 World Cup 2026 tại Qatar vào tháng 11 tới.

Nhận diện các đối thủ của U.17 Việt Nam tại World Cup Mali đáng gờm, Bỉ khó lường

Tuy nhiên trước tiên HLV Cristiano Roland sẽ phải xác định rõ được tương lai của mình. Cũng nói thêm, HLV Cristiano Roland sắp hết hợp đồng với Trung tâm Đào tạo trẻ CLB Hà Nội, với hạn chót vào tháng 8 này.

U.17 Việt Nam sẵn sàng chinh phục FIFA U.17 World Cup đầu tiên

HLV Cristiano Roland chính thức được VFF bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển U.17 Việt Nam từ ngày 1.7.2024, để lại dấu ấn khi đoạt vé dự VCK U.17 châu Á 2025, nơi chúng ta đã bất bại (hòa Úc, Nhật Bản và UAE với cùng tỷ số 1-1) nhưng không thể vượt qua vòng loại.

Sau giai đoạn ngắn gắn bó với CLB Đà Nẵng, HLV Cristiano Roland đã trở lại và giúp U.17 Việt Nam đoạt vé dự VCK U.17 châu Á 2026 và làm nên lịch sử khi đánh bại Yemen, UAE để điền tên vào vòng tứ kết, kèm đó là tấm vé dự FIFA U.17 World Cup 2026 tại Qatar.

Trong hành trình đó, nhà cầm quân mang quốc tịch Brazil đã để lại dấu ấn đậm nét, giúp U.17 Việt Nam tự tin chơi bóng và khi cần sẽ tấn công mãnh liệt và ghi bàn vào lưới các ông lớn châu lục.

Các cầu thủ U.17 Việt Nam công kênh HLV Cristiano Roland

Do đó việc HLV Cristiano Roland tiếp tục dẫn dắt đội tuyển U.17 Việt Nam tham dự FIFA U.17 World Cup 2026 là khó có thể khác được, khi ông rất hiểu các điểm mạnh và cả hạn chế về các học trò của mình.

Trong trao đổi cùng Báo Thanh Niên, một lãnh đạo của CLB Hà Nội khẳng định rằng đội bóng thủ đô sẽ có kế hoạch đàm phán với HLV Cristiano Roland kèm đánh giá "một người rất cá tính nhưng đã chứng tỏ được tài năng".

Cũng nói thêm HLV Cristiano Roland từng nhiều năm khoác áo CLB Hà Nội từ năm 2009 đến 2013, thậm chí nhiều năm đeo băng đội trưởng của đội bóng thủ đô giành 2 chức vô địch V-League 2010 và 2013, 1 Siêu cúp quốc gia 2010.

Học trò thân tín của HLV Polking tiết lộ điều bất ngờ khi dẫn dắt U.17 Thái Lan

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa chính thức bổ nhiệm ông Wasapon Kaewpaluk, trợ lý cũ của HLV Alexandre Polking làm HLV trưởng đội tuyển U.17 Thái Lan, chuẩn bị cho vòng loại U.17 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 11 tới.

