HLV Roland cảnh báo nóng U.17 Việt Nam, nói cực hay về đối thủ cũ U.17 Úc: Quyết đấu để quyết thắng!

U.17 Việt Nam trong buổi tập chiều 15.5 ảnh: VFF

U.17 Úc đã khác, sẽ gây khó cho U.17 Việt Nam

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 15.5, HLV Cristiano Roland cho biết toàn đội U.17 Việt Nam đang có trạng thái tinh thần rất tích cực sau khi hoàn thành mục tiêu giành vé dự U.17 World Cup 2026.

Nhà cầm quân người Brazil chia sẻ: "Sau khi chúng ta giành vé vào tứ kết và suất tham dự U.17 World Cup, các cầu thủ đang tự tin và vui hơn. Điều đó rất quan trọng. Tôi luôn muốn các em giữ vững tinh thần trách nhiệm và tính tổ chức đã thể hiện trong mỗi trận đấu đã qua. Đó là điều quan trọng nhất mà các em rút ra trong suốt giải đấu này".

Ở vòng tứ kết, U.17 Việt Nam sẽ tái đấu U.17 Úc - đối thủ mà chúng ta từng thắng 2-1 tại bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 và sau đó thầy trò HLV Cristiano Roland đã đăng quang.

Tuy nhiên, theo đánh giá của chiến lược gia người Brazil, đội bóng xứ chuột túi hiện tại đã có nhiều thay đổi và sẽ là thử thách rất lớn: "Chúng ta từng đối đầu với họ nhưng hiện tại họ đã có một số thay đổi và là đội bóng rất mạnh.

HLV Cristiano Roland đang điều chỉnh tâm lý cho U.17 Việt Nam ảnh: VFF

Trận đấu tới sẽ rất khó khăn và đòi hỏi chúng ta phải thi đấu với khả năng cao nhất. Nhiệm vụ của chúng tôi là nỗ lực hết mình. Hôm nay, toàn đội đã có sự chuẩn bị và trao đổi để các cầu thủ hiểu rõ những gì cần làm trong trận đấu ngày mai".

Sau khi hoàn thành mục tiêu giành vé dự U.17 World Cup 2026, việc các cầu thủ trẻ có tâm lý hưng phấn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, HLV Cristiano Roland cho biết BHL luôn nhắc nhở toàn đội phải nhanh chóng lấy lại sự tập trung để hướng tới chặng đường tiếp theo.

Nhà cầm quân người Brazil đồng thời nhấn mạnh sự tập trung, tính tổ chức và tinh thần đoàn kết sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt đối với U.17 Việt Nam ở vòng đấu loại trực tiếp.

HLV Cristiano Roland cho biết: "Đây là lần đầu tiên các em giành vé dự World Cup nên tất cả những gì diễn ra tại giải đấu này, đặc biệt là trận đấu vừa qua, đều là những bài học kinh nghiệm rất quý giá.

Các đối thủ đều rất mạnh. Nếu chúng ta không tập trung, không tổ chức tốt và không duy trì sự đoàn kết như một khối thống nhất thì sẽ rất khó khăn.

U.17 Việt Nam muốn một lần nữa đánh bại U.17 Úc ảnh: VFF

Các cầu thủ hiểu điều đó vì họ đã trực tiếp trải nghiệm qua từng trận đấu. Mục tiêu của chúng tôi là luôn trở nên cạnh tranh hơn sau mỗi trận đấu. Khi đã có cơ hội tiến xa hơn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình.

Tôi hy vọng U.17 Việt Nam sẽ thắng bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tích cực như hiện tại, toàn đội sẽ biến điều đó thành nguồn năng lượng để cố gắng nhiều hơn và cống hiến hết mình trên sân".

Trở lại với buổi tập chiều 15.5 tại Jeddah, đội tuyển U.17 Việt Nam đã hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu với U.17 Úc. Do vừa trải qua hành trình thi đấu với mật độ cao tại vòng bảng, BHL tiếp tục ưu tiên các nội dung giúp cầu thủ cân bằng thể trạng.

Toàn đội được tập hồi phục thể lực và duy trì tinh thần tích cực trước trận đấu quan trọng sắp tới. Không khí trên sân tập diễn ra khá thoải mái nhưng vẫn đảm bảo sự tập trung cần thiết. Các cầu thủ cho thấy sự tự tin và quyết tâm cao trước thử thách tại vòng tứ kết.

Trận tứ kết giữa U.17 Việt Nam và U.17 Úc sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 17.5 theo giờ Việt Nam. Theo điều lệ giải, nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức sẽ không đá hiệp phụ mà bước thẳng vào loạt sút luân lưu 11 m để xác định đội giành quyền vào bán kết.