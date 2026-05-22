Bóng đá Việt Nam quyết ghi bàn đầu tiên trong lịch sử ở World Cup

Bóng đá Việt Nam chờ khoảnh khắc của U.17

Tấm vé lọt vào tứ kết châu Á đã trao cho U.17 Việt Nam giấy thông hành đến đấu trường World Cup. Đây là lần thứ ba trong lịch sử, bóng đá Việt Nam có đại diện dự World Cup ở cấp độ sân 11.

Hai lần dự World Cup trước đây thuộc về U.20 Việt Nam (dự U.20 World Cup 2017) và đội tuyển nữ Việt Nam (dự World Cup nữ 2023). Cả hai đã chơi đầy cố gắng, để lại hình ảnh đẹp. Tuy nhiên, đáng tiếc là hai đội đều không thể ghi bàn ở World Cup.

Năm 2017, U.20 Việt Nam hòa U.20 New Zealand (0-0) ở trận ra quân, sau đó thua 0-4 trước U.20 Pháp và 0-2 trước U.20 Honduras.

Lá cờ World Cup được bóng đá Việt Nam trao cho lứa U.17 (áo trắng) ẢNH: VFF

Đáng tiếc nhất là trận gặp U.20 New Zealand. Dù tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét, trong đó đáng kể nhất là pha đệm lòng cận thành vọt xà của Hoàng Đức hay sút chéo góc chệch cột ở khoảng cách 4 m của Thanh Bình, nhưng U.20 Việt Nam vẫn lỗi hẹn với bàn thắng đầu tiên. Sau trận thua U.20 Pháp, U.20 Việt Nam lại để thua U.20 Honduras, trong trận đấu Quang Hải khiến CĐV phải ôm đầu với cú sút xa uy lực đưa bóng đi dội cột.

Đến năm 2023, đội tuyển nữ Việt Nam thua Mỹ (0-3), Bồ Đào Nha (0-2) và Hà Lan (0-7) ở vòng bảng World Cup. Khó trách thầy trò HLV Mai Đức Chung, khi Việt Nam rơi vào bảng đấu quá nặng. Cả Mỹ (đương kim vô địch), Hà Lan (đương kim á quân) và Bồ Đào Nha đều là những đội mạnh nhất ở các nhóm hạt giống.

Trận khả dĩ nhất để đội tuyển nữ Việt Nam ghi bàn hoặc có điểm là màn so tài Bồ Đào Nha. Bích Thùy cùng đồng đội đã nhập cuộc tốt, tạo ra nhiều cơ hội, song lại bỏ lỡ đáng tiếc.

Lần này, trọng trách ghi bàn ở World Cup đặt lên vai U.17 Việt Nam.

Dồn lực cho trận gặp U.17 New Zealand

Có thể kỳ vọng U.17 Việt Nam sẽ ghi bàn, hoặc ít nhất có điểm tại U.17 World Cup. Bởi vốn dĩ ở lứa U.17 khi tâm lý và chiến thuật cầu thủ chưa định hình rõ ràng, hạt giống bất ngờ luôn có mảnh đất màu mỡ để nảy mầm.

U.17 Việt Nam có sự bài bản và tự tin ẢNH: VFF

Tại U.17 World Cup 2025, U.17 CHDCND Triều Tiên từng gây sốc khi hòa 1-1 với U.17 Đức. U.17 Venezuela thậm chí đánh bại U.17 Anh để dẫn đầu bảng. U.17 Nhật Bản cũng vào tới tứ kết, chỉ thua U.17 Áo (đội sau đó về nhì) với tỷ số tối thiểu. Đội bóng tý hon đến từ châu Đại Dương, U.17 Cadelonia, cũng gây bất ngờ khi hòa U.17 Nhật Bản.

Luôn có rất nhiều biến số ở cấp độ U.17. Tại giải năm nay, U.17 Việt Nam nằm cùng bảng U.17 Mali, U.17 Bỉ và U.17 New Zealand. Trong đó, đối thủ New Zealand (so tài ngày 23.11) là vừa vặn nhất, để thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến chiến thắng.

U.17 Việt Nam từng đánh bại U.17 Úc (đội bóng trên lý thuyết mạnh hơn U.17 New Zealand), nhờ lối chơi kiểm soát, pressing và tấn công nhanh tự tin, đĩnh đạc. Điểm đáng khen của thầy trò Roland là luôn đá chủ động, có mảng miếng triển khai bóng khoa học, lớp lang dù phải gặp đối thủ mạnh. Không phải đội nào cũng có triết lý chơi rõ nét, bài bản như vậy. Chìa khóa chiến thắng, do đó, chỉ còn nằm ở khía cạnh tâm lý thi đấu. U.17 Việt Nam sẽ dốc sức tập luyện trong 6 tháng tới, đồng thời được tập huấn nước ngoài, giao hữu với đội mạnh để làm dày bản lĩnh thi đấu.

Một khoảnh khắc ghi bàn tại World Cup, dù có giúp U.17 vượt qua vòng bảng hay không, sẽ là cột mốc bóng đá Việt Nam cần để đánh dấu giai đoạn vươn mình.



