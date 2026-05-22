Thể thao Bóng đá Việt Nam

Học trò thân tín của HLV Polking tiết lộ điều bất ngờ khi dẫn dắt U.17 Thái Lan

Đồng Nguyên Khang
22/05/2026 14:38 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa chính thức bổ nhiệm ông Wasapon Kaewpaluk, trợ lý cũ của HLV Alexandre Polking làm HLV trưởng đội tuyển U.17 Thái Lan, chuẩn bị cho vòng loại U.17 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 11 tới.

Chia sẻ với Thanh Niên sau khi nhận nhiệm vụ mới, HLV Wasapon bày tỏ: "Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi trở thành HLV trưởng của U.17 Thái Lan. Đây thật sự là một hành trình dài". Nhà cầm quân mang biệt danh "Coach X" hiện sở hữu bằng AFC Pro và được FAT lựa chọn với mục tiêu nâng tầm bóng đá trẻ Thái Lan sau giai đoạn sa sút ở các giải châu lục.

Ngay sau đó, HLV Wasapon không giấu sự ngưỡng mộ dành cho ông Polking: "Mano là người thầy, là người hướng dẫn của tôi. Ông ấy là lý do giúp tôi có mặt ở đây hôm nay. Tôi muốn cảm ơn ông ấy vì tất cả kiến thức, kinh nghiệm mà ông ấy đã dạy tôi bao năm qua". Ông cũng cho biết sẽ xây dựng đội bóng theo phong cách kiểm soát bóng và tấn công chủ động, tương tự triết lý của HLV Polking.

HLV Wasapon (phải) từng góp mặt ở SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam với vai trò trợ lý của HLV trưởng Polking

Bên cạnh đó, HLV Wasapon cũng gửi lời chúc mừng đến người thầy cũ sau chức vô địch V-League mùa này: "Tôi từng làm trợ lý cho Mano suốt 10 năm. Ông ấy hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó và tôi chưa bao giờ nghi ngờ việc một ngày nào đó ông sẽ vô địch cùng một CLB".

Trước khi được bổ nhiệm dẫn dắt U.17 Thái Lan, ông Wasapon từng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong nền bóng đá Thái Lan. Ông từng là trợ lý HLV tại Army United, Suphanburi FC, True Bangkok United, Port FC và gần nhất là HLV trưởng Plangkan FC. Ngoài ra, ông cũng từng làm phiên dịch viên cho đội tuyển Thái Lan dưới thời Bryan Robson và Winfried Schafer.


