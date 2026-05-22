Công Phượng lại hóa người hùng, Trường Tươi Đồng Nai thắng sát nút CLB TP.HCM: Sắp thăng hạng V-League

Minh Vương bỏ lỡ đáng tiếc

Cái nắng gay gắt trên sân Bà Rịa khiến Trường Tươi Đồng Nai phải chơi chậm rãi trong hiệp 1 bởi các cầu thủ trụ cột như Trần Minh Vương, Lương Xuân Trường hay Nguyễn Hữu Tuấn không còn ở độ tuổi sung sức nhất. Thậm chí, đội đầu tiên có cơ hội nguy hiểm là CLB TP.HCM sau khi ngoại binh Jermie Lynch tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc ở phút 14.

Phải đến phút 28, Trường Tươi Đồng Nai mới có cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Xuân Trường tung đường rót bóng đẹp mắt để Minh Vương phá bẫy việt vị, băng xuống đối mặt với Thanh Thắng. Tiền vệ này khống chế bước 1 hoàn hảo nhưng lại không làm tốt trong khâu cuối cùng. Đến phút 43, Minh Vương tiếp tục gây sóng gió cho khung thành CLB TP.HCM với cú sút xa ở rìa vòng cấm địa, khiến Thanh Thắng phải bay người hết cỡ mới có thể cản phá thành công. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Đẳng cấp ngôi sao của Công Phượng

Đầu hiệp 2, HLV Nguyễn Việt Thắng đã phải điều chỉnh nhân sự để cải thiện khả năng tấn công của Trường Tươi Đồng Nai. Ông tung các nhân tố giàu năng lượng hơn là Nguyễn Quốc Lộc, Nguyễn Đức Cường vào thay Lương Xuân Trường, Nguyễn Vũ Hoàng Dương. Tiếp theo đó, Nguyễn Công Phượng, Uông Ngọc Tiến thế chỗ Hồ Thanh Minh, Lưu Tự Nhân.

Đến phút 68, Minh Vương cũng rời sân để nhường chỗ cho Cù Nguyễn Khánh, cầu thủ sinh năm 2000. Lúc này, Trường Tươi Đồng Nai chơi với bộ 3 tiền đạo Công Phượng (cắm), Alex Sandro (lệch trái) và Nguyễn Khánh (lệch phải).

Và một lần nữa, Công Phượng tạo ra sự khác biệt. Phút 78, anh có pha phá bẫy việt vị khôn ngoan, băng xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Thanh Thắng, đưa Trường Tươi Đồng Nai vươn lên dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và đội khách giành chiến thắng 1-0.

Với kết quả này, Trường Tươi Đồng Nai đã có 47 điểm, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh 8 điểm. Nếu thắng ở lượt tiếp theo (gặp CLB Long An, hạng 11), thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch hạng nhất trên sân nhà, qua đó đoạt tấm vé trực tiếp thăng hạng V-League.