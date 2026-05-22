Thể thao Bóng đá Việt Nam

‘Bắt’ Thể Công Viettel phải chia điểm, PVF-CAND thoát đáy ngoạn mục: Đua trụ hạng vẫn cực khó đoán

Hồng Nam
22/05/2026 21:20 GMT+7

PVF-CAND thủ hòa thành công chủ nhà Thể Công Viettel với tỷ số 1-1 ở trận đấu sớm vòng 24 (diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 22.5), qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 13.

PVF-CAND vươn lên nhờ quả phạt đền bất ngờ 

CLB PVF-CAND làm khách trên sân Thể Công Viettel ở trận sớm vòng 24 V-League (tối 22.5) trong bối cảnh đã... hết đường lùi. Đội tân binh V-League đã rơi xuống cuối bảng. Dù có cùng 17 điểm như Đà Nẵng, nhưng PVF-CAND xếp sau do kém cả hiệu số đối đầu lẫn hiệu số bàn thắng bại.

Do đó, chiến thắng (hoặc tối thiểu là hòa) Thể Công Viettel là con đường duy nhất để PVF-CAND gây áp lực lên CLB Đà Nẵng, đội sẽ tiếp đón Hải Phòng ở vòng này. Tuy nhiên, Thể Công Viettel lại là "núi cao" khó vượt. Đội bóng của HLV Velizar Popov dù hết hy vọng vô địch, nhưng vẫn đang chơi rất ổn định và rất cần điểm số để bảo vệ ngôi á quân. 

Thể Công Viettel (áo đỏ) nhập cuộc tốt nhưng bất ngờ bị dội gáo nước lạnh

ẢNH: MINH TÚ

Thể Công Viettel tràn lên ép sân, nhưng trước tuyến phòng ngự số đông của PVF-CAND, học trò ông Popov không thể đập nhả mạch lạc. Cơ hội sáng nước duy nhất của chủ nhà ở nửa đầu hiệp 1 chỉ có pha bay người dứt điểm trong tư thế khó của Nhâm Mạnh Dũng.

Đang có thế trận tốt, Thể Công Viettel bất ngờ thủng lưới. Phút 22, Thanh Nhàn tì vai đánh bại hậu vệ chủ nhà trong pha tranh chấp, rồi nhả lại cho Hà Văn Việt, sau đó mũi công của PVF-CAND ngã xuống trong vòng cấm bởi tình huống va chạm nhạy cảm với hậu vệ Đào Văn Nam. Trọng tài Trần Ngọc Nhớ chỉ tay vào chấm phạt đền. Được VAR tham vấn, ông Nhớ xem lại tình huống quay chậm, rồi bảo lưu quyết định cho PVF-CAND hưởng 11 m. Trên chấm phạt đền, Alastair David Reynolds dứt điểm hiểm hóc vào góc trái, đánh lừa phán đoán của thủ môn Văn Việt, để mở tỷ số cho Thể Công Viettel.

PVF-CAND vươn lên dẫn trước

ẢNH: MINH TÚ

Nhận bàn thua bất ngờ, Thể Công Viettel đẩy cao đội hình. Dù vậy, khi ngòi nổ Pedro Henrique bị kèm chặt, các pha đánh trung lộ của chủ nhà cũng bế tắc và chật vật hơn.

Phút 45+3, Đinh Xuân Tiến gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel với cú sút chân trái chéo góc đập người Mạnh Dũng đổi hướng, tung lưới thủ môn Đỗ Sỹ Huy. Song, trọng tài tước bàn thắng, vì cho rằng bóng đã đập tay Mạnh Dũng trước khi đi vào lưới. 

Sinh tử 

Hiệp 2 chứng kiến thế trận một chiều, khi Thể Công Viettel dồn ép đối thủ, còn PVF-CAND phải lùi về bảo vệ cầu môn Sỹ Huy. 

Phút 50, tiền vệ Wesley Nata đánh đầu chéo góc cực hiểm, khiến Sỹ Huy phải đổ người hết cỡ để cứu thua. Trước đó, người gác đền của PVF-CAND cản được cú sút phạt hiểm hóc ở khoảng cách 35 m của Xuân Tiến. 

PVF-CAND (áo xanh) căng mình phòng ngự

ẢNH: MINH TÚ

Sự năng nổ của Xuân Tiến trở thành điểm sáng trong trận đấu khó khăn của Thể Công Viettel. Phút 66, cựu tiền vệ SLNA chớp thời cơ đánh đầu dội xà ngang sau pha dứt điểm dội người hậu vệ PVF-CAND của Mạnh Dũng. Trước đó, anh nỗ lực sút xa, kéo bóng, đột phá dứt điểm, khiến hàng thủ PVF-CAND chật vật đối phó. 

Phút 76, nỗ lực bền bỉ của Thể Công Viettel được đền đáp với khoảnh khắc "khoan phá bê tông". Phan Tuấn Tài tạt bóng vừa tầm để Xuân Tiến hãm bóng, rồi dứt điểm hiểm hóc tung lưới PVF-CAND. Lần này, thủ môn Sỹ Huy không còn cơ hội cứu thua. Sau đó 2 phút, cánh trái của Tuấn Tài lại là điểm nổ khi Tuấn Tài tạt vào vừa tầm, tuy nhiên, lần này Mạnh Dũng đánh đầu vọt xà trong gang tấc. 

Sức ép khủng khiếp của Thể Công Viettel đặt hàng thủ PVF-CAND vào thế báo động. Phút 85, Pedro Henrique tung cú đá sấm sét, nhưng may mắn cho đội khách khi bóng đi đúng vào vị trí Sỹ Huy đã chọn. Phút 87, Sỹ Huy lại chói sáng khi đổ người ngoạn mục ngăn cản cú đánh đầu cận thành của Bùi Tiến Dũng. 

Những phút cuối trận, PVF-CAND bỏ luôn khâu... phản công để dồn toàn lực phòng ngự. Đội khách giữ được tỷ số 1-1 để ra về với 1 điểm. Thầy trò HLV Trần Tiến Đại tạm vươn lên hạng 13 với 18 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 1 điểm (nhưng đã chơi nhiều hơn 1 trận). 

