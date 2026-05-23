U.23 Việt Nam dốc sức cho ASIAD 20

Thế hệ sinh từ năm 2003 - 2004 đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh, khi đưa U.23 VN bước lên đỉnh cao khu vực (vô địch U.23 Đông Nam Á và SEA Games), sau đó đoạt hạng ba châu Á với màn trình diễn thuyết phục. Thành công của lứa đàn anh là sức ép, song cũng là động lực để lớp kế cận (sinh từ năm 2005 - 2006) bước lên nhận trọng trách đưa lá cờ U.23 VN tiếp tục tung bay trên trường quốc tế.

Tại ASIAD 20 (diễn ra ở Nhật Bản vào tháng 9 năm nay), dù điều lệ giải vẫn cho phép U.23 VN dùng các cầu thủ sinh năm 2003, 2004 như Trung Kiên, Lý Đức, Thanh Nhàn, Đình Bắc… nhưng Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã vạch chiến lược sử dụng các nhân tố sinh năm 2005, 2006 để xây dựng bộ khung con người và lối chơi. Thế hệ kế cận sẽ đóng vai chính, còn các đàn anh (một số gương mặt lứa cũ sẽ được gọi, bên cạnh 3 cầu thủ quá tuổi theo điều lệ giải) chỉ đóng vai trò điểm tựa tinh thần và hỗ trợ chuyên môn.

Lứa U.23 mới mẻ phải tự lực cánh sinh, bởi chỉ 1 năm nữa thôi, Văn Bình, Công Phương, Thành Trung hay Văn Thuận sẽ bước vào hành trình mới mang tên SEA Games 34 (diễn ra tại Malaysia) và vòng loại U.23 châu Á 2028, nơi có tấm vé thông hành đến Olympic. ASIAD sẽ là thuốc thử đầu tiên để U.23 VN chứng minh tiềm năng, quen dần với cường độ thi đấu đẳng cấp châu lục và tích lũy kinh nghiệm để bước tới lễ trưởng thành.

Trên bước đầu của hành trình ấy, U.23 VN sẽ không có HLV Kim Sang-sik ở cạnh. Chiến lược gia người Hàn Quốc phải dốc toàn lực cho đội tuyển VN, với 3 giải đấu quan trọng trước mắt: AFF Cup (tháng 7, 8), ASEAN Cup (tháng 9, 10) và Asian Cup 2027 (tháng 1.2027). Trong hợp đồng đã ký với VFF, ông Kim vẫn chịu trách nhiệm cả đội tuyển quốc gia và U.23; tuy nhiên, đội tuyển VN vẫn đóng vai trò quan trọng hơn. Do đó, U.23 VN có thể được giao lại cho quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Ông Đinh Hồng Vinh đã làm tốt nhiệm vụ phó tướng, san sẻ công việc huấn luyện U.23 VN mỗi khi ông Kim tập trung cho đội tuyển quốc gia. Ông Vinh cũng là người đã dẫn dắt U.23 VN đá 2 giải giao hữu tại Trung Quốc trong năm 2025. Tại đây, toàn đội có thành tích khả quan khi thắng 1, hòa 3, thua 2 trước các đội mạnh như Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan. Bên cạnh huấn luyện chuyên môn và chỉ đạo trực tiếp trên sân, ông Vinh còn ghi chép màn thể hiện của từng cầu thủ để ông Kim nắm được tiến độ. Nhờ vậy, ông Kim ngay khi vừa dẫn dắt U.23 VN đã tạo nên tập thể bất bại, thắng một mạch 15 trận liên tục chinh phục nhiều vinh quang. "Cỗ máy" U.23 VN thế hệ mới cũng có thể vận hành theo cách này. Các cầu thủ cần nỗ lực chứng tỏ với ban huấn luyện ngay từ trong các buổi tập.

ASIAD 20 sẽ chứng kiến phiên bản giàu khát vọng của U.23 VN, với những ngọc thô được tuyển chọn từ các giải trẻ, kết hợp dàn Việt kiều và các cầu thủ từng dự U.23 châu Á trước đây. Khi rũ bỏ áp lực thành tích, U.23 VN đủ sức làm nên chuyện, để tạo bàn đạp tâm lý cho năm sau. Dù dẫn dắt đội tuyển VN, nhưng ông Kim vẫn sẽ quan sát U.23 thông qua băng hình và báo cáo của trợ lý, để định hình cách chơi, cùng nhân sự phù hợp cho giai đoạn mới.



