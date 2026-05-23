Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam dốc sức cho ASIAD 20

Hồng Nam
Hồng Nam
23/05/2026 02:06 GMT+7

Không đặt mục tiêu thành tích tại ASIAD 20 (diễn ra tháng 9 năm nay), nhưng U.23 VN vẫn sẽ dốc toàn lực nhằm để lại hình ảnh đẹp.

Thế hệ sinh từ năm 2003 - 2004 đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh, khi đưa U.23 VN bước lên đỉnh cao khu vực (vô địch U.23 Đông Nam Á và SEA Games), sau đó đoạt hạng ba châu Á với màn trình diễn thuyết phục. Thành công của lứa đàn anh là sức ép, song cũng là động lực để lớp kế cận (sinh từ năm 2005 - 2006) bước lên nhận trọng trách đưa lá cờ U.23 VN tiếp tục tung bay trên trường quốc tế.

Tại ASIAD 20 (diễn ra ở Nhật Bản vào tháng 9 năm nay), dù điều lệ giải vẫn cho phép U.23 VN dùng các cầu thủ sinh năm 2003, 2004 như Trung Kiên, Lý Đức, Thanh Nhàn, Đình Bắc… nhưng Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã vạch chiến lược sử dụng các nhân tố sinh năm 2005, 2006 để xây dựng bộ khung con người và lối chơi. Thế hệ kế cận sẽ đóng vai chính, còn các đàn anh (một số gương mặt lứa cũ sẽ được gọi, bên cạnh 3 cầu thủ quá tuổi theo điều lệ giải) chỉ đóng vai trò điểm tựa tinh thần và hỗ trợ chuyên môn.

U.23 Việt Nam dốc sức cho ASIAD 20- Ảnh 1.

U.23 VN có kế hoạch bài bản để chuẩn bị cho ASIAD 20

ẢNH: MINH TÚ

Lứa U.23 mới mẻ phải tự lực cánh sinh, bởi chỉ 1 năm nữa thôi, Văn Bình, Công Phương, Thành Trung hay Văn Thuận sẽ bước vào hành trình mới mang tên SEA Games 34 (diễn ra tại Malaysia) và vòng loại U.23 châu Á 2028, nơi có tấm vé thông hành đến Olympic. ASIAD sẽ là thuốc thử đầu tiên để U.23 VN chứng minh tiềm năng, quen dần với cường độ thi đấu đẳng cấp châu lục và tích lũy kinh nghiệm để bước tới lễ trưởng thành.

Trên bước đầu của hành trình ấy, U.23 VN sẽ không có HLV Kim Sang-sik ở cạnh. Chiến lược gia người Hàn Quốc phải dốc toàn lực cho đội tuyển VN, với 3 giải đấu quan trọng trước mắt: AFF Cup (tháng 7, 8), ASEAN Cup (tháng 9, 10) và Asian Cup 2027 (tháng 1.2027). Trong hợp đồng đã ký với VFF, ông Kim vẫn chịu trách nhiệm cả đội tuyển quốc gia và U.23; tuy nhiên, đội tuyển VN vẫn đóng vai trò quan trọng hơn. Do đó, U.23 VN có thể được giao lại cho quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Ông Đinh Hồng Vinh đã làm tốt nhiệm vụ phó tướng, san sẻ công việc huấn luyện U.23 VN mỗi khi ông Kim tập trung cho đội tuyển quốc gia. Ông Vinh cũng là người đã dẫn dắt U.23 VN đá 2 giải giao hữu tại Trung Quốc trong năm 2025. Tại đây, toàn đội có thành tích khả quan khi thắng 1, hòa 3, thua 2 trước các đội mạnh như Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan. Bên cạnh huấn luyện chuyên môn và chỉ đạo trực tiếp trên sân, ông Vinh còn ghi chép màn thể hiện của từng cầu thủ để ông Kim nắm được tiến độ. Nhờ vậy, ông Kim ngay khi vừa dẫn dắt U.23 VN đã tạo nên tập thể bất bại, thắng một mạch 15 trận liên tục chinh phục nhiều vinh quang. "Cỗ máy" U.23 VN thế hệ mới cũng có thể vận hành theo cách này. Các cầu thủ cần nỗ lực chứng tỏ với ban huấn luyện ngay từ trong các buổi tập.

ASIAD 20 sẽ chứng kiến phiên bản giàu khát vọng của U.23 VN, với những ngọc thô được tuyển chọn từ các giải trẻ, kết hợp dàn Việt kiều và các cầu thủ từng dự U.23 châu Á trước đây. Khi rũ bỏ áp lực thành tích, U.23 VN đủ sức làm nên chuyện, để tạo bàn đạp tâm lý cho năm sau. Dù dẫn dắt đội tuyển VN, nhưng ông Kim vẫn sẽ quan sát U.23 thông qua băng hình và báo cáo của trợ lý, để định hình cách chơi, cùng nhân sự phù hợp cho giai đoạn mới.


Tin liên quan

Nóng: HLV Roland sắp hết hợp đồng, ảnh hưởng lộ trình U.17 Việt Nam dự World Cup?

Nóng: HLV Roland sắp hết hợp đồng, ảnh hưởng lộ trình U.17 Việt Nam dự World Cup?

Liệu việc HLV Cristiano Roland sắp hết hợp đồng có ảnh hưởng đến quá trình U.17 Việt Nam chuẩn bị cho lần đầu dự FIFA U.17 World Cup 2026?

Học trò thân tín của HLV Polking tiết lộ điều bất ngờ khi dẫn dắt U.17 Thái Lan

Bóng đá Việt Nam quyết ghi bàn đầu tiên trong lịch sử ở World Cup

Khám phá thêm chủ đề

U.23 VN Thanh nhàn Trung Kiên Văn Bình Văn Thuận Asiad
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận