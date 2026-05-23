Lịch thi đấu V-League rất nóng hôm nay: HAGL trụ hạng nếu thắng Thanh Hóa, Đà Nẵng liệu có thoát đáy?

Cuộc đua trụ hạng liên tục đảo chiều

Không nhiều người nghĩ PVF-CAND lại khiến Thể Công Viettel vất vả đến vậy bởi sức mạnh và phong độ của đôi bên là rất chênh lệch. Trước cuộc đối đầu trực tiếp, thầy trò HLV Velizar Popov đang vững vàng ở vị trí thứ 2 với 49 điểm, có 11 trận bất bại liên tiếp. Chiều ngược lại, PVF-CAND có 17 điểm, đứng cuối bảng và chỉ thắng 1 trong 10 trận gần nhất. Nhưng trong ngày cả Khuất Văn Khang và Lucao đều không được đăng ký thi đấu, khâu tấn công của Thể Công Viettel phần nào bị ảnh hưởng. CLB này giữ bóng rất nhiều trong hiệp 1, tạo sức ép lớn nhưng bất lực trong việc làm rung mành lưới đối phương do chưa sắc sảo ở các tình huống quyết định. Chính PVF-CAND mới là đội vươn lên dẫn trước. Phút 23, trọng tài chính xác định Hà Văn Việt bị phạm lỗi trong vòng cấm, cho đội khách hưởng phạt đền. Từ khoảng cách 11 m, Alastair dứt điểm thành công, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua dường như chạm đến lòng tự ái của Thể Công Viettel. Đội nhì bảng liên tục ép sân, kiểm soát bóng đến 70%, thực hiện tận 23 pha dứt điểm, gấp hơn 5 lần đối phương. Nhưng cũng phải đến phút 75, họ mới ghi được bàn thắng. Sau pha tạt bóng của Phan Tuấn Tài, Đinh Xuân Tiến khống chế bằng ngực gọn gàng rồi tung cú vô lê hiểm hóc, gỡ hòa 1-1. Những phút còn lại, thủ thành Đỗ Sỹ Huy liên tục có những pha cứu thua xuất sắc, giúp PVF-CAND giữ lại 1 điểm quan trọng và tạm vượt lên trên CLB Đà Nẵng.

Đà Nẵng không còn đường lùi

Trong khi đó, lúc 18 giờ hôm nay 23.5, CLB Đà Nẵng tiếp đón Hải Phòng trên sân Chi Lăng với áp lực cực lớn, trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng đang trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết. Với 17 điểm, đội bóng sông Hàn đã kém PVF-CAND 1 điểm. Giờ đây, mỗi vòng đấu còn lại đều mang ý nghĩa như trận "chung kết" với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn.

Điều đáng chú ý là giữa lúc nhiều đội bóng lựa chọn giải pháp thay HLV để tìm cú hích, kể cả PVF-CAND, CLB Đà Nẵng vẫn kiên định với HLV Lê Đức Tuấn. Niềm tin ấy có cơ sở, nếu nhìn vào màn trình diễn ở 2 vòng gần nhất. Sau chiến thắng giàu cảm xúc trước Becamex TP.HCM, đội bóng sông Hàn tiếp tục giành 1 điểm trên sân Công an TP.HCM với trận hòa 2-2 đầy quả cảm.

Quan trọng hơn, CLB Đà Nẵng đang cho thấy tinh thần chiến đấu rất cao. Trong hoàn cảnh bị dồn vào chân tường, họ không còn nhiều lựa chọn ngoài việc bung toàn lực ở từng trận đấu. Sân Chi Lăng vì thế được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành điểm tựa tinh thần lớn cho đội bóng áo cam. Dĩ nhiên, Hải Phòng vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng đồng đều cùng vị trí an toàn trên bảng xếp hạng với 31 điểm. Đội bóng đất cảng sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở việc CLB Hải Phòng gần như không còn mục tiêu rõ ràng và sẽ không quyết tâm bằng đối thủ. CLB Đà Nẵng cũng cần nhìn vào chính đối thủ của mình. PVF-CAND đã cho thấy sự lì lợm, kiên cường tại Hàng Đẫy, khi họ chấp nhận lép vế hoàn toàn trước Thể Công Viettel nhưng vẫn chiến đấu để giữ lại 1 điểm quý giá.

Ở thế chân tường, các đội cần sự tập trung, kỷ luật và bản lĩnh để tồn tại. CLB Đà Nẵng hiểu rõ điều đó trước cuộc tiếp đón Hải Phòng. Đội bóng sông Hàn có thể yếu hơn về lực lượng, nhưng họ hoàn toàn có thể học cách sống sót như PVF-CAND đã làm khi chơi với hơn 100% quyết tâm và giành giật từng điểm số bằng tinh thần không bỏ cuộc.



