Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thắng luân lưu Than KSVN, CLB Hà Nội II cán đích hạng 5 Cúp quốc gia nữ 2026

Văn Trình
22/05/2026 19:49 GMT+7

Chiều 22.5, trận tranh hạng 5 giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026 giữa Hà Nội II và Than KSVN trên sân Thái Nguyên đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính và phải nhờ đến loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Hà Nội II thắng bất ngờ

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Than KSVN cho thấy sự nhỉnh hơn về kinh nghiệm và chất lượng đội hình. Đội bóng vùng mỏ chủ động kiểm soát bóng, liên tục tổ chức các pha lên bóng nhằm gây sức ép về phía khung thành Hà Nội II. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chơi tập trung và đầy kỷ luật của đối thủ, các chân sút Than KSVN không thể tận dụng thành công những cơ hội tạo ra trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, thế trận bất ngờ đổi chiều khi Hà Nội II có bàn thắng mở tỷ số. Từ hai tình huống đá phạt liên tiếp bên cánh trái, đội bóng Thủ đô tạo ra sức ép lớn trước khung thành Than KSVN. Trong nỗ lực cản phá, cầu thủ Bảo Trâm lúng túng đưa bóng về lưới nhà, giúp Hà Nội II vượt lên dẫn trước.

Hà Nội II và Than KSVN tạo nên trận cầu hấp dẫn

ẢNH: VFF

Bị dẫn bàn, Than KSVN buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Các học trò của HLV Đoàn Minh Hải liên tục gia tăng sức ép trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng vùng mỏ cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 87, khi Thu Phương tận dụng cơ hội ghi bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Trong những phút cuối, cả hai đội đều thi đấu đầy quyết tâm nhưng không thể tạo thêm khác biệt. Trận đấu buộc phải bước vào loạt sút luân lưu cân não để xác định đội thắng cuộc.

Trên chấm 11 m, thủ môn Ái Vy của Than KSVN từng mang lại hy vọng cho đội nhà với một pha cản phá thành công. Tuy nhiên, Hà Nội II mới là đội thể hiện bản lĩnh tốt hơn ở thời khắc quyết định. Thủ thành Hoài Thương chơi xuất sắc khi cản phá được 2 cú sút của đối phương, góp công lớn giúp Hà Nội II giành chiến thắng 4-3 ở loạt luân lưu.

Thủ thành của Hà Nội II trở thành người hùng, giúp đội kết thúc giải ở vị trí thứ 5

ẢNH: VFF

Với kết quả này, Hà Nội II khép lại hành trình tại giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026 ở vị trí thứ 5, trong khi Than KSVN chấp nhận xếp hạng 6 chung cuộc sau trận thua đáng tiếc.

