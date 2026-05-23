Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bị CLB Công an TP.HCM chia điểm đau đớn, Ninh Bình cầm vàng còn để vàng rơi: Nguy cơ 'rơi' tốp

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
23/05/2026 20:06 GMT+7

Tối 23.5, ở vòng 24 V-League 2025-2026, bàn thắng ở phút bù giờ của Lee Williams giúp CLB Công an TP.HCM có được trận hòa 1-1 ngay trên sân của đội Ninh Bình.

Tài Lộc lại ghi dấu ấn

Trên sân nhà, CLB Ninh Bình nhập cuộc chủ động trong màn tiếp đón CLB Công an TP.HCM. Các học trò HLV Bae Ji-won kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tổ chức các pha hãm thành bằng những phương án tương đối đa dạng.

Dù vậy, hàng thủ đội khách vẫn duy trì được sự tập trung, trong khi lối chơi phòng ngự phản công của CLB Công an TP.HCM tỏ ra khá sắc bén. Không ít lần đội khách khiến khung thành của Đặng Văn Lâm chao đảo bằng những tình huống chuyển trạng thái tốc độ. Thủ môn mang hai dòng máu Việt - Nga phải liên tiếp trổ tài để cứu thua cho CLB Ninh Bình sau các pha dứt điểm nguy hiểm của đối phương.

Trong thế trận mà đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trong khâu tiếp cận vòng cấm, bước ngoặt chỉ đến ở cuối hiệp 1. Phút 40, CLB Ninh Bình tổ chức pressing thành công bên cánh trái trước khi Geovane, người đã có quốc tịch Việt Nam và lấy tên Nguyễn Tài Lộc, tung quả tạt sớm chuẩn xác vào vòng cấm. Gustavo bật cao, bất chấp nỗ lực truy cản của Khổng Minh Gia Bảo để đánh đầu đưa bóng đi hiểm hóc vào góc xa khiến thủ môn Patrik Lê Giang hoàn toàn bó tay. Bàn thắng giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực sau hơn nửa hiệp đấu bế tắc, đồng thời khép lại 45 phút đầu tiên với lợi thế 1-0 cho Ninh Bình.

Bị CLB Công an TP.HCM chia điểm đau đớn, Ninh Bình cầm vàng còn để vàng rơi: Nguy cơ 'rơi' tốp - Ảnh 1.

Văn Lâm đã chơi rất hay nhưng không cứu nổi CLB Ninh Bình

ẢNH: CLB NINH BÌNH

Tiền đạo Việt kiều tỏa sáng đúng lúc

Sau giờ nghỉ, trận đấu trở nên cởi mở hơn khi CLB Công an TP.HCM nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Ngay đầu hiệp 2, Raphael có pha đi bóng rồi dứt điểm hiểm hóc nhưng Văn Lâm một lần nữa là người chiến thắng. Tiếp theo đó, Hoàng Đức đáp trả bằng một cú sút xa nhưng bóng chưa đủ khó để đánh bại Lê Giang Patrik.

Trong phần còn lại của trận đấu, 2 bên chơi "ăn miếng, trả miếng". Nhưng trong ngày các thủ môn, đặc biệt là Văn Lâm chơi cực hay, bàn thắng chỉ đến ở phút bù giờ. Phút 90+4, sau một tình huống bóng lập bập, hàng thủ CLB Ninh Bình không làm chủ được tình hình và Lee Williams chớp thời cơ rất nhanh, dứt điểm cận thành, ấn định tỷ số hòa 1-1.  

Với kết quả này, CLB Ninh Bình có nguy cơ bị đánh bật ra khỏi tốp 3. Họ có 45 điểm, hơn đội Hà Nội 3 điểm. Và nếu thầy trò HLV Harry Kewell thắng CLB Nam Định vào ngày 24.5, CLB Ninh Bình sẽ tụt xuống vị trí thứ 4 bởi hiệu số bàn thắng bại của đại diện thủ đô là tốt hơn (+19 so với +17). Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM đứng thứ 5 với 34 điểm.

Tin liên quan

Người hùng Công Phượng ghi bàn liên tiếp, điềm lành thăng hạng cho Trường Tươi Đồng Nai

Người hùng Công Phượng ghi bàn liên tiếp, điềm lành thăng hạng cho Trường Tươi Đồng Nai

Từ chỗ ngỡ rằng mùa giải đã sớm khép lại với Công Phượng, bất ngờ anh ghi bàn liên tiếp khi trở lại ở giai đoạn quyết định, đem về những chiến thắng quý như kim cương cho Trường Tươi Đồng Nai.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm chinh phục châu lục: Làm sao 'vượt núi' Hàn Quốc, UAE?

Đội tuyển Việt Nam bất ngờ bị ‘khủng hoảng’, thầy Kim lại… vui: Tại sao?

Khám phá thêm chủ đề

Ninh Bình Công An TP.HCM Văn Lâm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận