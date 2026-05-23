Bị CLB Công an TP.HCM chia điểm đau đớn, Ninh Bình cầm vàng còn để vàng rơi: Nguy cơ 'rơi' tốp

Tài Lộc lại ghi dấu ấn

Trên sân nhà, CLB Ninh Bình nhập cuộc chủ động trong màn tiếp đón CLB Công an TP.HCM. Các học trò HLV Bae Ji-won kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tổ chức các pha hãm thành bằng những phương án tương đối đa dạng.

Dù vậy, hàng thủ đội khách vẫn duy trì được sự tập trung, trong khi lối chơi phòng ngự phản công của CLB Công an TP.HCM tỏ ra khá sắc bén. Không ít lần đội khách khiến khung thành của Đặng Văn Lâm chao đảo bằng những tình huống chuyển trạng thái tốc độ. Thủ môn mang hai dòng máu Việt - Nga phải liên tiếp trổ tài để cứu thua cho CLB Ninh Bình sau các pha dứt điểm nguy hiểm của đối phương.

Trong thế trận mà đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trong khâu tiếp cận vòng cấm, bước ngoặt chỉ đến ở cuối hiệp 1. Phút 40, CLB Ninh Bình tổ chức pressing thành công bên cánh trái trước khi Geovane, người đã có quốc tịch Việt Nam và lấy tên Nguyễn Tài Lộc, tung quả tạt sớm chuẩn xác vào vòng cấm. Gustavo bật cao, bất chấp nỗ lực truy cản của Khổng Minh Gia Bảo để đánh đầu đưa bóng đi hiểm hóc vào góc xa khiến thủ môn Patrik Lê Giang hoàn toàn bó tay. Bàn thắng giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực sau hơn nửa hiệp đấu bế tắc, đồng thời khép lại 45 phút đầu tiên với lợi thế 1-0 cho Ninh Bình.

Văn Lâm đã chơi rất hay nhưng không cứu nổi CLB Ninh Bình ẢNH: CLB NINH BÌNH

Tiền đạo Việt kiều tỏa sáng đúng lúc

Sau giờ nghỉ, trận đấu trở nên cởi mở hơn khi CLB Công an TP.HCM nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Ngay đầu hiệp 2, Raphael có pha đi bóng rồi dứt điểm hiểm hóc nhưng Văn Lâm một lần nữa là người chiến thắng. Tiếp theo đó, Hoàng Đức đáp trả bằng một cú sút xa nhưng bóng chưa đủ khó để đánh bại Lê Giang Patrik.

Trong phần còn lại của trận đấu, 2 bên chơi "ăn miếng, trả miếng". Nhưng trong ngày các thủ môn, đặc biệt là Văn Lâm chơi cực hay, bàn thắng chỉ đến ở phút bù giờ. Phút 90+4, sau một tình huống bóng lập bập, hàng thủ CLB Ninh Bình không làm chủ được tình hình và Lee Williams chớp thời cơ rất nhanh, dứt điểm cận thành, ấn định tỷ số hòa 1-1.

Với kết quả này, CLB Ninh Bình có nguy cơ bị đánh bật ra khỏi tốp 3. Họ có 45 điểm, hơn đội Hà Nội 3 điểm. Và nếu thầy trò HLV Harry Kewell thắng CLB Nam Định vào ngày 24.5, CLB Ninh Bình sẽ tụt xuống vị trí thứ 4 bởi hiệu số bàn thắng bại của đại diện thủ đô là tốt hơn (+19 so với +17). Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM đứng thứ 5 với 34 điểm.

