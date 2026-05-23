Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam bất ngờ bị ‘khủng hoảng’, thầy Kim lại… vui: Tại sao?

Thiếu Bá
23/05/2026 12:45 GMT+7

Trước khi đội tuyển Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế quan trọng, HLV Kim Sang-sik đang đối diện với bài toán hóc búa, do trong tay ông đang có… quá nhiều tài năng, nhất là ở hàng thủ.

Hàng loạt thủ môn đẳng cấp cao

Ở vị trí thủ môn, sau khi thủ thành Lê Giang Patrik được nhập tịch cách đây ít ngày, ông Kim Sang-sik có thể triệu tập lên đội tuyển Việt Nam đến 4 thủ môn vừa có thể hình siêu đẹp, vừa có chuyên môn tốt: Nguyễn Filip (1,92 m), Trần Trung Kiên (1,91 m), Đặng Văn Lâm (1,88 m) và Lê Giang Patrik (1,88 m).

Thủ môn Nguyễn Filip có đẳng cấp rất cao, so với mặt bằng bóng đá Đông Nam Á

Cả 4 người này đều đủ khả năng giữ suất chính thức. Riêng 3 thủ Nguyễn Filip, Trần Trung Kiên và Lê Giang Patrik rất toàn diện, vừa có phản xạ nhanh, vừa bắt bóng bổng giỏi, xử lý bóng bằng chân giỏi, phát động phản công tốt, đúng mẫu của những thủ môn của bóng đá hiện đại. Khoảng 2 – 3 mùa giải gần nhất, họ là những thủ thành có phong độ ổn định nhất tại V-League.

Ngay phía sau lưng họ, HLV Kim Sang-sik có thủ môn Nguyễn Đình Triệu và Cao Văn Bình. Đây là những gương mặt hoàn toàn có thể trở thành siêu dự bị ở đội tuyển quốc gia. Nguyễn Đình Triệu từ chỗ không được đánh giá cao, đã trở thành thủ môn hay nhất AFF Cup 2024. Còn thủ thành Cao Văn Bình từ băng ghế bị, từng bước ra "ánh sáng", tỏa sáng rực rỡ, giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng 3 giải U.23 châu Á 2026.

Những hậu vệ hàng đầu Đông Nam Á

Ngay phía trên họ, các hậu vệ của bóng đá Việt Nam vào lúc này cũng rất thiện chiến. Hiếm có khi nào các hậu vệ của bóng đá nội lại đồng loạt chơi hay như thế này. Trong trận đấu với Malaysia hồi tháng 3 vừa rồi, HLV Kim Sang-sik đã gọi lại các trung vệ Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh và Trần Đình Trọng, sau thời gian vắng bóng ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Một trong những trung vệ hay nhất tại AFF Cup 2024 là Bùi Tiến Dũng (4) thậm chí còn chưa được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam

Tất cả họ đều chơi tốt. Nhưng danh sách tham dự trận đấu với Malaysia hồi tháng 3, vẫn còn thiếu 2 trung vệ rất giỏi gồm Nguyễn Thành Chung và Bùi Tiến Dũng, những trung vệ hay nhất tại AFF Cup 2024. Những người này đang chơi hay tại V-League, nhất là với Bùi Tiến Dũng, người liên tục ghi bàn cho Thể Công Viettel trong những vòng đấu gần đây nhất, sẵn sàng trở lại cạnh tranh vị trí ở đội tuyển quốc gia.

Nếu kể thêm trung vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh và tài năng đang lên Nguyễn Nhật Minh, khu vực trung tâm hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam hiện khá chật chội. Đấy là chưa tính đến trung vệ trẻ Nguyễn Hiểu Minh đang dưỡng thương, có thể trở lại tại Asian Cup 2027.

Dạt ra 2 biên, 2 cánh của đội tuyển Việt Nam lúc này cũng rất mạnh. Ở biên phải, Trương Tiến Anh mỗi lúc một hay, đây là cầu thủ có khả năng tạt bóng hay nhất Việt Nam hiện giờ. Sẵn sàng ngồi dự bị cho Trương Tiến Anh là gương mặt trẻ Phạm Minh Phúc, cầu thủ đang thăng hoa cùng CLB Công an Hà Nội, cũng như đã ghi dấu ấn quốc tế tại giải U23 châu Á 2026.

Bên cánh đối diện, Cao Pendant Quang Vinh và Nguyễn Văn Vĩ, 1 người mạnh mẽ, giỏi tranh chấp tay đôi (Quang Vinh), 1 người vừa nhanh, vừa khéo (Văn Vĩ). Cả 2 đều mạnh ở khả năng xuyên phá, có thể bất ngờ xuất hiện trong khu vực cấm địa của đối phương để dứt điểm khi có cơ hội, tạo ra tính đột biến cho đội tuyển Việt Nam.

Cũng ở cánh này, không thể không kể đến Phan Tuấn Tài, một nhân vật cũng có khả năng tạt cánh cực hay. Cầu thủ đang khoác áo CLB Thể Công Viettel là phiên bản khác của Trương Tiến Anh, nhưng thi đấu ở cánh đối diện.

Hàng thủ vừa dồi dào nhân sự, vừa tài năng, vừa bản lĩnh, sẽ là bàn đạp cho HLV Kim Sang-sik xây dựng 1 đội hình chắc chắn, hướng đến thành công tại các giải đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong thời gian trước mắt. Những giải đấu này gồm AFF Cup 2026 (từ ngày 24.7 – 26.8), FIFA ASEAN Cup 2026 (dự kiến từ 21.9 – 6.10) và Asian Cup 2027 (từ 7.1.2027 – 5.2.2027). Thành ra, khi bóng đá Việt Nam khủng hoảng… thừa tài năng, ông Kim có thể đau đầu, nhưng đó sẽ là cơn đau đầu vì… hạnh phúc!

